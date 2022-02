120 millones de "me gusta": Ailing (Eileen) Gu y la superestrella china Lay Zhang hablan de grabar una canción juntos: "¡Podemos probar el rap!"

Después de arrasar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, Ailing (Eileen) Gu ya se ha embarcado en su próxima aventura de éxito mundial.

El fenómeno del esquí acrobático apareció en directo en Douyin (precursor de TikTok en China) con el cantante y actor superestrella Lay Zhang (Zhang Yixing) (ex integrante de la megabanda de K-Pop Exo) y hablaron de grabar una canción juntos.

"Quiero cantar una canción con Gu", dijo Zhang en el programa '冠军驾到 (el show Llegada de los Campeones) en un directo de Douyin.

"Podemos probar el rap", respondió Gu. "Las montañas nevadas pueden ser el fondo del vídeo musical".

"También podemos probar a hacer saltos de esquí en la nieve. ¿Te gustaría probar el snowboard o el esquí?", le preguntó la campeona olímpica a Zhang.

"En realidad, no se me da muy bien ninguno de los dos deportes", admitió la megaestrella china, riendo.

"No importa", continuó Gu, "Podemos probar primero el esquí, ¡yo elegiré por ti de antemano!".

Mientras Gu y Zhang hablaban en el programa presentado por Liu Yuxi, una de las presentadoras deportivas más famosas de la televisión china, las visualizaciones y los "me gusta" se acumulaban por millones: dieciocho millones de personas siguieron el programa en directo y el vídeo obtuvo más de 120 millones de "me gusta".

Gu consiguió 17,6 millones de seguidores en 15 días en la plataforma, y esa cifra sigue aumentando rápidamente.

Ailing (Eileen) Gu, en el '冠军驾到' (llegada de los campeones)Douyin (TikTok) en directo con Zhang Yixin (Lay Zhang) y la presentadora Liu Yuxi. (captura de pantalla)

Eileen Gu: escribiendo un libro, escribiendo canciones, ganando en la vida

Tras un histórico triplete de medallas en Beijing 2022, Gu, nacida en California, tiene el mundo en la palma de su mano, y ahora parece dispuesta a deslizarse desde el podio olímpico hasta el estudio de grabación con una de las mayores estrellas de la República Popular de China.

Escribir la canción también debería ser algo natural: Gu ya está escribiendo un libro, y dice que lleva diarios desde los cinco años sobre su infancia y su crecimiento entre dos culturas.

"Crecer es un proceso precioso para mí", dijo en el directo de Douyin. "Empecé a escribir diarios cuando tenía unos cinco años. Quería registrar los momentos".

"El contenido de mi libro proviene de mis diarios, que tratan de mis experiencias al crecer, no solo de mis experiencias como atleta".

Y la parte musical tampoco será un problema: también es una consumada pianista.

Gu ha dicho que utiliza el piano y la composición de canciones como una forma de "permanecer en mi propia cabeza", afirmando que es una introvertida de corazón y que le ayuda a mantener fuera todo el ruido del exterior.

Eileen Gu: la chica del traje de esquí de dragón

El traje de esquí de Gu también llamó la atención de Lay Zhang: "Me he fijado en los elementos chinos del uniforme de Gu. ¿Los diseñaste tú misma?".

"Lo hice", dijo Gu. "¡Exactamente!"

"¡Es estupendo!", elogia Zhang, antes de preguntarle a Gu en qué se inspiró para el traje.

"Hay un dragón chino en la espalda del uniforme", dice ella. "El dragón chino es el símbolo de la energía, la confianza y, a veces, la magia, que me traerá suerte durante la competición. A través de la imagen del dragón chino, puedo compartir mi sentimiento sobre el esquí con todo el mundo".

Ailing (Eileen) Gu se ha convertido en una gran celebridad en la República Popular de China tras Beijing 2022. (Foto de Getty Images) Foto por 2022 Getty Images

Ailing (Eileen) Gu: sobre cómo lidiar con la publicidad y convertirse en un icono para millones de personas

Con solo 18 años, Gu se ha convertido en un icono y es reconocida al instante por millones de chinos de todo el mundo.

Pero ella está soportando bien la atención y ve el "estrés" como algo neutro y no negativo.

Dice: "A veces el estrés es energía, y puedes elegir cómo utilizarla. Si ves el estrés como algo malo, a veces no puedes dar lo mejor de ti".

"Si el estrés se transforma en energía, puedes hacerlo mejor cuando llega el momento de la competición".

"Cuando practico mis mangas, mi entrenador me dice que el estrés no es diferente de la excitación en tu cerebro. Lo que importa es lo que haces con él, es tu propia elección".

"Todo lo que sé sobre el estrés viene de mí misma (mi experiencia), no de otras personas. Siempre quiero mejorar, así que me pongo objetivos y trato de utilizar el estrés, la presión".

Entonces, ¿qué se siente ser un ídolo?

"Quiero dar las gracias a las personas que me tratan como un ídolo. Sin embargo, ser un ídolo no tiene un impacto tan grande en mí".

"Mi vida me pertenece, solo hago lo que me gusta. Es estupendo que la gente me apoye, ya que puedo animar a más niños a iniciarse en los deportes de invierno o a hacer lo que quieran".