Cómo Ailing (Eileen) Gu lidia con la presión en Beijing 2022 

Ailing (Eileen) Gu ya es campeona en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 después de que ganara una histórica primera competición de big air de esquí acrobático en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Y aún no ha terminado.

Es ya una de las estrellas que más brillan en los Juegos Olímpicos y todos los ojos están puestos sobre ella porque aspira a hacer nuevos podios en slopestyle y halfpipe en esquí acrobático .

Hay mucha presión y expectación sobre ella. ¿Cómo lidia con ello?

"Soy por naturaleza una persona muy introvertida y escribo mucho en mi diario. Soy muy reflexiva. Toco el piano también, tengo un teclado que he traído conmigo", dice a Olympics.com.

"Es muy pequeño, lo tengo en mi habitación para poder tocar y componer por las noches. También me doy duchas realmente largas y medito".

"Todas esas cosas las hago para tener mi momento conmigo misma, estar sola, y contrarrestar todas esas voces, ya sabes. El 90% de las veces no sé ni de qué están hablando".

Gu también tiene mucho apoyo, millones de fans y gente que la entiende, como su madre Yan Gu. Y su amiga y compañera, también medallista de oro en Beijing 2022, Chloe Kim. Ella también sabe qué es soportar la presión.

Una atleta con acento de Pekín

Gu nació en San Fancisco, California, EE.UU., pero tiene una relación muy estrecha con la ciudad de Pekín.

Su madre nació y estudió allí y ella también ha pasado largas temporadas aprendiendo mandarín, idioma que habla con fluidez y acento de Pekín.

Su padre es estadounidense, pero Gu fue criada por su madre y su abuela hablando mandarín la mayor parte de su infancia.

Gu se ha ganado los corazones de millones de ciudadanos de la República Popular China con sus increíbles hazañas olímpicas en la nieve. Pero también porque ha abrazado sus raíces y su cultura. Ellos aprecian especialmente su 北京话 (Beijing hua), el distintivo acento de las calles de la capital.

Está disfrutando mucho del tiempo pasado en Pekín. "Estos Juegos Olímpicos son todo lo que había podido soñar y más", continúa contando a Olympics.com.

"Por un lado, estar rodeada del acento de Pekín y escuchar chino de nuevo es realmente refrescante porque, a causa de la COVID, no he sido capaz de regresar tanto como me hubiera gustado, o tanto como estoy acostumbrada".

Está en todos sitios. Ailing (Eileen) Gu mira la República Popular de China desde los carteles publicitarios en sus calles. (Foto de Getty Images) Foto por 2022 Getty Images

Los dumplings y los fans, lo mejor de la ciudad

¿De qué disfruta más?

"Sin duda de la comida. He comido dumplings en cada comida que me los han ofrecido, así, condimentados, están buenísimos".

"También del apoyo de los fans".

"Son unos Juegos Olímpicos marcados por la pandemia y, aún así, hay bastantes personas ahí animando. Escuché que los voluntarios tuvieron que hacer cuarentena y los espectadores también. Han tenido que hacer ese esfuerzo para estar ahí y apoyarnos. Me siento muy honrada".

Es campeona olímpica, ha sido aceptada en en la Universidad de Stanford, es modelo y también estrella de las redes sociales ¿Hay algo que no pueda hacer?

"Soy muy desorganizada", responde.

"Mi madre dice que esa es mi peor cualidad, que no hago la cama aunque ella me lo pida... ¡Pero es que voy a volver a dormir ahí de todas maneras!".

"No soy la persona más ordenada, la verdad, ahora que voy a ir a la universidad tengo que trabajar en ello".