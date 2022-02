Ailing (Eileen) Gu se hace viral comiendo durante la fase de clasificación - La superestrella china revela su "artículo esencial de viaje" en Beijing 2022

La superestrella de Beijing 2022, Ailing (Eileen) Gu, no se había imaginado así la clasificación del slopestyle del esquí acrobático femenino.

Una primera carrera decepcionante el lunes (14 de febrero) le dejó a punto de perder la final. Su segunda carrera sería decisiva. Al llegar a la zona de meta, la campeona del mundo de 2021 sabía que había mejorado, pero ¿sería suficiente?

Los televidentes de todo el mundo no vieron a la esquiadora china con una mirada nerviosa o con aire de alivio... sino que la vieron comiendo.

"No tuve tiempo de quedarme en el alojamiento para comer. Llevé el almuerzo al fondo y estuve comiendo mientras esperaba la puntuación", compartió Gu con Olympics.com, explicando que un retraso meteorológico había provocado cambios en sus horarios de entrenamiento y de comida en el Genting Snow Park.

"Compito en tres eventos, y como el slopestyle se retrasó, eso interfirió con el entrenamiento (de halfpipe). Así que el entrenamiento de halfpipe ya había empezado cuando yo estaba empezando mi segunda tanda de clasificación (de slopestyle)".

"Soy una deportista muy agresiva. Algunas personas se lo toman con más calma durante la práctica. Pero para mí, personalmente..., la práctica es 'Vamos, vamos, vamos'. Así que sé que no tendría tiempo (para comer). Me salté a todos los medios de comunicación. Creo que establecí un récord mundial por pasar por la zona de los medios de comunicación, me dije: 'Lo siento, lo siento, lo siento'".

Las puntuaciones de Gu fueron lo suficientemente buenas como para pasar a la final del martes, y admitió que estaba nerviosa, pero no fue sólo en la zona de meta donde la medallista de oro de big air estuvo comiendo.

"Estuve comiendo en la T-bar (elevación de la superficie al halfpipe). Cuando llegué a la cima ya había terminado, y estaba lista para soltarlo inmediatamente, así que tuve un buen par de horas de práctica en el halfpipe".

Cuando las fotos de su apresurado tentempié se hicieron virales en las redes sociales de @Olympics, Gu respondió: "Las chicas tienen que comer".

Ailing (Eileen) Gu responde a un post de Instagram de Olympics en el que aparece almorzando en la zona de meta de la clasificación de esquí acrobático en Beijing 2022 Foto por Olympics / Instagram

Gu no es la única atleta de Zhangjiakou que ha hablado de la necesidad de comer en las pistas. La snowboarder estadounidense Chloe Kim reveló que también tenía antojos de comida, inmediatamente después de conseguir la medalla de oro en el halfpipe.

El artículo de viaje esencial de Ailing (Eileen) Gu

La comida es un tema común cuando se habla con Gu. Además de compartir que su almuerzo era "una especie de fideos de arroz con cebollino chino", nos contó el único artículo que permanece en su bolsa durante todos los Juegos.

"Mi aceite de trufa blanca es esencial para los viajes", revela Gu con una sonrisa.

"Lo tengo conmigo. Lo uso para el desayuno y la cena. No lo llevo para el almuerzo porque me parece que eso roza el exceso".

Sin embargo, esa no es su posesión más preciada.

"Mi medalla de oro de big air es probablemente mi posesión más preciada ahora mismo", dijo la joven de 18 años, pero también hizo una mención especial a un regalo que le hicieron en estos Juegos de Invierno.

"Hay un pin de oro que tengo, lo puse en mi historia de Instagram. Es como el pin de oro de Beijing 2022 y tiene como pedrería alrededor. Es muy raro. Me lo dio un voluntario, así que ese me gusta mucho".

"Nunca eres demasiado joven para hacer el cambio"

Gu ha recibido elogios por sus comentarios inspiradores tras ganar el oro en big air en los Juegos de su país.

Y tuvo unas palabras de ánimo para todos los que la han apoyado, "amigos" de todo el mundo, incluido el lugar donde vive, en Estados Unidos.

"Encuentra tu pasión. Síguela. Trata de encontrar tu voz y haz el cambio con ella".

"Nunca se es demasiado joven para hacer el cambio, así que si eres una persona joven, sal ahí fuera y haz lo tuyo. Haz del mundo un lugar mejor".