Registrieren Sie sich für die Verlosung der ersten Ticketphase von Paris 2024

Neue Verlosung für die Vergabe von Zeitfenstern für den Ticketkauf

Paris 2024 geht bei diesen Spielen neue Wege: Für die ersten beiden Phasen des Ticketverkaufs werden die Zeitfenster für den Kauf per Losverfahren vergeben. Diese Methode erleichtert den durch die Verlosung ausgewählten Personen den Kauf, da ihnen zwischen dem 15. Februar und dem 15. März 2023 ein bestimmtes 48-Stunden-Zeitfenster zur Verfügung steht, in dem sie die Verfügbarkeit der Tickets in Echtzeit einsehen, ihr(e) personalisierte(s) Ticketpaket(e) zusammenstellen und ihre ausgewählten Tickets kaufen können.

Der Zauber der Olympischen Spiele liegt in der Vielfalt der Sportwettbewerbe, die im Rahmen dieses Festivals des Sports präsentiert werden. Zum ersten Mal wird die Öffentlichkeit in der Lage sein, ihr eigenes Olympia-Erlebnis durch die "Make Your Games"-Ticketpakete (drei Veranstaltungen pro Ticketpaket) zusammenzustellen, die aus einer großen Auswahl an Veranstaltungen bestehen.