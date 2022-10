Freiwilligenprogramm für Paris 2024: Zeitplan und Bewerbungsverfahren

"Das Gesicht, die Seele, das Herz und das Lächeln der Spiele: Das ist es, was sie sind."

Mit diesen Worten beschreibt der Präsident von Paris 2024, Tony Estanguet, die Bedeutung der Freiwilligen während der Olympischen und Paralympischen Spiele. In weniger als zwei Jahren werden mehr als 45.000 Freiwillige aus der ganzen Welt an den Spielen in der französischen Hauptstadt teilnehmen. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Organisation der größten Sportveranstaltung der Welt und unterstützen Millionen von Zuschauern, 15.000 Athleten und 20.000 Medienvertreter.

Die Bewerbungsplattform wird am 1. Februar 2023 eröffnet.

"Ohne die Freiwilligen hätten die Spiele nicht den gleichen Reiz", sagte Estanguet. "Dank des Engagements, der Begeisterung und der Energie der Freiwilligen hinterlassen die Spiele unvergessliche Erinnerungen, nicht nur in sportlicher, sondern auch in menschlicher Hinsicht... Gemeinsam können wir einzigartige Spiele organisieren."

"Ich trage meine Freiwilligen-Uniform noch heute und die Leute sind begeistert, wenn sie sie sehen und mich nach den Spielen fragen. Es war eine so bereichernde Erfahrung, neue Leute kennenzulernen, zu erfahren, wie eine Großveranstaltung organisiert wird, mit Unterschieden umzugehen und zu erkennen, wie wichtig Barrierefreiheit ist. Ich bin so stolz darauf, Teil der olympischen Familie zu sein" - Pedro Campany, Freiwilliger in Rio 2016

Wie sieht der Zeitplan für das Bewerbungsverfahren für Freiwillige aus?

Jetzt: Informieren Sie sich bereits vor der Bewerbung über das Freiwilligenprogramm unter https://www.paris2024.org/en/volunteers/ (auf Englisch)

"Wir waren 10.000 freiwillige Darsteller bei der Londoner Eröffnungsfeier 2012, und es wird mich immer zum Lächeln bringen, dass trotz der immensen Neugier der nationalen Zeitungen, wie sich das Vereinigte Königreich der Welt präsentiert werden würde, keine Details durchgesickert sind. Mehr als 900 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt schalteten ein, und 80.000 Menschen, darunter die Königin, waren im Stadion - es musste also eine große Show werden. - Jo Gunston, freiwillige Tänzerin in London 2012

Jo Gunston (zweite von links) war eine freiwillige Tänzerin bei der Eröffnungsfeier in London 2012

Wie kann man sich für das Freiwilligenprogramm bewerben?

Ab dem 1. Februar 2023 müssen sich die Bewerber mit der Freiwilligenplattform verbinden und nachweisen, dass sie die Zulassungskriterien wie Alter, Sprache und Verfügbarkeit erfüllen.

Außerdem müssen sie Fragen zu ihrer Identität, ihrer Motivation für die Bewerbung, ihren Fähigkeiten und den bevorzugten Einsatzorten beantworten sowie die Freiwilligen-Charta für die Olympischen und Paralympischen Spiele lesen und akzeptieren (auf Englisch).

"Was ich mit nach Hause genommen habe, war etwas ganz Besonderes. Es waren sehr beeindruckende 15 Tage. Ich würde sofort wieder hingehen. Es gab ein Netzwerk von Menschen von außerhalb Kataloniens und Spaniens. Ich werde nie die Freude der Para-Athletinnen und -Athleten vergessen, selbst in den schwierigsten Momenten... es hat allen Spaß gemacht. Die Stimmung war unglaublich!" - Genoveva de Zeidt Soria, Freiwillige in Barcelona 1992

Wo wird der Freiwilligendienst stattfinden?

Der Freiwilligendienst wird an über 40 olympischen Stätten stattfinden, darunter in Paris und Île-de-France (Region Paris), Marseille, Lille, Nizza, Lyon, Saint-Etienne, Nantes, Bordeaux, Châteauroux und Tahiti. Er wird auch an anderen wichtigen Orten der Spiele stattfinden, wie dem Medienzentrum, dem olympischen Dorf, Trainingseinrichtungen, Bahnhöfen und Flughäfen.

"Als Freiwillige bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, war eine der großartigsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Die Olympischen Spiele von innen zu sehen, Teil des Geschehens hinter den Kulissen zu sein, einen genaueren Blick auf die Organisation, die Vorbereitung und die Emotionen der Athletinnen und Athleten zu werfen... das ist unglaublich. Das olympische Gefühl erfasst die Stadt, die Barrieren zwischen den Ländern fallen. Alle sind begeistert, denn es gibt ein gemeinsames Ziel: die Olympischen Spiele!" - Taciane Capelari, Freiwillige in Rio 2016

Was sind die Kriterien für die Teilnahme als Freiwilliger an den Olympischen und Paralympischen Spielen Paris 2024?

Die Freiwilligen müssen am oder vor dem 1. Januar 2024 18 Jahre alt sein und entweder Französisch oder Englisch sprechen. Der Freiwilligendienst wird mindestens zehn Tage dauern und zwischen Juli und September 2024 stattfinden.

Die Freiwilligen können Bürger aller Länder der Welt sein.

"Durch die Freiwilligenarbeit habe ich viele neue Leute kennengelernt und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Wir standen den Athletinnen und Athleten und den Trainerinnen und Trainern des Kanu-Rennsports, bei dem ich als Freiwilliger mitgearbeitet habe, sehr nahe. Ich werde nie die Kommunikation mit ihnen vergessen, die Zeit, die ich mit den anderen Freiwilligen verbracht habe, die sehr warmherzig waren, und sogar die Zeit, die ich unter der prallen Sonne und bei strömendem Regen mit allen vor Ort verbracht habe. Ich bin dankbar für all diese Erfahrungen. Arigato." - Kitagawa Yuki, Freiwillige in Tokio 2020

Kitagawa Yuki (unten links) war eine Freiwillige in Tokio 2020 Foto von Kitagawa Yuki

Wie sieht der Freiwilligendienst aus?

Den Freiwilligen werden drei Arten von Diensten zugewiesen.

Die erste Art ist darauf fokussiert, den Teilnehmern an den Spielen, einschließlich Zuschauern, Athleten, Sportdelegationen und Journalisten, ein hochwertiges Erlebnis zu bieten. Die Freiwilligen werden sie während ihres Einsatzes empfangen, führen, informieren, transportieren und unterstützen.

Zweitens geht es um die sportliche Leistung. Die Freiwilligen werden die Athleten im Wettkampfbereich unterstützen, indem sie ihnen helfen, die Startblöcke aufzustellen, sich um die Sachen der Schwimmer zu kümmern, Tennisbälle zu holen und vieles mehr. Sie werden auch bei Aufgaben wie der Messung von Zeiten und Statistiken sowie der Unterstützung des medizinischen Personals im olympischen Dorf und in den Wettkampf-/Trainingsbereichen helfen.

Schließlich werden sie sich auf organisatorische Aufgaben konzentrieren, wie z. B. die Unterstützung bei der Akkreditierung oder die Verteilung und Installation von Equipment.

"Ich hatte das Gefühl, Teil der Geschichte zu sein, indem ich diesen Moment mit meinem Land und den Athletinnen und Athleten teilte" - Tiago de Souza, Freiwilliger in Rio 2016

Über Paris 2024

Die Olympischen Spiele Paris 2024 werden vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 stattfinden, die Paralympischen Spiele Paris 2024 vom 28. August bis zum 8. September 2024. Es werden etwa 15.000 Athleten erwartet, die an den Wettkämpfen teilnehmen werden.

Millionen von Zuschauern werden an über 40 Wettkampfstätten zusammenkommen, um ein Sportereignis hautnah mitzuerleben, wie es die Welt noch nie gesehen hat.

"Ich habe gelernt, wie es ist, Teil eines Mega-Events auf Weltniveau zu sein, eine einzigartige Gelegenheit, die mir so viele Möglichkeiten eröffnet hat. Ich habe Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt und konnte mich beruflich und persönlich sehr weiterentwickeln" - Cristina Dominghini, Freiwillige in Rio 2016