Wie kann man sich im Schwimmen für Paris 2024 qualifizieren? Das Olympia-Qualifikationssystem

Der Schwimmsport hat eine lange und reiche Geschichte bei den Olympischen Spielen der Neuzeit, denn er stand erstmals in Athen 1896 auf dem Programm. Die Frauenwettbewerbe kamen 1912 in Stockholm hinzu, wo Frauen in nur zwei Wettbewerben antraten.

Bei den Olympischen Spielen Paris 2024 werden Frauen und Männer in genau denselben Wettbewerben antreten können, wie es auch in Tokio 2020 der Fall war.

Im Folgenden finden Sie alle Informationen über den Qualifikationsweg.

Wie viele Athletinnen und Athleten werden in Paris 2024 im Schwimmen antreten?

Insgesamt 852 Athletinnen und Athleten werden in Paris 2024 im Schwimmen antreten, wobei jedem NOK maximal 26 Quotenplätze für Männer und 26 für Frauen zur Verfügung stehen. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren kann jedes NOK maximal zwei Athleten pro Einzelwettbewerb und eine Staffel pro Staffelwettbewerb anmelden.

Zum jetzigen Zeitpunkt steht die Anzahl der Universalitätsplätze noch nicht fest, es wird jedoch davon ausgegangen, dass alle NOKs, die sich für die FINA-Weltmeisterschaften anmelden und daran teilnehmen, die Möglichkeit haben, in Paris 2024 an den Start zu gehen.

Die Quotenplätze werden in den Einzelwettbewerben namentlich den Athletinnen und Athleten und in den Staffelwettbewerben den NOKs zugewiesen.

Wie sieht der Qualifikationsweg für Paris 2024 aus?

Für die Qualifikation für die Olympischen Spiele Paris 2024 wurde eine vierstufige Rangfolge festgelegt:

Alle Athleten mit einer Olympic Qualification Time (OQT) Athleten in Staffeln (Athleten, die nur in den Staffelwettbewerben antreten) Universalitätsplätze Eingeladene Athleten, die eine Olympic Consideration Time (OCT) erreicht haben

Qualifikation im Einzel

Für alle Einzelwettbewerbe werden die Olympic Qualification Time und die Olympic Consideration Time berücksichtigt, wobei letztere etwas leichter zu erreichen ist.

Die Standardzeiten können nur vom 1. Mai 2023 bis zum 23. Juni 2024 erreicht werden, basierend auf einem Veranstaltungskalender, der von der FINA festgelegt wird.

Athleten, die die OQT in einer bestimmten Veranstaltung erreichen, sind sofort für den Wettbewerb in Paris 2024 qualifiziert, sofern die maximale Quote pro Wettbewerb für ihr NOK nicht überschritten wurde.

NOKs können zwei Athleten bzw. Athletinnen in einem Wettbewerb melden, aber nur, wenn beide die OQT erreicht haben.

Nach Ablauf des Qualifikationszeitraums und für den Fall, dass die Gesamtzahl von 852 Athletinnen und Athleten nach den ersten drei Kategorien der oben genannten Rangfolge nicht erreicht wird, werden Athletinnen und Athleten, die die OCT erreicht oder übertroffen haben, zur Teilnahme an den Spielen eingeladen, bis die Gesamtquote von 852 erreicht ist.

Im Abschnitt über die Einzelqualifikation auf der IOC-Website finden Sie eine vollständige Aufschlüsselung des Einladungsverfahrens.

Qualifikation in der Staffel

Maximal 16 qualifizierte Mannschaften werden in jeder Staffel von Paris 2024 antreten, wobei jedes NOK nur eine Mannschaft für jede Staffel anmelden kann.

Drei NOKs pro Staffelwettkampf sind für den entsprechenden Wettbewerb in Paris 2024 qualifiziert, basierend auf den Endergebnissen der 20. FINA-Weltmeisterschaften 2022 in Fukuoka, Japan im Juli 2023. Im Falle eines Gleichstandes auf dem dritten Platz werden alle an diesem Gleichstand beteiligten NOKs eingeladen, in Paris 2024 anzutreten.

Die verbleibenden 13 Mannschaften pro Wettbewerb werden auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorläufe bei den 21. FINA-Weltmeisterschaften 2024 in Doha, Katar, zugewiesen, wobei die bereits bei den 20. FINA-Weltmeisterschaften 2022 qualifizierten Mannschaften ausgeschlossen werden. Sollte es bei den 20. FINA-Weltmeisterschaften 2022 in Fukuoka zu einem Gleichstand auf dem dritten Platz kommen, werden nur die 12 Mannschaften, die an den 21. FINA-Weltmeisterschaften 2024 teilnehmen, zum Wettkampf in Paris 2024 eingeladen.

Im Falle eines Gleichstandes im Kampf um den dritten Platz bei den 21. FINA-Weltmeisterschaften 2024 werden alle an diesem Gleichstand beteiligten Mannschaften an einem Stechen teilnehmen, um die endgültige Einladung zu ermitteln.

Alle in Einzelwettbewerben gemeldeten Athletinnen und Athleten können in den Staffeln eingesetzt werden, auch wenn sie die OCT für die entsprechende Schwimmart und Distanz der Staffel, in der sie gemeldet sind, nicht erreicht haben.

Universalitätsplätze

NOKs, die keinen qualifizierten Athleten oder keine qualifizierte Staffel haben, können maximal zwei Athleten - eine Frau und einen Mann - in je einem Wettbewerb melden. NOKs ohne Athleten, die einen OQT erreicht haben, und ohne Athleten, die von der FINA über die OCT eingeladen wurden, können maximal eine Frau und einen Mann melden, vorausgesetzt, die Athleten haben an einer oder mehreren der Weltmeisterschaften 2022 und 2024 teilgenommen.

NOKs mit einem qualifizierten Athleten eines Geschlechts (durch OQT oder OCT) können einen Schwimmer des anderen Geschlechts über das Universalitätskriterium anmelden. Darüber hinaus können Athleten mit einer erzielten OCT, die aufgrund des Erreichens der Höchstquote nicht über die OCT eingeladen wurden, über die Universalitätsplätze eingeladen werden.

Vorgaben für die Olympic Qualification Time (OQT) und die Olympic Consideration Time (OCT) für Paris 2024

Herren OQT Herren OCT Wettbewerb Damen OQT Damen OCT 21.96 22.07 50m Freistil 24.70 24.82 48.34 48.48 100m Freistil 53.61 53.88 1:46.26 1:46.79 200m Freistil 1:57.26 1:57.85 3:46.78 3:47.91 400m Freistil 4:07.90 4:09.14 7:51.65 7:54.01 800m Freistil 8:26.71 8:29.24 15:00.99 15:05.49 1500m Freistil 16:09.09 16:13.94 53.74 54.01 100m Rücken 59.99 1:00.29 1:57.50 1:58.09 200m Rücken 2:10.39 2:11.04 59.49 59.79 100m Brust 1:06.79 1:07.12 2:09.68 2:10.33 200m Brust 2:23.91 2:24.63 51.67 51.93 100m Schmetterling 57.92 58.21 1:55.78 1:56.36 200m Schmetterling 2:08.43 2:09.07 1:57.94 1:58.53 200m Einzel Lagen 2:11.47 2:12.13 4:12.50 4:13.76 400m Einzel Lagen 4:38.53 4:39.92

Was ist das Format und der Zeitplan der Schwimmwettbewerbe in Paris 2024?

Die Schwimmwettbewerbe von Paris 2024 finden vom 27. Juli bis 4. August 2024 in der Pariser La Défense Arena statt. Insgesamt werden 35 Wettkämpfe ausgetragen, die in Vorläufe, Halbfinale und Finale unterteilt sind.

Die folgenden Disziplinen werden bei den nächsten Olympischen Spielen in Paris ausgetragen:

50m Freistil (Damen / Herren)

100m Freistil (Damen / Herren)

200m Freistil (Damen / Herren)

400m Freistil (Damen / Herren)

800m Freistil (Damen / Herren)

1500m Freistil (Damen / Herren)

100m Rücken (Damen / Herren)

200m Rücken (Damen / Herren)

100m Schmetterling (Damen / Herren)

200m Schmetterling (Damen / Herren)

200m Einzel Lagen (Damen / Herren)

400m Einzel Lagen (Damen / Herren)

4x100m Freistil Staffel (Damen / Herren)

4x200m Freistil Staffel (Damen / Herren)

4x100m Lagen Staffel (Damen / Herren / Mixed)

Schwimmerinnen und Schwimmer, die man in Paris 2024 im Auge behalten sollte

Bei den Damen konnte Australien bei den letzten Olympischen Spielen mit einigen glänzenden Leistungen auftrumpfen. Emma McKeon verließ Tokio mit vier Gold- und drei Bronzemedaillen, darunter die Titel über 50m und 100m Freistil.

Neben ihr hatte Kaylee McKeown mit drei Goldmedaillen über 100m Rücken, 200m Rücken und 4x100m Lagen eine herausragende Bilanz bei den Spielen in Tokio, die sie bei den diesjährigen Weltmeisterschaften mit Gold über 200m Rücken ergänzte. Eine weitere Spitzenschwimmerin in den australischen Reihen ist Ariarne Titmus, die olympisches Gold über 200m, 400m und 800m Freistil sowie über 4x200m Freistil gewann.

Die 16-jährige Kanadierin Summer McIntosh gewann vier Medaillen bei den Weltmeisterschaften 2022, darunter Gold über 200m Schmetterling und 400m Lagen. Achten Sie auch auf den Schwimm-Superstar Katie Ledecky aus den USA, die in Tokio 2020 zwei und in Rio 2016 vier Goldmedaillen gewann. Kürzlich fügte sie ihrer Sammlung bei den Weltmeisterschaften in Budapest vier weitere hinzu.

Weitere Namen, die man im Auge behalten sollte, sind die 17-jährige italienische Weltmeisterin über 100m Brust Benedetta Pilato und die mehrfache Weltrekordhalterin Sarah Sjostrom aus Schweden.

Bei den Herren wird erwartet, dass altbekannte Stars wie der siebenmalige Olympiasieger Caeleb Dressel aus den USA, der italienische 1500-m-Freistil-Weltmeister Gregorio Paltrinieri und der dreimalige britische Olympiasieger Adam Peaty in Paris 2024 glänzen werden.

Aber auch neue und aufstrebende Talente wie der 18-jährige Rumäne David Popovici, der bei den letzten Weltmeisterschaften Gold über 100m und 200m Freistil gewann, der 20-jährige französische Weltmeister über 200m und 400m Lagen, Leon Marchand, und der 22-jährige ungarische Olympiasieger über 200m Schmetterling, Kristof Milak, die alle gezeigt haben, dass sie im Vorfeld der nächsten Olympischen Spiele zu den vielversprechendsten Stars gehören.

Zeitplan für die Qualifikation im Schwimmen für Paris 2024

Mai 2022: FINA bestätigt die Qualifikationszeiten für alle Wettbewerbe. Diese Standards werden an alle NOKs verteilt

15. Januar 2024: *Liste der Qualifikationswettkämpfe wird erstellt, veröffentlicht und auf www.fina.org aktualisiert

1. März - 23. Juni 2024: Zeitraum für das Erreichen der Qualifikationszeiten für die einzelnen Wettbewerbe

14. - 30. Juli 2023: 20. FINA-Weltmeisterschaften 2022, Fukuoka (JPN)

2. - 18. Februar 2024: 21. FINA-Weltmeisterschaften 2024, Doha (QAT)

3. Juni 2024: FINA informiert die NOKs über die qualifizierten Staffeln

7. Juni 2024: NOKs müssen der FINA die Teilnahme ihrer Staffeln bestätigen

14. Juni 2024: FINA teilt die Quoten der nicht genutzten Staffeln neu zu

23. Juni 2024: Ende der Frist zur Erreichung der Qualifikationszeiten für die einzelnen Wettbewerbe

24. Juni 2024: NOKs müssen der FINA Staffel-Athleten bestätigen

24. Juni 2024: Deadline für die NOKs, um der FINA ihren Antrag auf einen Universalitätsplatz zu übermitteln

3. Juli 2024: FINA informiert NOKs über OQT-Athleten und OCT-Athleteneinladungen

3. Juli 2024: Die FINA bestätigt die Zuteilung der Universalitätsplätze an die NOKs

4. Juli 2024: NOKs bestätigen der FINA die Verwendung von OQT-Athleten und OCT-Athleteneinladungen

4. Juli 2024: Die NOKs müssen die Annahme der Universalitätsplätze bestätigen

5. Juli 2024: FINA vergibt nicht genutzte Einladungen für OCT-Athleten neu

Bis zum 5. Juli 2024: FINA vergibt alle ungenutzten Quotenplätze neu

Bis zum 5. Juli 2024: FINA informiert die Teilnehmerabteilung von Paris 2024 über alle vergebenen Quotenplätze

6. Juli 2024: Anmeldeschluss für die Sportarten von Paris 2024

26. Juli - 11. August 2024: Olympische Spiele Paris 2024

