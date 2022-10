Der Weg nach Paris 2024: Das Qualifikationssystem für das Taekwondo

Beim Taekwondo-Wettbewerb in Tokio 2020 war der Medaillenspiegel einer der vielfältigsten bei den Spielen: Fünf der acht Olympiasieger kamen aus Ländern, in denen noch nie ein Athlet Gold in dieser Sportart gewonnen hatte.

Während neue Champions gekrönt wurden, mussten alte Favoriten mit Enttäuschungen zurechtkommen.

Für das Team Korea, das den ewigen olympischen Medaillenspiegel mit 22 Medaillen, darunter 12 Goldmedaillen, anführt, war es das erste Mal, dass es von den Olympischen Spielen ohne eine einzige Goldmedaille zurückkehrte.

Wird es bei den kommenden Olympischen Spielen weitere historische Goldmedaillen geben, oder werden die ehemaligen Sieger im Grand Palais in Frankreichs Hauptstadt zurückschlagen?

Alles beginnt mit der Qualifikation.

Im Folgenden erfahren Sie mehr über das Taekwondo-Qualifikationssystem für Paris 2024.

MEHR LESEN: Gewichtsklassen für den olympischen Taekwondo-Wettbewerb in Paris 2024

Wie viele Athletinnen und Athleten werden bei Paris 2024 im Taekwondo antreten?

Insgesamt werden 128 Athletinnen und Athleten an den Taekwondo-Wettkämpfen in Paris teilnehmen: 64 Männer und 64 Frauen - genau die gleiche Anzahl wie bei den vorherigen Ausgaben der Spiele. In dieser Zahl sind die Quotenplätze des Gastgeberlandes (zwei pro Geschlecht) und die Universalitätsplätze (zwei pro Geschlecht) enthalten.

Die verbleibenden 120 Quotenplätze werden an die Nationalen Olympischen Komitees (NOK) vergeben, wobei die Höchstzahl von acht Quotenplätzen (einer pro Gewichtsklasse, vier pro Geschlecht in allen Gewichtsklassen) gilt.

In jeder der acht Gewichtsklassen werden maximal 16 Athletinnen und Athleten antreten. Diese Zahl kann sich jedoch erhöhen, wenn zusätzliche Athletinnen und Athleten für das Refugee Olympic Team ausgewählt werden.

Ulugbek Rashitov (L) vom Team Usbekistan kämpft gegen Seydou Fofana (R) vom Team Mali während des Taekwond-Qualifikationswettkampfs der Herren bis 68kg am zweiten Tag der Olympischen Spiele Tokio 2020 in der Makuhari Messe Hall Foto von GETTY IMAGES

Welche Voraussetzungen müssen die Athleten erfüllen, um für einen Quotenplatz in Frage zu kommen?

Um an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnehmen zu können, müssen alle Athleten die folgenden Bedingungen erfüllen:

Die Athleten müssen Inhaber eines Kukkiwon-Dan-Zertifikats sein. Die Athleten müssen im Besitz einer World Taekwondo (WT) Global Athlete License sein.

Diejenigen Athleten, die sich über die Plätze des Gastgeberlandes, die Universalitätsplätze und die kontinentalen Qualifikationsturniere qualifiziert haben, müssen zwischen dem 1. Juni 2022 und dem 1. Mai 2024 eine der folgenden fünf Anforderungen erfüllen:

Die Athleten müssen Medaillengewinner bei einem der Wettbewerbe sein, die im WT-Wettkampfkalender aufgeführt sind. Die Athleten müssen während des Qualifikationszeitraums mindestens einmal in der WT-Weltrangliste auf den Plätzen 1 bis 20 platziert sein. Die Athleten müssen bei den WT-Taekwondo-Weltmeisterschaften 2022 oder 2023 ins Achtelfinale oder höher vorgestoßen sein. Die Athleten müssen entweder bei den kontinentalen Taekwondo-Meisterschaften oder bei ihrem jeweiligen kontinentalen Taekwondo-Qualifikationsturnier bis ins Viertelfinale oder höher gekommen sein. Die Athleten müssen Sieger ihrer nationalen Taekwondo-Meisterschaften sein.

Wie sieht der Qualifikationsweg für Paris 2024 aus?

Alle 128 Quotenplätze werden über fünf Wege verteilt: Plätze für das Gastgeberland, Universalitätsplätze, WT Olympic Ranking, WT Grand Slam Champions Series und kontinentale Qualifikationsturniere.

Plätze für das Gastgeberland und Universalitätsplätze: insgesamt 8 Athleten

Als Gastgeberland erhält Frankreich vier Quotenplätze (zwei für Männer und zwei für Frauen), während weitere vier Quotenplätze (zwei für Männer und zwei für Frauen) für Universalitätsplätze von der Dreierkommission im Mai 2024 beschlossen werden.

WT Olympic Ranking: Insgesamt 40 Athleten (20 Männer und 20 Frauen)

Die fünf bestplatzierten Athleten pro Gewichtsklasse im WT Olympic Ranking sichern sich jeweils eine Quote für ihr jeweiliges NOK. Das WT Olympic Ranking spiegelt die Ergebnisse bis zum Grand Prix (GP) Finale im Dezember 2023 wider.

Bei Punktgleichheit zwischen Athleten im WT Olympic Ranking während der Qualifikationswettkämpfe erhält derjenige Athlet den Quotenplatz, der die meisten Ranglistenpunkte bei höher eingestuften Wettkämpfen gewonnen hat.

Mit Ausnahme der Olympischen Spiele, die den höchsten Grad von G20 haben, sind die WT Taekwondo Weltmeisterschaften der höchste Grad (G14), gefolgt vom GP Finale (G10) und den GP Series (G6). Zu den Wettkämpfen der niedrigsten Kategorie (G1) gehören die GP Challenge und die World Military Champions.

WT Grand Slam Champions Series: Insgesamt 8 Athleten (4 Männer und 4 Frauen)

Jeweils ein Quotenplatz pro NOK wird an den höchstplatzierten Athleten in jeder Gewichtsklasse auf der Rangliste der WT Grand Slam Champions Series nach Dezember 2023 vergeben.

Im Falle eines Gleichstandes in der Anzahl der Leistungspunkte erhält der Athlet, der bei den World Taekwondo Grand Slam Champions Series 2023 den höheren Rang erreicht hat, den Quotenplatz.

Fünf kontinentale Qualifikationsturniere: Insgesamt 72 Athleten (36 Männer und 36 Frauen)

Nur NOKs, die über die WT Olympic Ranking oder WT Grand Slam Champions Series Quotenplätze für weniger als zwei Athleten pro Geschlecht haben, können an den kontinentalen Qualifikationsturnieren teilnehmen. Athleten aus dem Gastgeberland sind nicht berechtigt, an dem jeweiligen kontinentalen Qualifikationsturnier teilzunehmen.

Die beiden bestplatzierten Athleten eines jeden kontinentalen Qualifikationsturniers in jeder der acht Gewichtsklassen erhalten je einen Quotenplatz für ihr NOK. Der bestplatzierte Athlet pro Gewichtsklasse erhält jedoch nur einen Quotenplatz für das Ozeanien-Qualifikationsturnier.

Afrika-Qualifikationsturnier: 16 (acht pro Geschlecht)

Asien-Qualifikationsturnier: 16 (acht pro Geschlecht)

Europa-Qualifikationsturnier: 16 (acht pro Geschlecht)

Ozeanien-Qualifikationsturnier: 8 (vier pro Geschlecht)

Panamerika-Qualifikationsturnier: 16 (acht pro Geschlecht)

Welches Format und welchen Zeitplan haben die Taekwondo-Wettkämpfe in Paris 2024?

Die Gewichtsklassen im Taekwondo haben sich seit dem Debüt der Sportart bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney nicht verändert und werden auch für Paris 2024 beibehalten.

Taekwondo-Gewichtsklassen der Herren: -58kg, -68kg, -80kg, +80kg

-58kg, -68kg, -80kg, +80kg Taekwondo-Gewichtsklassen der Damen: -49kg, -57kg, -67kg, +67kg

Die Athletinnen und Athleten kommen in die nächste Runde, indem sie die Ausscheidungskämpfe im K.o.-System gewinnen. Pro Gewichtsklasse werden vier Medaillen vergeben: Gold, Silber und zwei Bronzemedaillen (für die Sieger der Hoffnungskämpfe).

Die Termine, die Sie sich in Ihrem Kalender vormerken sollten, sind der 7., 8., 9. und 10. August 2024, wenn der gesamte Wettbewerb im Grand Palais im Herzen von Paris stattfinden wird. An jedem dieser Tage werden Medaillenentscheidungen (zwei pro Geschlecht) stattfinden.

Taekwondo-Athletinnen und -Athleten, die man in Paris 2024 im Auge behalten sollte

Bei den Damen waren die Thailänderin Panipak Wongpattanakit und die Kroatin Matea Jelic die ersten Taekwondo-Athletinnen aus ihren Ländern, die nach ihren Siegen in den Gewichtsklassen bis 49kg bzw. bis 67kg in Tokio 2020 olympische Goldmedaillen mit nach Hause nehmen konnten.

Wongpattanakit besiegte im Finale der Gewichtsklasse bis 49kg die derzeitige Nummer 2 der Welt Adriana Cerezo aus Spanien. Die Silbermedaille von Cerezo wurde dennoch als erstaunliche Leistung gewertet, da sie erst mit 18 Jahren auf dem Siegerpodest stand.

Während die Serbin Milica Mandic die einzige Taekwondo-Athletin wurde, die in Tokio 2020 eine zweite Goldmedaille gewann (ihr erster olympischer Titel war in London 2012), ist es derzeit fraglich, ob sie in Paris 2024 antreten wird, da sie dann 31 Jahre alt sein wird. Die Weltmeisterin von 2019 und Olympia-Silbermedaillengewinnerin Lee Dabin aus der Republik Korea wird darauf hoffen, in Frankreich ganz oben auf dem olympischen Treppchen zu stehen, nachdem sie im Finale der Gewichtsklasse über 67kg gegen Mandic verlor.

Frankreichs Bronzemedaillengewinnerin von Tokio 2020, Althea Laurin, wird einen Heimsieg in der Gewichtsklasse über 67kg anstreben, während ihre Landsfrau Magda Wiet Henin ihre erste olympische Medaille in der Gewichtsklasse bis 67kg gewinnen möchte.

Als zweifache Olympiasiegerin wurde Jade Jones' Versuch, eine dritte Goldmedaille zu gewinnen, von der Bronzemedaillengewinnerin von Rio 2016, Kimia Alizadeh aus dem Refugee Olympic Team, im Achtelfinale der Damen bis 57kg vereitelt. Sie wird jedoch versuchen, sich zu revanchieren, um bei den Olympischen Spielen 2024 eine historische dritte Goldmedaille zu erringen.

Bei den Herren wurde Ulugbek Rashitov mit seinem Sieg in der Klasse bis 68kg in Tokio zum ersten usbekischen Athleten, der bei Olympischen Spielen Gold im Taekwondo gewann. Rashitov schlug im Achtelfinale den dreimaligen Weltmeister Lee Daehoon, der 2012 in London und in Rio 2016 Silber und Bronze gewonnen hatte.

Der olympische Bronzemedaillengewinner Jang Jun ist der Favorit, um das koreanische Team wieder auf die oberste Stufe des Siegertreppchens zu führen. Er will in der Klasse bis 58kg Gold gewinnen.

Zeitplan für die Taekwondo-Qualifikation für Paris 2024

30. September 2023: Bestätigung der Quotenplätze des Gastgeberlandes.

Bestätigung der Quotenplätze des Gastgeberlandes. 1. Oktober 2023 - 15. Januar 2024: Die teilnahmeberechtigten NOKs können ihre Anträge auf Universalitätsplätze einreichen.

Die teilnahmeberechtigten NOKs können ihre Anträge auf Universalitätsplätze einreichen. 2. bis 3. Dezember 2023: Finale des World Taekwondo Grand Prix 2023, Manchester (ENG).

Finale des World Taekwondo Grand Prix 2023, Manchester (ENG). 16. - 17. Dezember 2023: World Taekwondo Grand Slam Champions Series 2023, Wuxi (CHN).

World Taekwondo Grand Slam Champions Series 2023, Wuxi (CHN). 22. Dezember 2023: World Taekwondo bestätigt den NOKs schriftlich die erhaltenen Quotenplätze.

World Taekwondo bestätigt den NOKs schriftlich die erhaltenen Quotenplätze. 5. Januar 2024: Die NOKs müssen World Taekwondo die Verwendung der zugeteilten Quotenplätze bestätigen.

Die NOKs müssen World Taekwondo die Verwendung der zugeteilten Quotenplätze bestätigen. 6. Januar 2024: World Taekwondo teilt alle nicht genutzten Quotenplätze neu zu.

World Taekwondo teilt alle nicht genutzten Quotenplätze neu zu. 6. Januar 2024: World Taekwondo Olympic Ranking wird veröffentlicht.

World Taekwondo Olympic Ranking wird veröffentlicht. 11. Januar 2024: World Taekwondo bestätigt den NOKs schriftlich die erhaltenen Quotenplätze.

World Taekwondo bestätigt den NOKs schriftlich die erhaltenen Quotenplätze. 25. Januar 2024: Die NOKs müssen World Taekwondo die Verwendung der zugeteilten Quotenplätze bestätigen.

Die NOKs müssen World Taekwondo die Verwendung der zugeteilten Quotenplätze bestätigen. 30. Januar 2024: World Taekwondo teilt alle nicht genutzten Quotenplätze neu zu.

World Taekwondo teilt alle nicht genutzten Quotenplätze neu zu. Februar 2024: Ozeanien-Qualifikationsturnier (TBD), Afrika-Qualifikationsturnier (TBD).

Ozeanien-Qualifikationsturnier (TBD), Afrika-Qualifikationsturnier (TBD). März 2024: Europa-Qualifikationsturnier (TBD), Panamerika-Qualifikationsturnier (TBD).

Europa-Qualifikationsturnier (TBD), Panamerika-Qualifikationsturnier (TBD). April 2024: Asien-Qualifikationsturnier (TBD).

Asien-Qualifikationsturnier (TBD). Innerhalb von fünf Tagen nach jedem Kontinentalqualifikationsturnier: World Taekwondo bestätigt den NOKs schriftlich die erhaltenen Quotenplätze.

World Taekwondo bestätigt den NOKs schriftlich die erhaltenen Quotenplätze. Zwei Wochen nach jedem kontinentalen Qualifikationsturnier: Die NOKs müssen World Taekwondo die Verwendung der zugeteilten Quotenplätze bestätigen.

Die NOKs müssen World Taekwondo die Verwendung der zugeteilten Quotenplätze bestätigen. Innerhalb von fünf Tagen nach jedem vorherigen Schritt: World Taekwondo teilt alle nicht genutzten Quotenplätze neu zu.

World Taekwondo teilt alle nicht genutzten Quotenplätze neu zu. 2. Mai 2024: Die Dreierkommission bestätigt schriftlich die Zuteilung der Universalitätsplätze an die NOKs (falls zutreffend).

Die Dreierkommission bestätigt schriftlich die Zuteilung der Universalitätsplätze an die NOKs (falls zutreffend). 16. Mai 2024: World Taekwondo vergibt alle ungenutzten Quotenplätze neu.

World Taekwondo vergibt alle ungenutzten Quotenplätze neu. 8. Juli 2024: Anmeldeschluss für die Sportarten von Paris 2024.

Anmeldeschluss für die Sportarten von Paris 2024. 26. Juli - 11. August 2024: Olympische Spiele Paris 2024.

Erfahren Sie mehr über die Qualifikationssysteme für andere Sportarten, die in Paris 2024 vertreten sein werden.