Zusammenfassung der Nordischen Kombination in Beijing 2022 - die besten Geschichten, Momente und Rekorde

Die Nordische Kombination ist für spannende Endspurts ausgelegt, bei denen zwei verschiedene Sportarten zusammentreffen, was zu einem Höchstmaß an Dramatik führt. Der Wettbewerb in Beijing 2022 bot eine ganze Reihe von Überraschungssiegen, schwerwiegenden Fehlern und inspirierenden Comebacks.

Der Norweger Joergen Graabak erholte sich von der Enttäuschung von PyeongChang 2018 und holte sich den Titel im Gundersen auf der Großschanze/10km (Einzel) zurück, den er in Sotschi 2014 gewonnen hatte. Der 30-jährige Graabak war auch auf der Normalschanze erfolgreich und baute seine olympische Medaillenbilanz auf sechs aus.

Vinzenz Geiger aus Deutschland timte sein Rennen perfekt und gewann mit einem späten Antritt seine erste Goldmedaille in der Nordischen Kombination. Auf der Normalschanze sorgte der 24-Jährige für einen Paukenschlag und holte sich seinen zweiten Titel nach dem Gewinn des Teamwettbewerbs in PyeongChang 2018.

Graabaks Erfolg fand einen krönenden Abschluss, als er Norwegen zum Sieg in der Mannschaftswertung führte und sich und sein Land damit in die Rekordbücher eintrug.

Die 3 besten Momente:

1- Graabak holt sich acht Jahre später erneut das Gold

Graabaks sensationelle Rückkehr an die Spitze des Podiums auf der Großschanze acht Jahre nach dem Gewinn von zwei Goldmedaillen in Sotschi 2014 war ein Zusammentreffen von Ereignissen.

Der Favorit vor den Spielen, Jarl Magnus Riiber, begann den Langlaufabschnitt in der ersten Position, nachdem er einen Tag nach seiner Genesung von COVID-19 aus seinem Quarantäne-Hotel entlassen worden war. Riiber baute einen großen Vorsprung auf und sah schon wie der sichere Sieger aus, als er nach 2,5km in eine falsche Richtung abbog.

Riiber drehte sich um, hatte aber zu viel zu tun, denn Graabak überholte die Spitzenreiter und holte sich in einem dramatischen Zielsprint den Sieg.

2- Der siegreiche Deutsche Vinzenz Geiger

Vinzenz Geiger wollte in Beijing 2022 unbedingt eine Medaille im Einzelwettbewerb holen, nachdem er vor vier Jahren in der Republik Korea Gold im Teamwettbewerb gewonnen hatte.

Der Deutsche übertraf sogar seine eigenen Erwartungen, als er nach dem Start des Langlaufs auf Platz 11 noch einen Gang zulegte. In einer epischen Schlussrunde verwandelte Geiger einen Rückstand von anderthalb Minuten in seine erste Einzel-Goldmedaille.

3 - Eine Reihe von Überraschungen

Graabak krönte eine spektakuläre Leistung bei den Olympischen Spielen Beijing 2022, als er Norwegen zu einer dritten Goldmedaille in der Nordischen Kombination im Teamwettbewerb führte.

Er trug sich in die Geschichtsbücher ein und wurde der erste Mann, der vier olympische Goldmedaillen in dieser Sportart gewinnt, wobei er den Mannschaftssieg auf der Großschanze wiederholte, wie schon in Sotschi 2014. Er ist erst der zweite Athlet, der bei denselben Olympischen Spielen Medaillen in allen drei Disziplinen der Nordischen Kombination gewonnen hat.

Mit dem zweiten Platz in der Mannschaftswertung holte Eric Frenzel seine siebte olympische Medaille in seiner Karriere und stellte damit den Rekord von Felix Gottwald aus Österreich in der Nordischen Kombination ein.

Ihre Reaktionen

"Das war nie das Ziel, aber man hat einen Traum, wenn man zu den Olympischen Spielen kommt. Ich wusste, dass es nur darum ging, mich zu konzentrieren und meine Arbeit zu machen, also habe ich nicht so viel über die Ergebnisse nachgedacht, sondern nur versucht, gut zu springen und gut Ski zu fahren. Dass ich Silber und jetzt Gold geholt habe, macht mich wirklich stolz, ich bin wirklich glücklich, und es liegt ein bisschen über meinen Erwartungen."

Joergen Graabak, der seine Überraschung über den Gewinn von Gold und Silber in den Einzelwettbewerben zum Ausdruck brachte.

"Es ist surreal, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe versucht, hart zu pushen, und ich hatte sehr, sehr schnelle Skier. Meine Serviceleute haben einen perfekten Job gemacht. Mit einer Medaille habe ich nicht gerechnet. Eine Goldmedaille ist verrückt. Der Teamerfolg (in PyeongChang 2018) war etwas ganz Besonderes, und heute ist es auch etwas ganz Besonderes. Ich habe nicht damit gerechnet (zu gewinnen) und ich kann es nicht glauben."

Der erstmalige Sieger im Einzel, Vinzenz Geiger, über seinen Überraschungssieg auf der Großschanze.

"Es ist ein dummer Fehler und es macht keinen Spaß, der Welt zu zeigen, dass ich damit vielleicht eine Goldmedaille verschenke. Es ist dumm, diesen Fehler zu machen, aber an einem normalen Tag würde ich auch mit diesem Fehler im Kampf gewesen sein, ich bin ein guter Sprinter und ich würde trotzdem um Gold gekämpft haben."

Jarl Magnus Riiber reflektiert über seinen Fehler beim Wettbewerb auf der Großschanze einen Tag nach seiner Entlassung aus der COVID-19-Isolation.

Vollständiger Medaillenspiegel in der Nordischen Kombination in Beijing 2022

Einzel Gundersen Normalschanze/10km:

Gold: Vinzenz Geiger (Deutschland)

Silber: Joergen Graabak (Norwegen)

Bronze: Lukas Greiderer (Österreich)

Einzel Gundersen Großschanze/10km:

Gold: Joergen Graabak (Norwegen)

Silber: Jens Luraas Oftebro (Norwegen)

Bronze: Watabe Akito (Japan)

Team Gundersen Großschanze/4x5km:

Gold: Norwegen

Silber: Deutschland

Bronze: Japan