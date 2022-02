Zusammenfassung des Biathlons in Beijing 2022 - die besten Geschichten, Momente und Rekorde

Biathlon bei den Olympischen Winterspielen Beijing 2022 war voller Spannung und Dramatik. Der Weltcup-Führende aus Frankreich, Quentin Fillon Maillet, trug sich mit seinen fünf Medaillen in fünf Rennen in die olympischen Geschichtsbücher ein.

Die Norwegerin Marte Olsbu Roeiseland kann als die Biathlon-Königin von Peking bezeichnet werden. Die 31-Jährige gewann drei Gold- und zwei Bronzemedaillen. Der ältere der Boe-Brüder, der 33-jährige Tarjei, feierte die erfolgreichsten Olympischen Spiele seiner Karriere - er hatte in Sotschi 2014 Gold und in PyeongChang 2018 Silber in der Herren-Staffel geholt, aber in Beijing 2022 gewann er zwei Goldmedaillen in der Staffel sowie Bronze und Silber im Einzel. Der jüngere Bruder Johannes Thingnes Boe hatte einen noch besseren Auftritt und gewann vier Goldmedaillen - zwei in den Staffeln und Einzeltitel im 10-km-Sprint und 15-km-Massenstart - sowie Bronze im 20-km-Einzelrennen.

In der Verfolgung der Damen über 10km kam es zu einem der dramatischsten Momente des Biathlon-Wettbewerbs, als die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold, die bereits auf dem Weg zu Bronze war, auf der letzten Kurve gegen die Wand lief. Sie erreichte das Ziel auf Platz 14 und brach zusammen. Dort wurde sie medizinisch versorgt.

Bei der Staffel der Herren gab es noch mehr Drama. Das ROC führte die meiste Zeit des Wettkampfs, bevor ihnen die Goldmedaille entglitt, nachdem Eduard Latypov vier seiner fünf Schüsse im Stehendschießen verfehlt hatte, so dass er zwei Strafrunden absolvieren musste - nur um am Ende Bronze zu gewinnen. Die norwegischen Biathleten verbreiteten den #StrongerTogether-Geist gegenüber Latypov, indem der Sieger des Rennens, Tarjei Boe, den ROC-Biathleten auf Instagram tröstete. Der ehemalige Biathlet Emil Hegle Svendsen, der sich in Sotschi 2014 in einer ähnlichen Situation befand, twitterte: "Meine Gedanken & Gefühle auch an Ed Latypov, ich war dort (2014). Passt gut auf ihn auf, russisches Volk."

Die 3 besten Momente:

1. Norwegens Dominanz

Die norwegischen Biathletinnen und Biathleten gewannen in jedem Rennen von Beijing 2022 Medaillen, mit Ausnahme der Damen-Staffel (sechs Mal Gold, zwei Mal Silber, sechs Mal Bronze). Was war der Hauptgrund für diese hervorragende Leistung? Sturla Holm Laegreid nannte als Grund für den Erfolg einen ausgeprägten Teamgeist und die Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen.

"Es gibt einem viel Selbstvertrauen, wenn man weiß, dass die Teamkollegen hinter einem stehen, egal was passiert. Ob du einen schlechten oder einen guten Tag hast, sie werden dich immer anfeuern und unterstützen. Außerdem geben wir viel von unserem Wissen weiter, z.B. ist meine Spezialität das Schießen, also versuche ich, den anderen zu helfen, besser zu werden. Und sie können mir helfen, schneller zu fahren, also pushen wir uns immer gegenseitig. Letztendlich sind wir einfach ein tolles Team, das sich gegenseitig antreibt, aber auch Spaß hat."

Marte Olsbu Roeiseland, Tarjei Boe, Tiril Eckhoff und Johannes Thingnes Boe vom Team Norwegen Foto von 2022 Getty Images

2. Historischer Erfolg für Quentin Fillon Maillet

Nach dem Gewinn seiner vierten Medaille in vier Rennen (Silber in der gemischten Staffel und im 10-km-Sprint, Gold in der 20-km- und 12,5-km-Verfolgung) gab der Franzose zu, dass er nie mit einer so guten Ausbeute gerechnet hatte. Sein Ziel war es, einen Sieg in der Staffel und einen in der Einzelwertung zu erringen. Aber er hat es noch besser gemacht und seine fünfte Medaille (Silber) in der Herren-Staffel gewonnen - als erster Biathlet in der olympischen Geschichte, dem dieses Kunststück gelungen ist. Fillon Maillet ist der erste Mann, der seit 1980 fünf Medaillen bei denselben Olympischen Winterspielen gewonnen hat. Er ist auch der erste französische Athlet seit 1924, der fünf Medaillen bei denselben Olympischen Spielen gewonnen hat.

Am letzten Tag der Biathlon-Wettbewerbe wurden Marte Olsbu Roeiseland und Johannes Thingnes Boe die zweiten und dritten Athleten hinter Fillon Maillet, die fünf Biathlonmedaillen bei denselben Olympischen Winterspielen gewonnen haben.

Quentin Fillon Maillet vom Team Frankreich Foto von 1 Getty Images

3. Geschwister auf dem Podest

Die Boe-Brüder standen in Beijing 2022 dreimal gemeinsam auf dem Siegertreppchen - Gold mit der Mixed- und der Herren-Staffel, Gold für Johannes und Bronze für Tarjei im 10-km-Sprint. Der gemeinsame Platz auf dem Podest machte sie wahrscheinlich zu dem glücklichsten Geschwisterpaar dieser Spiele.

Sie waren nicht die einzigen Geschwister, die gemeinsam Medaillen gewannen. Die 22-jährige Schwedin Elvira Oeberg gab ein beeindruckendes Olympia-Debüt und gewann Silber im Sprint über 7,5km und in der Verfolgung über 10km. Ihre ältere Schwester, die 26-jährige Hanna Oeberg, die 2018 Olympiasiegerin im Einzelrennen über 15km ist, gewann in Peking keine Einzelmedaille, war aber ein wichtiges Mitglied der Damen-Staffel. Zusammen mit Linn Persson und Mona Brorsson sorgten die Oeberg-Schwestern mit einer guten Teamleistung für das erste olympische Gold des Landes in diesem Wettbewerb.

Hanna Oeberg und Elvira Oeberg vom Team Schweden Foto von 1 Getty Images

Ihre Reaktionen

Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie das passiert ist. Mein Ziel war es, eine Goldmedaille zu gewinnen. Jetzt habe ich drei und zwei Bronzemedaillen. Das ist einfach unglaublich. Ich bin wirklich stolz.

Marte Olsbu Roeiseland nach dem Gewinn ihrer fünften Medaille in Beijing 2022

Es ist leicht, etwas Gutes über Quentin zu sagen. Er war die ganze Saison über fantastisch, und heute war sein Schießen perfekt. Es ist seine zweite Goldmedaille, ich bin sehr beeindruckt von dem, was er tut. Er ist nicht nur ein großartiger Athlet, sondern auch ein guter Mensch. Er ist einer unserer guten Freunde und verdient, was ihm widerfährt.

Johannes Thingnes Boe über die zweite Goldmedaille von Quentin Fillon Maillet nach dem Sieg in der 12,5-km-Verfolgung, wo der Franzose 20 von 20 Punkten erzielte

Ich war wirklich stolz auf sie, eine wirklich stolze große Schwester, und habe mich für sie gefreut, nachdem sie im Einzel Silber gewann. Aber dass wir das jetzt zusammen machen, bedeutet sehr viel. Es ist einfach großartig.

Hanna Oeberg über den Gewinn einer Goldmedaille in der Damen-Staffel mit ihrer Schwester Elvira

Vollständiger Medaillenspiegel im Biathlon in Beijing 2022

Mixed-Staffel 4x6km (D+H)

Gold: Norwegen

Silber: Frankreich

Bronze: ROC

Damen-Wettbewerbe

Damen 15km Einzel

Gold: Denise Herrmann (GER)

Silber: Anais Chevalier-Bouchet (FRA)

Bronze: Marte Olsbu Roeiseland (NOR)

Damen 7,5km Sprint

Gold: Marte Olsbu Roeiseland (NOR)

Silber: Elvira Oeberg (SWE)

Bronze: Dorothea Wierer (ITA)

Damen 10km Verfolgung

Gold: Marte Olsbu Roeiseland (NOR)

Silber: Elvira Oeberg (SWE)

Bronze: Tiril Eckhoff (NOR)

Damen 4x6km-Staffel

Gold: Schweden

Silber: ROC

Bronze: Deutschland

Damen 12,5km Massenstart

Gold: Justine Braisaz-Bouchet (FRA)

Silber: Tiril Eckhoff (NOR)

Bronze: Marte Olsbu Roeiseland (NOR)

Herren-Wettbewerbe

Herren 20km Einzel

Gold: Quentin Fillon Maillet (FRA)

Silber: Anton Smolski (BLR)

Bronze: Johannes Thingnes Boe (NOR)

Herren 10km Sprint

Gold: Johannes Thingnes Boe (NOR)

Silber: Quentin Fillon Maillet (FRA)

Bronze: Tarjei Boe (NOR)

Herren 12,5km Verfolgung

Gold: Quentin Fillon Maillet (FRA)

Silber: Tarjei Boe (NOR)

Bronze: Eduard Latypov (ROC)

Herren 4x7,5km Staffel

Gold: Norwegen

Silber: Frankreich

Bronze: ROC

Herren 15km Massenstart

Gold: Johannes Thingnes Boe (NOR)

Silber: Martin Ponsiluoma (SWE)

Bronze: Vetle Sjaastad Christiansen (NOR)