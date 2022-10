Alexandra Ndolos Reise der Geduld: "Egal, wofür du dich entscheidest, du kannst es anpacken und es weit bringen"

Alexandra Ndolo scheut sich nicht, große Träume zu haben.

Die ehemalige deutsche Fechterin trainiert jetzt für ihren ersten großen Wettkampf, bei dem sie Kenia vertreten wird, und hofft, dass ihr Weg sie nach Paris 2024 führt.

Die in der nordbayerischen Stadt Bayreuth geborene amtierende WM-Silbermedaillengewinnerin im Degen schlägt nun einen neuen Weg ein und bringt den Fechtsport in das ostafrikanische Land, das vor allem für seine Läuferinnen und Läufer bekannt ist.

Von November an wird die 36-Jährige die grün-rot-schwarzen und weißen Farben eines Landes tragen, in dem die meisten Menschen noch nie etwas vom Fechten gehört haben.

"Die Leute denken normalerweise, dass es ein Freizeitsport ist. Wenn viele Leute Bilder sehen, denken sie: 'Das sieht interessant aus, der weiße Anzug und die Maske'", sagte sie in einem Exklusivinterview mit Olympics.com kurz nach der Bestätigung ihres Nationalitätenwechsels.

Sie ist begeistert von der Aussicht, den Kenianern den "lustigen Sport" näher zu bringen und sie mit ihrem untypischen Weg als Fechterin zu inspirieren.

"Ich bin sicher, dass es viele Leute gibt, die sagen: 'Ich liebe es, die Läufer anzufeuern, aber ich bin nicht wie ein Langstreckenläufer gebaut'. Lass mich etwas anderes machen. Ich möchte ihnen zeigen, dass man es, egal wofür man sich entscheidet, anpacken und es weit schaffen kann."

Mit 21 Jahren wurde sie Degenfechterin, ein recht später Einstieg in den Sport.

15 Jahre später will sie als erste kenianische Profifechterin weiter ihre Klinge schwingen.

Alexandra Ndolo: Eine Spätzünderin im Fechten

Ndolos Weg zum Fechten verlief nicht auf die übliche Art und Weise. Sie stammt nicht aus einer Fechtfamilie, und anders als die meisten ihrer Vereinskameradinnen bei Bayer Leverkusen - ihrem Verein über zehn Jahre - hat sie den Großteil ihrer Jugend nicht auf der Fechtbahn verbracht.

Ihren ersten Kontakt mit dem Fechten hatte sie beim Modernen Fünfkampf, bei dem Degenfechten ausgeübt wird.

Die damals Neunjährige folgte ihrer älteren Schwester zum Training und war begeistert von der Sportart, die sich aus einem antiken Schwertkampf entwickelt hat.

Der Fokus auf Taktik und die Fähigkeit, mit der Klinge umzugehen, faszinierte das junge Mädchen, dessen polnische Mutter und kenianischer Vater zum Studium nach Europa eingewandert waren und sich später in Deutschland niederließen.

"Ich habe mich mit 11 Jahren in das Fechten verliebt. Ich verliebte mich in die Bewegungen und die Art und Weise, wie ich mich durch sie ausdrücken konnte und wie ich zeigen konnte, wie mein Geist funktioniert", erinnert sich die ehemalige Leichtathletin.

"Mit 14 hätte ich auf ein Fechtinternat gehen können, aber wir hatten nicht das Geld dafür. Ich musste weitere sieben Jahre warten, bevor ich diese Karriere beginnen konnte, und (ich sagte mir), dass ich viel aufzuholen habe, aber ich bin dazu in der Lage und ich werde es schaffen", gab sie zu.

Es war eine steile Lernkurve in einem Sport, den man normalerweise Kindern im Teenageralter beibringt.

"Als ich schließlich zu den großen Wettkämpfen wie den Weltmeisterschaften kam, verlor ich in den ersten Jahren immer am ersten Tag. Aber ich blieb noch zwei bis drei Tage in der Halle und beobachtete die anderen Fechterinnen und Fechter, die besten der Welt, und versuchte, von außen zu lernen, was sie taten."

Sie verbrachte auch viele Stunden auf der Fechtbahn und beherrschte schnell ihre Schritte. Das zahlte sich aus. Ndolo holte zwischen 2013 und 2018 fünf Goldmedaillen bei verschiedenen europäischen U23-Meisterschaften.

Eine Silbermedaille bei der EM 2017 und eine Bronzemedaille zwei Jahre später ermutigten sie, weiterzumachen.

"Es ist eine geduldige Reise gewesen... Als ich meine erste EM-Medaille gewann, dachte ich: 'Okay, cool, du hast der Welt gezeigt, was du kannst'. Und dann hieß es, 'aber du willst doch kein One-Hit-Wonder sein'. Und seitdem habe ich eine weitere Medaille bei den Europameisterschaften gewonnen."

Kenyan fencer Alexandra Ndolo. (Photo by Augusto Bizzi)

Alexandra Ndolo über die Suche nach ihren Stärken

Der Gewinn von Silber auf der Weltcup-Bühne 2017 war für sie ein Karrierehöhepunkt. Zu beweisen, dass sie in ihrem Sport gut sein kann, war ein großer Ansporn.

"Ich wollte einfach zeigen, dass ich auf einer dieser Bühnen eine Medaille gewinnen kann."

Aber Ndolo, die sich selbst als Spätzünderin bezeichnet, wollte nicht nur auf die Punkte fixiert sein. Nachdem sie die Kluft zwischen sich und den Besten im Sport bereits überbrückt hatte, beschloss sie, ihren wahrscheinlich härtesten Kampf zu bestreiten.

"Ich bin Gründungsmitglied des kenianischen Fechtverbands (Kenyan Fencing Federation), und wir haben ein philanthropisches Projekt ins Leben gerufen, bei dem wir jungen Kindern ohne finanzielle Mittel helfen, den Fechtsport kennen zu lernen", so Ndolo über ihr neues Programm.

Die Kenianer sind sehr athletisch, und der Einstieg in eine unbekannte Sportart, von der sie noch nie etwas gehört hatten, stellte sie vor große Herausforderungen.

Im Moment befindet sich dieser Traum noch in der Phase "en garde" (in Vorbereitung).

"Ich denke, wir haben schon etwas erreicht, aber wir haben noch keine eigene Fechthalle. Aber das Potenzial, das ich sehe, wenn ich mit den Kindern arbeite, ist riesig", erklärt sie.

"Es geht nicht um Hingabe oder Potenzial, sondern eher darum, wirklich etwas zu geben, vor allem, weil ich im Moment hauptsächlich mit Kindern arbeite und ihnen die Chance gebe, ihr Talent zu zeigen."

Im vergangenen Juli holte die 36-Jährige unter der Leitung des deutschen Nationaltrainers Dominik Czobo Silber bei den Weltmeisterschaften 2022 in Kairo.

"Das war mit Sicherheit der Höhepunkt meiner Karriere", sagte sie, "denn ich hatte immer das Gefühl, dass ich auf diesem Niveau sein kann, und es dann sich selbst und der Welt zu zeigen, ist einfach unglaublich."

Alexandra Ndolo: Barrieren für Kenia und Ostafrika überwinden

Ihr größter Moment war jedoch, dass sie die kenianische Flagge bei einem internationalen Wettbewerb wehen sah.

Das war, als Isaac Wanyoike der erste Kenianer wurde, der bei den Weltmeisterschaften in Kairo fechtete, wo er unter 194 Teilnehmern Platz 189 belegte. Seine Qualifikation inspirierte Ndolo.

"In diesem Sommer dachte ich: 'Okay, wenn du wirklich noch etwas erreichen willst, abgesehen von deinem Engagement in der Sportpolitik, was könntest du dann tun? Nun, du könntest, und du solltest Medaillen für Kenia gewinnen. Und für Deutschland. Ich denke, ich habe viel getan und vielleicht alles, was ich tun kann."

"Aber für Kenia wird alles, was ich jetzt tue, eine Premiere sein und nicht nur dem kenianischen Fechtsport, sondern auch dem ostafrikanischen und afrikanischen Fechtsport einen großen Schub geben."

Es ist nicht nur aufregend, den Weg zu bahnen, sondern auch in die Fußstapfen anderer Größen wie der Tunesierin Ines Boubakri zu treten, die als erste Afrikanerin und Araberin eine Fechtmedaille bei den Olympischen Spielen gewann.

"Ich hoffe, ich kann noch einen draufsetzen und zeigen, dass es durchaus möglich ist."

Ihr erster Wettkampf als kenianische Fechterin wird der Degen-Weltcup in Tallin, Estland, am 11. und 12. November sein.

Und als einzige Kenianerin könnte es für Ndolo einfacher sein, sich über die afrikanische Quote für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, und obwohl sie "nie aufgehört hat, an Paris 2024 zu denken", ist das nicht ihr größtes Ziel.

"Ich würde das gerne für Kenia tun, aber es ist kein Muss. Ich muss keine olympische Medaille gewinnen, um sagen zu können, dass meine Karriere ein Erfolg war oder dass ich die Menschen inspirieren konnte. Ich hoffe nur, dass die Menschen, die sich mit mir oder meinem Weg identifizieren, von der Art und Weise, wie ich mich täglich verhalte, inspiriert werden."

Ndolo schaffte es nicht, sich für den Mannschaftswettbewerb in Tokio 2020 zu qualifizieren, aber sie glaubt, dass das Alter sie nicht daran hindern wird, ihren Traum zu verfolgen.

"36 Jahre klingt im Profisport vielleicht schon ein bisschen alt", sagte sie.

"Aber wie gesagt, meine Karriere ist ungewöhnlich. Ich habe einen wirklich starken Körper. Deshalb denke ich, dass ich in Paris in der besten Form meines Lebens sein werde", so Ndolo.

Hoffentlich werden ihre Fans in Kenia bis dahin etwas mehr über ihren Sport erfahren haben und sogar in der Lage sein, ihren einzigartigen Fechtstil zu erkennen, der "eine Mischung aus vielen verschiedenen Stilen ist - ungarisch, italienisch, französisch und koreanisch."

"Ich habe einige lustige Kommentare von Kenianern gelesen, die sagten, dass Fechten (fencing auf Englisch) für sie wie Zaunbau klingt. Sie meinten: 'Wir haben jetzt also einen neuen Meister im Zaunbau in Kenia!'"