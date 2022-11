قُم بالتسجيل للحصول على فرصتك في السحب للمرحلة الأولى من مبيعات تذاكر باريس 2024

خلال الشهرين المقبلين (إلى غاية 31 يناير 2023)، تمنحك باريس 2024 فرصة المشاركة في سحب يمكن لمن تم اختيارهم فيه شراء باقات تذاكر مخصصة "Make Your Games" لمنافسات باريس 2024 والاستمتاع بالنسخة القادمة من الألعاب الأولمبية بالطريقة التي ترغبها.

13 فبراير - 15 مارس 2023: إذا تم اختيارك في السحب، قم بالدخول إلى موقع التذاكر خلال الجدول الزمني المخصص للشراء واشترِ باقات تذاكر "Make Your Games".

1 ديسمبر 2022 - 31 يناير 2023 الساعة 18 بتوقيت وسط أوروبا: قُم بالتسجيل للحصول على حسابك من خلال الموقع الرسمي للتذاكر وادخل السحب لباقات تذاكر "Make Your Games"

يكمن سحر الألعاب الأولمبية في تنوّع الأحداث الرياضية التي تُعرض في نفس المهرجان الرياضي. للمرة الأولى، سيتمكن عامة الناس من تنظيم تجربة الألعاب الخاصة بهم من خلال باقات تذاكر "Make Your Games" (ثلاث جلسات لكل باقة تذاكر)، المكوّنة من خيارات واسعة من الجلسات.

بتوفّر ما يقارب 10 ملايين تذكرة متاحة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وهو أكبر رقم تذاكر تم طرحها للبيع على الإطلاق في حدث رياضي، فإننا نفتح الألعاب على نطاق أوسع من أي وقت مضى. (...) بالتسجيل في السحب الذي سيُقام بين 1 ديسمبر 2022 و31 يناير 2023، هذه هي فرصتك للوصول إلى المرحلة الأولى للمبيعات: باقات تذاكر "Make Your Games"، كما أكّد توني إستونغي، الرئيس التنفيذي للجنة باريس 2024.

تم تقديم باقات تذاكر "Make Your Games" للمرة الأولى كجزء من نظام تذاكر الألعاب الأولمبية لعامة الناس، وهي فرصتك الأولى للحصول على تذاكر والاستمتاع بتجربة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مباشرةً من المدرجات.

كما يوحي شعار "Games Wide Open"، تسعى ألعاب باريس 2024 لمشاركة أجواء دراما الألعاب الأولمبية القادمة معك. من أجل ذلك أنشأ الفريق نظام تذاكر يجعل من هذه التجربة التي لا تُنسى في متناول أكبر عدد ممكن من الأشخاص. ما عليك سوى التسجيل في غضون الشهرين المقبلين (إلى غاية 31 يناير 2023) على https://tickets.paris2024.org لتكون لديك فرصة اختيارك من السحب الذي سيتيح لك شراء باقات تذاكر مخصصة للألعاب "Make Your Games".

