الطريق إلى باريس 2024: شرحٌ لنظام التصفيات الأولمبية للتايكوندو

شهدت منافسات التايكوندو في طوكيو 2020 أحد أكثر جداول الميداليات تنوعًا في الألعاب، فمن أصل ثمانية ألقاب أولمبية، آلت خمسة منها إلى دول لم يسبق للاعبيها الفوز بالذهب في هذا الاختصاص.

وبينما تزيّنت صدور أبطال جدد بالذهب الأولمبي، كانت خيبة الأمل مصير أبرز المرشحين للفوز باللقب.

بالنسبة لفريق كوريا، الذي تسيّد قائمة الميداليات الأولمبية على مدار التاريخ برصيد 22 ميدالية، منها 12 ذهبية، كانت هذه المرة الأولى التي يغادر فيها الألعاب الأولمبية بدون أي ميدالية من المعدن النفيس.

فهل ستكون الألعاب المقبلة شاهدةً على ميداليات ذهبية تاريخية، أم أننا سنرى انتفاضة الأبطال السابقين في القصر الكبير في العاصمة الفرنسية؟

ستبدأ الرحلة إلى ذلك المبتغى بمسار التصفيات.

تعرف أكثر على نظام التصفيات الخاص بالتايكوندو في ألعاب باريس 2024 أدناه.

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كم عدد اللاعبين المتنافسين في التايكوندو في باريس 2024؟

اجمالًا، سيكون 128 لاعبًا على موعد مع منافسات التايكوندو في باريس: 64 لاعبًا و64 لاعبة، أي العدد نفسه المشارك في النسخ الأولمبية السابقة. يشمل هذا الرقم المقاعد الحصصية للبلد المضيف (مقعدين لكل جنس) وحصص الشمولية (مقعدين لكل جنس).

بعد ذلك، ستوزع المقاعد الـ12 المتبقية على اللجان الأولمبية الوطنية مع ثمانية مقاعد كعدد أقصى لكلٍ منها (مقعد واحد لكل فئة وزنية، أربعة مقاعد لكل جنس موزعة على جميع الفئات الوزنية).

سيتنافس عدد أقصاه 16 لاعبًا في كلٍ من الفئات الوزنية الثماني. لكن، يبقى هذا العدد مرشحًا للارتفاع في حال تم اختيار لاعبين اضافيين لتمثيل الفريق الأولمبي للاجئين.

الأوزبكي أولوغبيك راشيتوف (على اليسار) ينافس المالي سيدو فوفانا في تصفيات منافسات التايكوندو لوزن تحت 68 كج التي استضافتها قاعة ماكوهاري ميس في اليوم الثاني من فعاليات ألعاب طوكيو 2020 تصوير GETTY IMAGES

ما هي الشروط التي يتوجب على لاعبي التايكوندو استيفاؤها للتأهل للألعاب؟

للمشاركة في الألعاب الأولمبية باريس 2024، سيتوجب على اللاعبين استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يحمل اللاعبون شهادة كوكيوون دان (Kukkiwon Dan).

على أن يحمل اللاعبون رخصة الرياضي العالمي التي يمنحها الاتحاد الدولي للتايكوندو (WT).

كذلك يجب على الرياضيين المستفيدين من المقاعد الحصصية المخصصة للبلد المضيف، حصص الشمولية وبطولات التصفيات القارية، استيفاء أحد الشروط الخمسة في الفترة من 1 يونيو 2022 إلى 1 مايو 2024.

يجب أن يكون اللاعبون من الفائزين باحدى الميداليات الموزعة في المنافسات الرياضية المدرجة في أجندة الاتحاد الدولي (WT). يجب أن يكونوا قد احتلوا مركزًا بين المراكز العشرين الأولى لمرة واحدة على الأقل في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي (WT) خلال فترة التصفيات. يجب على اللاعبين أن يكونوا قد تقدموا لدور الـ16 أو الأدوار المتقدمة الأخرى في أيٍ من نسختي 2022 أو 2023 من بطولات العالم للتايكوندو (WT). يحب على اللاعبين أن يكونوا قد تقدموا لدور ربع النهائي أو الأدوار المتقدمة الأخرى في أيٍ من البطولات القارية للتايكوندو أو بطولة التصفيات القارية. يجب أن يكون اللاعبون من الفائزين باللقب الوطني للتايكوندو الخاص ببلدانهم.

ما هو مسار التأهل لمنافسات التايكوندو في باريس 2024؟

ستوزع المقاعد الحصصية الـ128 حسب طُرق خمس: مقاعد البلد المضيف، حصص الشمولية، التصنيف الأولمبي للاتحاد الدولي (WT)، سلسلة البطولات الكبرى (غراند سلام) (WT) وبطولات التصفيات القارية المؤهلة للألعاب.

المقاعد الحصصية للبلد المضيف وحصص الشمولية: اجمالي ثمانية لاعبين

بصفتها البلد المضيف، ستحصل فرنسا على أربعة حصص (حصتين للرجال وحصتين للسيدات) بينما تؤول المقاعد الأربعة المتبقية (حصتان للرجال وحصتان للسيدات) لحصص الشمولية التي ستفصل في مصيرها اللجنة الثلاثية في مايو 2024.

التصنيف الأولمبي (WT): اجمالي 40 لاعبًا (20 لاعبًا و20 لاعبة)

ستوزع المقاعد الخمسة الأولى على اللجان الأولمبية الوطنية الممثَلة في اللاعبين الأعلى تصنيفًا حسب كل فئة وزنية في التصنيف الأولمبي (WT). سيعكس التصنيف الأولمبي (WT) النتائج إلى غاية اقامة نهائي الجائزة الكبرى (GP) شهر ديسمبر 2023.

في حال تعادل اللاعبون في عدد نقاط التصنيف الأولمبي (WT) خلال فترة التصفيات، ستذهب الحصة للاعب الفائز بنقاط الترتيب في المنافسات ذات النقاط الأعلى.

باستثناء الألعاب الأولمبية التي تملك النقطة الأعلى (G20)، تأتي بطولات العالم للتايكوندو في المركز الثاني بـ(G14)، يليها نهائي بطولة الجائزة الكبرى بـ(G10) وسلسلة بطولات الجائرة الكبرى بـ(G6). أخيرًا، المنافسات الأقل نقطة (G1) التي تضم تحدي الجائزة الكبرى (GP) وبطولة العالم العسكرية.

سلسلة البطولات الكبرى (غراند سلام) (WT): اجمالي ثمانية لاعبين (أربعة لاعبين وأربع لاعبات)

ستُخصص حصة واحدة لكل لجنة أولمبية وطنية للاعب الأعلى تصنيفًا في كل فئة وزنية في تصنيف سلسلة البطولات الكبرى (غراند سلام) (WT) بعد شهر ديسمبر 2023.

في حال التعادل في عدد نقاط الترتيب، سيحصل اللاعب الأعلى ترتيبًا في سلسلسة بطولات الغراند سلام للتايكوندو على حصة واحدة.

البطولات القارية الخمس المؤهلة للألعاب: اجمالي 72 لاعبًا (36 لاعبًا و36 لاعبة)

فقط اللجان الأولمبية الوطنية الممثَلة بأقل من لاعبين اثنين لكل جنس في التصنيف الأولمبي (WT) أو في سلسلة بطولات الغراند سلام (WT) يُمكنها المشاركة في البطولات القارية المؤهلة للألعاب. يُستثنى اللاعبون الممثلون للبلد المضيف من المشاركة في بطولة التصفيات المؤهلة للألعاب الخاصة بقارتهم.

سيحصل أعلى لاعبَين مرتبة في كل بطولة قارية مؤهلة للألعاب في أيٍ من الفئات الوزنية الثماني على حصة واحدة للجنة الأولمبية الوطنية التي يمثلانها. لكن اللاعب الأعلى مرتبة في فئته الوزنية سيفوز بحصة واحدة فقط في بطولة التصفيات المؤهلة لقارة أوقيانوسيا.

بطولة التصفيات المؤهلة لقارة افريقيا: 16 (ثمانية لكل جنس)

بطولة التصفيات المؤهلة لقارة آسيا: 16 (ثمانية لكل جنس)

بطولة التصفيات المؤهلة لقارة أوروبا: 16 (ثمانية لكل جنس)

بطولة التصفيات المؤهلة لقارة أوقيانوسيا: 8 (أربعة لكل جنس)

بطولة التصفيات المؤهلة للأمريكيتين: 16 (ثمانية لكل جنس)

ما هو تنسيق وبرنامج مسابقة التايكوندو في باريس 2024؟

منذ ظهورها الأولمبي الأول في سيدني 2000، حافظت رياضة التايكوندو على الفئات الوزنية نفسها في أجندة منافساتها، وعليه ستبقى هذه الفئات على حالها في باريس 2024.

الفئات الوزنية في التايكوندو للرجال : تحت 58 كج، تحت 68 كج، تحت 80 كج و+80 كج

: تحت 58 كج، تحت 68 كج، تحت 80 كج و+80 كج الفئات الوزنية في التايكوندو للسيدات: تحت 49 كج، تحت 57 كج، تحت 67 كج و+67 كج

سيتقدم اللاعبون للأدوار التالية بعد تنافسهم في الأدوار الاقصائية، بعدها، يتنافسون على أربع ميداليات لكل فئة وزنية: ذهبية، فضية، برونزيتين (للفائزين في دور الترضية).

لهذا لا تنسَ الاحتفاظ بهذه التواريخ في رزنامتك: 7، 8، 9 و10 أغسطس 2024، عندما تنطلق جميع المنافسات في القصر الكبير الواقع في قلب باريس. ستقام المنافسات على الميداليات (بمعدل منافستين لكل جنس) في كل يوم من هذه الأيام.

لاعبون يستحقون المتابعة في منافسات التايكوندو في باريس 2024

في منافسات السيدات، أصبحت بانيباك ونغباتاناكيت وماتيا ييليتش أول تايلندية وكرواتية على التوالي تفوزان بالذهب الأولمبي في التايكوندو عقب انتصارهما في فئتي تحت 49 كج وتحت 67 كج في ألعاب طوكيو 2020.

فازت التايلندية ونغباتاناكيت على الإسبانية المصنفة الثانية عالميًا، أدريانا سيريسو، في نهائي وزن تحت 49 كج، لكن فضية سيريسو لم تكن أقل قيمة خصوصًا أنها اعتلت منصة التتويج في الـ18 من عمرها فقط.

بينما أصبحت الصربية ميليكا مانديتش اللاعبة الوحيدة في اختصاص التايكوندو التي تفوز بذهبية ثانية في طوكيو 2020 (فازت بميداليتها الذهبية الأولى في لندن 2012)، لكن الشكوك تعتريها حاليًا بخصوص مشاركتها في باريس 2024. ستكون حينها في الـ31 من العمر. بالمقابل تأمل الكورية الجنوبية لي دابين، بطلة العالم 2019 والفائزة بالميدالية الأولمبية الفضية، أن تعتلي قمة منصة التتويج في باريس 2024 بعد خسارتها أمام مانديتش في نهائي وزن +67 كج.

من جانبها، ستبحث الفرنسية ألتيا لورين الفائزة بميدالية برونزية في طوكيو 2020 عن انتصار في الديار في وزن +67 كج، بينما تتطلع مواطنتها ماجدة ويت هنين للفوز بأولى ميدالياتها الأولمبية في وزن تحت 67 كج.

على الرغم من فوزها بلقبين أولمبيين، إلا أن ذلك لم يشفع للبريطانية جيد جونز في دور الـ16 في طوكيو، حيث تبخر حلمها في الفوز بلقب أولمبي ثالث على يد الفائزة ببرونزية ريو 2016، كيميا علي زاده من الفريق الأولمبي للاجئين، في فئة تحت 57 كج. لكنها تتطلع للثأر لنفسها والفوز بذهبية تاريخية ثالثة في ألعاب 2024.

في منافسات الرجال، أصبح أولوغبيك راشيتوف أول أوزبكي يفوز بميدالية أولمبية ذهبية في التايكوندو عقب انتصاره في وزن تحت 68 كج في دور الـ16 في ألعاب طوكيو. هزم الأوزبكي بطل العالم ثلاث مرات لي دايهون، الذي فاز بفضية في لندن 2012 وبرونزية في ريو 2016.

سيكون الكوري جانغ جون الفائز بميدالية أولمبية برونزية أبرز المرشحين لاعادة فريق بلاده إلى قمة منصة التتويج، خلال سعيه للفوز بذهبية وزن تحت 58 كج.

​الجدول الزمني لتصفيات منافسات التايكوندو في باريس 2024

30 سبتمبر 2023: تأكيد المقاعد الحصصية المخصصة للبلد المضيف للألعاب.

تأكيد المقاعد الحصصية المخصصة للبلد المضيف للألعاب. 1 أكتوبر 2023 - 15 يناير 2024: تقدم اللجان الأولمبية الوطنية المؤهلة طلبها للاستفادة من حصص الشمولية.

تقدم اللجان الأولمبية الوطنية المؤهلة طلبها للاستفادة من حصص الشمولية. 2 - 3 ديسمبر 2023: نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو 2023، مانشستر (انجلترا).

نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو 2023، مانشستر (انجلترا). 16 - 17 ديسمبر 2023: سلسلة بطولات الغراند سلام للتايكوندو 2023، ووشي (الصين).

سلسلة بطولات الغراند سلام للتايكوندو 2023، ووشي (الصين). 22 ديسمبر 2023: يؤكد الاتحاد الدولي للتايكوندو كتابةً منح المقاعد الحصصية للجان الأولمبية الوطنية.

يؤكد الاتحاد الدولي للتايكوندو كتابةً منح المقاعد الحصصية للجان الأولمبية الوطنية. 5 يناير 2024: تؤكد اللجان الأولمبية الوطنية للاتحاد الدولي استخدامها المقاعد الحصصية الموزعة عليها.

تؤكد اللجان الأولمبية الوطنية للاتحاد الدولي استخدامها المقاعد الحصصية الموزعة عليها. 6 يناير 2024: يقوم الاتحاد الدولي باعادة توزيع المقاعد الحصصية غير المستخدمة.

يقوم الاتحاد الدولي باعادة توزيع المقاعد الحصصية غير المستخدمة. 6 يناير 2024: يقوم الاتحاد الدولي للتايكوندو بنشر التصنيف الأولمبي.

يقوم الاتحاد الدولي للتايكوندو بنشر التصنيف الأولمبي. 11 يناير 2024: يؤكد الاتحاد الدولي للتايكوندو كتابةً منح المقاعد الحصصية للجان الأولمبية الوطنية.

يؤكد الاتحاد الدولي للتايكوندو كتابةً منح المقاعد الحصصية للجان الأولمبية الوطنية. 25 يناير 2024: تؤكد اللجان الأولمبية الوطنية كتابةً للاتحاد الدولي للتايكوندو استخدام المقاعد الحصصية الموزعة.

تؤكد اللجان الأولمبية الوطنية كتابةً للاتحاد الدولي للتايكوندو استخدام المقاعد الحصصية الموزعة. 30 يناير 2024: يقوم الاتحاد الدولي للتايكوندو باعادة توزيع المقاعد الحصصية غير المستخدمة.

يقوم الاتحاد الدولي للتايكوندو باعادة توزيع المقاعد الحصصية غير المستخدمة. فبراير 2024: بطولة التصفيات المؤهلة لقارة أوقيانوسيا (في انتظار تأكيد التاريخ)، بطولة التصفيات المؤهلة لقارة افريقيا (في انتظار تأكيد التاريخ).

بطولة التصفيات المؤهلة لقارة أوقيانوسيا (في انتظار تأكيد التاريخ)، بطولة التصفيات المؤهلة لقارة افريقيا (في انتظار تأكيد التاريخ). مارس 2024: بطولة التصفيات المؤهلة لقارة أوروبا (في انتظار تأكيد التاريخ)، بطولة التصفيات المؤهلة للأمريكيتين (في انتظار تأكيد التاريخ).

بطولة التصفيات المؤهلة لقارة أوروبا (في انتظار تأكيد التاريخ)، بطولة التصفيات المؤهلة للأمريكيتين (في انتظار تأكيد التاريخ). أبريل 2024: بطولة التصفيات المؤهلة لقارة آسيا (في انتظار تأكيد التاريخ).

بطولة التصفيات المؤهلة لقارة آسيا (في انتظار تأكيد التاريخ). في غضون خمسة أيام بعد كل بطولة قارية مؤهلة للألعاب . يؤكد الاتحاد الدولي كتابةً توزيع المقاعد الحصصية على اللجان الأولمبية الوطنية.

. يؤكد الاتحاد الدولي كتابةً توزيع المقاعد الحصصية على اللجان الأولمبية الوطنية. في غضون أسبوعين بعد كل بطولة قارية مؤهلة للألعاب. يؤكد الاتحاد الدولي كتابةً توزيع المقاعد الحصصية على اللجان الأولمبية الوطنية.

يؤكد الاتحاد الدولي كتابةً توزيع المقاعد الحصصية على اللجان الأولمبية الوطنية. في غضون خمسة أيام بعد كل خطوة سابقة. يعيد الاتحاد الدولي توزيع المقاعد الحصصية غير المستخدمة.

يعيد الاتحاد الدولي توزيع المقاعد الحصصية غير المستخدمة. 2 مايو 2024: تؤكد اللجنة الثلاثية كتابةً توزيع حصص الشمولية على اللجان الأولمبية الوطنية (حيث ينطبق ذلك).

تؤكد اللجنة الثلاثية كتابةً توزيع حصص الشمولية على اللجان الأولمبية الوطنية (حيث ينطبق ذلك). 16 مايو 2024: يعيد الاتحاد الدولي توزيع المقاعد الحصصية غير المستخدمة.

يعيد الاتحاد الدولي توزيع المقاعد الحصصية غير المستخدمة. 8 يوليو 2024: الموعد النهائي لتسجيل لاعبي التايكوندو في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الموعد النهائي لتسجيل لاعبي التايكوندو في الألعاب الأولمبية باريس 2024. 26 يوليو - 11 أغسطس 2024: الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تعرف أكثر على نُظم التصفيات الخاصة بالرياضات الأخرى المشاركة في باريس 2024.