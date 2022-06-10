الطريق إلى باريس 2024: شرح لنظام التصفيات الأولمبية للتجديف

أُدرج التجديف في برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية منذ عام 1900. ستكون الرياضة، التي دائمًا ما تشمل مناظرًا ومنشآت تحبس الأنفاس، مرة جديدة جزءًا من البرنامج في باريس 2024. للمرة الثانية منذ طوكيو 2020، ستضُم المنافسة عددًا متساويًا من سباقات الرجال والسيدات.

اكتشف الإجابات عن أهم الأسئلة حول الطريق الذي سيسلكه المجدّفون لضمان مشاركتهم في باريس 2024.

ما هو عدد الرياضيين المشاركين في منافسات التجديف في باريس 2024؟

سيُنافس حوالي 502 مجدفًا في باريس 2024: 251 رياضيًا من كل جنس، أي أقل بـ24 في المجمل مقارنة بطوكيو 2020. يشمل هذا الرقم البلد المستضيف (حصة لكل جنس) وحصص الشمولية (اثنتان لكل جنس)، خُصصت لضمان مشاركة واسعة في سباق التجديف الأولمبي.

عدا هذه الأماكن الستة، سينافس 496 رياضيًا (248 لكل من الرجال والسيدات) في فئات القوارب السبع وفق التوزيع الآتي:

58 رياضيًا (29 من كل جنس): القارب بمجداف واحد

(29 من كل جنس): القارب بمجداف واحد 52 رياضيًا (26 من كل جنس): الزوجي

(26 من كل جنس): الزوجي 52 رياضيًا (26 من كل جنس): القارب بمجدافين للزوجي

(26 من كل جنس): القارب بمجدافين للزوجي 72 رياضيًا (36 من كل جنس): القارب الرباعي بدون قائد دفة

(36 من كل جنس): القارب الرباعي بدون قائد دفة 72 رياضيًا (36 من كل جنس): القارب الرباعي

(36 من كل جنس): القارب الرباعي 126 رياضيًا (63 من كل جنس): القارب الثماني

(63 من كل جنس): القارب الثماني 64 رياضيًا (32 من كل جنس): القارب بمجدافين للوزن الخفيف

ما هو مسار التأهل لمنافسات التجديف الأولمبية باريس 2024؟

يحق لـفرنسا،بصفتها البلد المستضيف، الاستفادة من حصة واحدة في كلا منافستي الرجال والسيدات. ستُخصص حصتان أيضًا لكل من الرجال والسيدات بموجب حصص الشمولية، التي ستُحدِّدُ هويةَ المستفيدين منها المفوضية الثلاثية للجنة الأولمبية الدولية (IOC).

1. بطولة العالم للتجديف 2023

سيحظى 336 رياضيًا (168 رجلاً و168 امرأة) بفرصة التأهل إلى الألعاب الأولمبية 2024 في بطولة العالم للتجديف 2023 في بلغراد، صربيا، بين 3 و10 سبتمبر 2023.

المنافسة مفتوحة لجميع اللجان الأولمبية الوطنية، إلى جانب الاتحادات الوطنية العضوة المنتسبة للاتحاد الدولي للتجديف. تؤهِّل الطواقم الأعلى تصنيفًا، وفق حصة التأهل في السباقات، قوارب لجانها الأولمبية الوطنية.

2. سباقات التجديف التأهيلية القارية

سيحظى ما مجموعه 64 رياضيًا (32 امرأة و32 رجلاً) بفرصة التأهل عبر أربع سباقات تجديف قارية تأهيلية: آسيا/أوقيانوسيا، إفريقيا، الأمريكيتان، وأوروبا. عن طريق تلك المنافسات، تستطيع اللجان الأولمبية الوطنية غير المشاركة التأهل، منها من لم تتأهل في أي من الفئات أو التي نجحت في تأهيل قارب واحد في بطولة العالم للتجديف 2023.

ستقام أربع فعاليات في سباق التجديف التأهيلي القاري الواحد، وسيؤكد الاتحاد الدولي للتجديف مكان وتواريخ سباقات التجديف التأهيلية القارية بحلول نهاية 2022.

3. آخر سباقات التجديف التأهيلية للألعاب الأولمبية (يؤكّد التاريخ لاحقًا في مايو 2024)

ستكون آخر سباقات التجديف التأهيلية للألعاب الأولمبية الفرصة الأخيرة لـ48 رجلاً و48 امرأة (96 رياضيًا في المجمل) لاقتطاع تأشيرات مشاركتهم في الألعاب الأولمبية باريس 2024. سيقام الحدث في لوسيرن، سويسرا، في مايو 2024. باستطاعة أي لجنة أولمبية وطنية المشاركة في أي حدث لم تتأهل فيه بعدُ للألعاب: لا توجد في هذه الحال قيود على عدد الفعاليات التي يمكن للجنة أولمبية وطنية واحدة التأهل إليها في آخر سباقات التجديف التأهيلية للألعاب الأولمبية.

بعد كل سباق تجديف تأهيلي، سيؤكّد الاتحاد الدولي للتجديف للجان الأولمبية الوطنية المعنية، استنادًا إلى النتائج، حصولها على حصة. وعليه، يتعين على اللجنة الوطنية تأكيد قبولها للقوارب المتأهلة في ظرف 14 يومًا.

في حال عدم قبول لجنة أولمبية ما لإحدى الأماكن، ستُخصص آليًا للقارب الأول المُؤهّل للمشاركة في الألعاب من ضمن القوارب غير المتأهّلة. (تفقّد أسفله الجدول الزمني وأهم التواريخ)

ما هو برنامج منافسات التجديف في باريس 2024؟

في باريس 2024، ستقام سبع سباقات في منافسات الرجال والسيدات:

القارب بمجداف واحد (سيدات / رجال)

الزوجي (سيدات / رجال)

القارب بمجدافين للزوجي (سيدات / رجال)

القارب الرباعي بدون قائد دفّة (سيدات / رجال)

القارب الرباعي (سيدات / رجال)

القارب الثماني (سيدات / رجال)

القارب بمجدافين للوزن الخفيف (سيدات / رجال)

ستقام سباقات التجديف الـ14 بين 27 يوليو و3 أغسطس. ستقام المنافسات في الملعب البحري الباهر فار-سور-مارن، الواقع على بعد 39 كم من القرية الأولمبية والبارلمبية.

اقرأ المزيد: صدور برنامج منافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024

مجدّفون يستحقون المتابعة في باريس 2024

في طوكيو 2020، صنعت إيرلندا واليونان اثنتان من أكثر اللحظات المؤثرة، حيث نال رياضيون من البلدين ذهبيتهم الأولى في التجديف: في سباق القارب بمجدافين للوزن الخفيف للرجال، من إهداء فينتان مكارثي وبول أودونوفان، وفي سباق القارب بمجداف واحد، بفضل البالغ من العمر 24 سنة ستيفانوس نتوسكوس.

وعاد الرياضيون الصينيون أيضًا إلى منصات التتويج في طويكو 2020 بعد فوزهم بميدالية ذهبية وبرونزيتين، وسيكونون في باريس 2024، مرة جديدة، من ضمن الرياضيين الجديرين بالمتابعة.

في غضون ذلك، اكتفت عملاقة التجديف، بريطانيا، بميداليتين في طوكيو، بينما عادت أمريكا خالية الوفاض بعدما أنهت سيداتها سباق القارب الثماني في المركز الرابع في محاولتهن لانتزاع ذهبية رابعة على التوالي.

وأنهت فرنسا متقدمة بمركز واحد على جمهورية الصين الشعبية في جدول الميداليات، حيث أضاف هيوغو بوشرون وماثيو أندرودياس ذهبية إلى لقبها العالمي في 2018 في سباق القارب بمجدافين للزوجي، بينما فازت لورا تارانتولا وكلير بوف، الشابتان بما يكفي للمشاركة في ألعاب الديار، بميدالية فضية في سباق القارب بمجدافين للوزن الخفيف للسيدات. ستواجه الفرنسيتان على الأرجح غريمتيهما في طوكيو، الإيطاليتان فالنتينا روديني وفيديريكا سيزاريني، اللتين نالتا الذهبية بفارق 0.14 ثانية فقط.

بينما حققت الرومانيتان أنكوتا بودنار وسيمونا راديس فوزًا مريحًا بالذهبية في سباق القارب بمجدافين للزوجي. وبما أن عمرهما 22 عامًا، فمن المنتظر أن تشاركا في باريس وأن تستمر مسرتهما لأبعد من ذلك.

فازت هولندا بسباق القارب الرباعي للرجال برقم عالمي وطاقم شاب، إذ قد يكون ديرك يوتينبوغارد، 31 عامًا، الوحيد الذي لن يشارك في باريس.

وسترغب كرواتيا هي الأخرى في تكرار لحظات مجدها الأولمبي، بعدما صنع الأخوان مارتن وفالنت سينكوفيتشالتاريخ في طوكيو عندما أضافا ذهبية سباق الزوجي للقبهما في سباق القارب بمجدافين في ريو 2016.

الجدول الزمني لتصفيات التجديف باريس 2024

31 ديسمبر 2022: يحدد الاتحاد الدولي للتجديف موقع إقامة سباقات التجديف التأهيلية القارية

يحدد الاتحاد الدولي للتجديف موقع إقامة سباقات التجديف التأهيلية القارية 3-10 سبتمبر 2023: بطولة العالم للتجديف 2023، بلغراد، صربيا

بطولة العالم للتجديف 2023، بلغراد، صربيا 15 سبتمبر 2023: يؤكد الاتحاد الدولي للتجديف كتابةً توزيع الحصص على اللجان الأولمبية الوطنية.

يؤكد الاتحاد الدولي للتجديف كتابةً توزيع الحصص على اللجان الأولمبية الوطنية. 29 سبتمبر 2023: تؤكد اللجان الوطنية الأولمبية للاتحاد الدولي للتجديف استعمالها للحصص لمقاعد الحصة.

تؤكد اللجان الوطنية الأولمبية للاتحاد الدولي للتجديف استعمالها للحصص لمقاعد الحصة. 6 أكتوبر 2023: يعيد الاتحاد الدولي تخصيص مقاعد الحصة غير المستعملة.

يعيد الاتحاد الدولي تخصيص مقاعد الحصة غير المستعملة. يُحدد التاريخ لاحقًا: سباق التجديف التأهيلي القاري لإفريقيا، يُحدد التاريخ لاحقًا

سباق التجديف التأهيلي القاري لإفريقيا، يُحدد التاريخ لاحقًا يُحدد التاريخ لاحقًا: سباق التجديف التأهيلي القاري للأمريكيتين، يُحدد التاريخ لاحقًا

سباق التجديف التأهيلي القاري للأمريكيتين، يُحدد التاريخ لاحقًا يُحدد التاريخ لاحقًا: سباق التجديف التأهيلي القاري لآسيا وأوقيانوسيا، يُحدد التاريخ لاحقًا

سباق التجديف التأهيلي القاري لآسيا وأوقيانوسيا، يُحدد التاريخ لاحقًا يُحدد التاريخ لاحقًا: سباق التجديف التأهيلي القاري لأوروبا، يُحدد التاريخ لاحقًا

سباق التجديف التأهيلي القاري لأوروبا، يُحدد التاريخ لاحقًا 19-21 مايو 2024 (يُحدد التاريخ لاحقًا): آخر سباقات التجديف التأهيلية للألعاب الأولمبية، لوسيرن، سويسرا

آخر سباقات التجديف التأهيلية للألعاب الأولمبية، لوسيرن، سويسرا فيما يتعلق بسباقات التجديف التأهيلية على التوالي : بعد خمسة أيام من إقامة الحدث، يؤكّد الاتحاد الدولي للتجديف كتابةً للجان الأولمبية الوطنية مقاعد الحصة التي تحصلت عليها.

: بعد خمسة أيام من إقامة الحدث، يؤكّد الاتحاد الدولي للتجديف كتابةً للجان الأولمبية الوطنية مقاعد الحصة التي تحصلت عليها. أسبوعان بعد الحدث: تؤكد اللجان الأولمبية الوطنية للاتحاد الدولي للتجديف استعمالها لمقاعد الحصة.

تؤكد اللجان الأولمبية الوطنية للاتحاد الدولي للتجديف استعمالها لمقاعد الحصة. في ظرف خمسة أيام من كل واحدة من الخطوات السابقة: يعيد الاتحاد الدولي توزيع جميع مقاعد الحصة غير المستعملة

يعيد الاتحاد الدولي توزيع جميع مقاعد الحصة غير المستعملة يُحدد التاريخ لاحقًا: تؤكد المفوضية الثلاثية كتابةً توزيع حصص الشمولية على اللجان الأولمبية الوطنية (حيث ينطبق ذلك).

تؤكد المفوضية الثلاثية كتابةً توزيع حصص الشمولية على اللجان الأولمبية الوطنية (حيث ينطبق ذلك). 7 يونيو 2024: يعيد الاتحاد الدولي للتجديف توزيع أي حصص غير مستعملة.

يعيد الاتحاد الدولي للتجديف توزيع أي حصص غير مستعملة. 8 يوليو 2024: الموعد النهائي لدخول الرياضة باريس 2024

الموعد النهائي لدخول الرياضة باريس 2024 25 يوليو 2024: اجتماع قرعة سباقات التجديف الأولمبية

اجتماع قرعة سباقات التجديف الأولمبية 26 يوليو – 11 أغسطس 2024: الألعاب الأولمبية باريس 2024

اكتشف المزيد عن نظم تصفيات رياضات أخرى ستشارك في باريس 2024.