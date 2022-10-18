البرنامج التطوّعي لباريس 2024: الكشف عن الجدول الزمني وعملية تقديم طلبات الالتحاق

"الوجه، الروح، القلب وابتسامة الألعاب: هذا ما يمثّلونه."

هذه هي الكلمات التي استخدمها توني إيستونغي، رئيس باريس 2024، لوصف أهمية المتطوّعين خلال الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية.

في غضون أقل من سنتين، سيشارك أزيد من 45000 متطوّع من جميع أنحاء العالم في الألعاب المُقامة في العاصمة الفرنسية، حيث يلعبون دورًا رئيسيًا في تنظيم أكبر منافسة رياضية في العالم بتوفير الدعم والتوجيه لملايين المتفرّجين، 15000 رياضي و20000 من أعضاء وسائل الإعلام.

يتم فتح منصة تقديم طلبات الالتحاق في 1 فبراير 2023.

"بدون المتطوّعين، لن يكون للألعاب نفس النكهة،" صرّح إيستونغي. "بفضل التزام المتطوّعين، حماسهم وطاقتهم، فإنّ الألعاب تترك لنا ذكريات ترسخ في الذاكرة، ليس فقط على الصعيد الرياضي وإنّما من الجانب البشري أيضًا ... معًا، فلنقُم بتنظيم ألعابٍ لا مثيل لها".

تابع القراءة لاكتشاف كل ما تحتاج لمعرفته حول البرنامج التطوّعي.

"لازلت أرتدي زيَّ المتطوع خاصتي إلى يومنا هذا والناس يتحمّسون جدًا عندما يرونه ويسألونني عن الألعاب الأولمبية. لقد كانت تجربة ثرية للغاية تضمّنت لقاء أشخاصٍ جدد، تعلّم كيفية تنظيم حدث كبير، كيفية التعامل مع الخلافات، وإدراك مدى أهمية سهولة الوصول. أنا فخور جدًا بكوني جزءًا من العائلة الأولمبية" - بيدرو كومباني، متطوّعٌ في ريو 2016

ما هو الجدول الزمني لتقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج التطوّعي؟

الآن: تحصّل على جميع المعلومات حول البرنامج التطوّعي قبل عملية تقديم طلبات الالتحاق من خلال زيارة https://www.paris2024.org/en/volunteers/

تحصّل على جميع المعلومات حول البرنامج التطوّعي قبل عملية تقديم طلبات الالتحاق من خلال زيارة https://www.paris2024.org/en/volunteers/ يناير 2023: انطلاق حملة التوظيف، داخل فرنسا وخارجها

انطلاق حملة التوظيف، داخل فرنسا وخارجها 1 فبراير 2023: يتم فتح منصة المتطوّعين للجمهور وتنطلق عملية تقديم طلبات الالتحاق

يتم فتح منصة المتطوّعين للجمهور وتنطلق عملية تقديم طلبات الالتحاق مارس 2023: انتهاء فترة تقديم طلبات الالتحاق

انتهاء فترة تقديم طلبات الالتحاق ابتداءً من سبتمبر 2023: يتم إخطار المرشحين بما إذا كان قد تم تكليفهم بمهمة تطوّعية أم لا

"كان هناك 10000 منّا ممن كانوا متطوّعين في عروض حفل افتتاح لندن 2012 وسأبتسم دائمًا عندما أتذكر أنه لم يتم تسريب أيّ تفاصيل على الرغم من الفضول الشديد، لا سيما من الصحف الوطنية، حول كيف سيتم تقديم بريطانيا للعالم. كان أكثر من 900 مليون مشاهد من جميع أنحاء العالم متابعًا للحدث، بحضور 80 ألف شخص من بينهم الملكة في الملعب، لذلك كان ينبغي أن يكون العرض مبهرًا". - جو غنستون، راقصة متطوّعة في لندن 2012

جو غنستون (الثانية على اليسار) كانت راقصة متطوّعة في حفل افتتاح ألعاب لندن 2012

كيف يتم تقديم طلب الالتحاق بالبرنامج التطوّعي؟

ابتداءً من 1 فبراير 2023، سيُطلب من المتقدمين بطلبات الالتحاق الاتصال بمنصة المتطوّعين وإثبات أنهم يستوفون معايير الأهليّة التي تضم العمر، اللغة والإتاحة.

سيتعيّن عليهم أيضًا الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهويّتهم، دوافعهم لتقديم طلبات الالتحاق، المهارات ومواقع التطوّع التي يفضّلونها، بالإضافة إلى قراءة وقبول ميثاق التطوّع للألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية.

"كان ما عدت به منها مميزُ جدًا. لقد كانت 15 يومًا مثيرة للإعجاب. ما كنت لأتردد في العودة إلى هناك إطلاقًا. كانت هنالك شبكة أشخاصٍ من خارج كاتالونيا وإسبانيا. لن أنسى أبدًا بهجة الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى خلال أصعب اللحظات... كان الأمر ممتعًا للجميع. كان المزاج العام مذهلاً!" - جينوفيفا دي زيدت سوريا، متطوعة في برشلونة 1992.

أين ستتمّ المهمّات التطوّعية؟

ستتم المهمّات التطوعية في أكثر من 40 منشأة أولمبية، تكون في باريس، إيل دو فرانس (منطقة باريس)، مرسيليا، ليل، نيس، ليون، سانت إتيان، نانت، بوردو، شاتورو وتاهيتي. كما ستُقام في مواقع رئيسية أخرى للألعاب، مثل المركز الإعلامي، قرية الرياضيين، مرافق التدريب، محطات القطار والمطارات.

"كانت مشاركتي كمتطوعة في الألعاب الأولمبية واحدة من أروع التجارب التي حظيت بها. رؤية الألعاب الأولمبية من الداخل، كونك جزءًا مما يحدث خلف الكواليس، أن تلقي نظرة أقرب على كيفية تنظيم الألعاب، التحضير، إحساس الرياضيين... إنه أمر لا يصدّق. يجتاح الشعور الأولمبي المدينة، فتسقط الحواجز بين الدول. الجميع متحمّس لأن هناك هدفًا مشتركًا: الألعاب الأولمبية!" - تاسيان كابيلاري، متطوعة في ريو 2016

ما هي معايير التطوّع في الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية باريس 2024؟

يجب أن يكون عمر المتطوعين 18 عامًا على الأقل بحلول 1 يناير 2024، وينبغي أن يتحدّثوا اللغة الفرنسية أو الإنجليزية. ستستمر المهمّات عشرة أيام على الأقل وستتم بين يوليو وسبتمبر 2024.

بإمكان المتطوّعين أن يكونوا مواطني أيّ بلد في العالم.

"بفضل العمل التطوعي، التقيت الكثير من الأشخاص الجدد وحظيت بتجارب قيّمة. كنا قريبين جدًا من الرياضيين والمدرّبين في منشآت سباق السرعة للكانوي، حيث قُمتُ بالعمل التطوعي. لن أنسى أبدًا تواصلي معهم، الوقت الذي قضيته مع الطاقم الآخر والذي كان في غاية اللّطف، وحتى قضاء الوقت تحت الشمس الحارقة والمطر الغزير مع جميع المتواجدين في المنشأة. أنا ممتنٌّ لأجل كل التجارب. آريغاتو (شكرًا باليابانية)". - كيتاغاوا يوكي، متطوّعٌ في طوكيو 2020

كيتاغاوا يوكي (أسفل اليسار) كان متطوّعًا في طوكيو 2020 تصوير Kitagawa Yuki

ما هي مهمّات المتطوّعين؟

سيتم تكليف المتطوّعين بثلاثة أنواع من المهمّات.

يركز النوع الأول على تقديم تجربة عالية الجودة للمشاركين في الألعاب، بما في ذلك المتفرجين، الرياضيين، الوفود والصحفيين. سيقوم المتطوّعون بالترحيب بهم، توجيههم، إبلاغهم بالمعلومات، نقلهم وتقديم المساعدة لهم خلال فترة مهمّتهم.

يتعلّق النوع الثاني بالأداء الرياضي. سيقوم هؤلاء المتطوّعون بمرافقة الرياضييّن في ميدان المنافسة من خلال مساعدتهم على تثبيت كتل البداية، الاعتناء بممتلكات السباحين، استعادة كرات التنس، وغير ذلك. كما سيساعدون في مهام مثل حساب التوقيت الزمني، الإحصاءات، ودعم الطاقم الطبي في قرية الرياضيين وفي مناطق المنافسة/التدريب.

سيركّز النوع الثالث والأخير من المهمات على التنظيم، إلى جانب مهام قد تشمل المساعدة في عملية الاعتماد، أو توزيع وتركيب المعدات.

"بمشاركتي هذه اللّحظةَ مع بلادي ومع الرياضيين أيضًا، شعرت وكأنني جزءٌ من التاريخ " - تياغو دي سوزا، متطوّعٌ في ريو 2016

حول ألعاب باريس 2024

ستُقام الألعاب الأولمبية باريس 2024 بين 26 يوليو و11 أغسطس 2024، بينما تُقام الألعاب البارالمبية باريس 2024 بين 28 أغسطس و8 سبتمبر 2024. من المتوقع أن يشارك ما يقارب 15.000 رياضي.

سيجتمع الملايين من المتفرجين في أكثر من 40 موقع منافسة ليشهدوا على المباشر حدثًا رياضيًا لم يشهد العالم مثله من قبل.

"تعلمت ما يعنيه أن تكون جزءًا من حدث ضخم على المستوى العالمي، كانت _ بالنسبة لي _فرصة فريدة من نوعها فتحت المجال للكثير من الفرص. التقيت أشخاصًا من جميع أنحاء العالم وقد سمح لي ذلك بأن أنضج مهنيًا وشخصيًا" - كريستينا دومينغيني، متطوعة في ريو 2016