الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022: أهم ما تحتاج لمعرفته

الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022 على وشك الانطلاق!

مع الافتتاح الرسمي للألعاب في 4 فبراير، حان الوقت لكي تُلمّ أهم ما يجب معرفته عن المنافسة.

من المرشحين للفوز بالميداليات والرياضات الجديدة، إلى أهم التواريخ وكيفية مشاهدة المنافسات المثيرة، سنتكفل بكل ذلك لأجلك.

برنامج بكين 2022

من المقرر أن يقام حفل الافتتاح في 4 فبراير 2022، على أن يقام حفل الاختتام في 20 فبراير 2022.

غير أن المنافسة ستنطلق قبل يومين من حفل الافتتاح مع تصفيات الكيرلنج، بينما ستجرى أيضًا مباريات تصفوية في دور المجموعات من بطولة هوكي الجليد للسيدات والسباقات التأهيلية في منافسة تزلج الموغول (التزلج الحر) المبرمجة يوم 3 فبراير.

يمكنك الاطلاع على برنامج المنافسة الكامل لألعاب بكين 2022 هنا.

The Olympic flame during the Beijing 2022 Olympic Flame Welcoming Ceremony تصوير 2021 Getty Images

المنافسات الرياضية في بكين 2022

ستجرى المنافسات في 15 اختصاصًا عبر سبع رياضات مشاركة في ألعاب بكين 2022:

التزلج الألبي: الانحدار للرجال، الانحدار للسيدات، التعرج للرجال، التعرج للسيدات، التعرج العملاق للرجال، التعرج العملاق للسيدات، سوبر-جي للرجال، سوبر-جي للسيدات، المزدوج للرجال، المزدوج للسيدات، الموازي للفرق مختلطة

*منافسات أولمبية جديدة

ستُوزّع 109 مجموعات من الميداليات على الفائزين، أكثر بسبع مما وزّع في بيونج تشانج 2018. ستقام منافسات جديدة في رياضات الزلاجة الجماعية، المضمار القصير، التزلج الحر، القفز التزلجي، والتزلج على الثلوج.

ستكون ألعاب بكين الأكثر توازنًا بين الجنسين في التاريخ الأولمبي، حيث سترتفع حصة السيدات من 41 بالمائة في بيونج تشانج إلى أكثر من 45 بالمائة.

التزلج السريع على مضمار قصير تصوير 2021 Getty Images

أهم الرياضيين الواعدين في بكين 2022

الألعاب الأولمبية هي الحدث الذي يجتمع فيه أفضل الرياضيين في العالم لتقديم لحظات من المهارة الاستثنائية والتشويق، وبكين 2022 لن تكون حتمًا استثناءً.

إذن، من بين الأبطال الأولمبيين، الفائزين بذهبيات ألعاب اكس، والنجوم الصاعدين الذين سيتبخترون على الثلج والجليد، إليك بعض أبرز الرياضيين الواعدين في الألعاب الأولمبية الشتوية.

التزلج على المنحدرات الجليدية

التزلج الألبي الأولمبي في بكين 2022: أهم خمس حقائق يجب عليك معرفتها

ميكايلا شيفرين (أمريكا): فازت البطلة الأولمبية مرتين بأربع ميداليات في بطولة العالم 2021 (منها ذهبية في اختصاص التزلج المزدوج) لتضيف إلى رصيدها التاريخي في الرياضة، الذي يضم ثلاثة ألقاب في بطولة كأس العالم، أربعة ألقاب في بطولة العالم في اختصاص التعرج، وإنجاز كونها المتزلجة الوحيدة في التاريخ التي حققت انتصارات في الاختصاصات الستة لكأس العالم للتزلج الألبي (FIS).

شاركت شيفرين في منافستي التعرج العملاق (الذهبية)، التعرج والمزدوج (الفضية) في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، وستكون المرشحة لنيل ميداليات كلٍّ من المنافسات الثلاث في بكين.

البياثلون

البياثلون الأولمبي في بكين 2022: أهم خمس حقائق يحب عليك معرفتها

ستورلا هولم لايغريد (النرويج): فاز ابن الـ24 عامًا بأربع ميداليات ذهبية في بطولة العالم 2021، منتصرًا في منافسات فردي 20 كم، الانطلاق الجماعي، التتابع، والتتابع المختلط. رغم أنه لم يشارك بعد في الألعاب الأولمبية، إلا أنه، استنادًا إلى أدائه في بطولة العالم، يملك فرصة كبيرة للتألق في بكين.

الزلاجة الجماعية

الزلاجة الجماعية الأولمبية في بكين 2022: أهم خمس حقائق يجب عليك معرفتها

فرانسيسكو فريدريخ (ألمانيا): بعد فوزه بأربعة ألقاب متتالية في بطولة العالم في اختصاص الزلاجة الثنائية للرجال، بالإضافة إلى لقب واحد في اختصاص الزلاجة الرباعية للرجال في 2017، حقق القائد الألماني فرانسيسكو فريدريخ إنجازًا مزدوجًا استثنائيًا في بيونج تشانج 2018: انتصار مشترك في الزلاجة الثنائية، وفوز مستحق بذهبية الزلاجة الرباعية.

جورجيتا بوبيسكو (رومانيا): أضحت جورجيتا بوبيسكو أول سيدة رومانية تتوج بميدالية في الألعاب الأولمبية الشتوية عندما انتصرت في منافسة الزلاجة الفردية للسيدات في الألعاب الأولمبية التشوية للشباب (YOG) 2020 في لوزان. مع الظهور الأولمبي الأول للمنافسة في ألعاب بكين 2022، هل ستتمكن من اعتلاء منصة التتويج مرة جديدة؟

التزلج الريفي

التزلج الريفي الأولمبي في بكين 2022: أهم خمس حقائق يجب عليك معرفتها

يوهانيس هوسفلوت كلايبو (النرويج): أتبع كلايبو انتصاراته في سباق السرعة، التتابع 4×10 كم، وسباق السرعة للفرق في بيونج تشانج 2018 بالفوز بالذهبية في كل من الاختصاصات الثلاثة في بطولة العالم 2019 وبطولة العالم 2021. يحمل كلايبو العديد من الأرقام القياسية في الرياضة، منها كونه أصغر رجل في التاريخ يفوز بكأس العالم للتزلج الريفي (FIS) ، Tour de Ski، إحدى منافسات بطولة العالم، وإحدى منافسات الألعاب الأولمبية.

كيرلنج

الكيرلنج الأولمبي في بكين 2022: أهم خمس حقائق يجب عليك معرفتها

السويد: توّج منتخب السويد للرجال، بقيادة الحائز على ميداليتين أولمبيتين، نيكلاس إيدين (السويد)، للمرة الثالثة على التوالي بلقب بطولة العالم في بطولة العالم 2021، حيث أحرز إيدين لقبه العالمي الخامس.

منتخب السويد للسيدات هو الآخر من ضمن المرشحين للفوز بالذهبية في بكين، رفقة القائدة آنا هاسلبورغ، لاعبة الكيرلنج الأولى في التاريخ التي حملت في آن واحد ألقاب بطولة أوروبا للكيرلنج، بطولة العالم لزوجي الكيرلنج المختلط، والبطولة الأولمبية (أحرزته في بيونج تشانج).

التزلج الفني على الجليد

التزلج الفني الأولمبي في بكين 2022: أهم خمس حقائق يحب عليك معرفتها

هانيو يوزورو (اليابان) ونيثن تشن (أمريكا): يعد يوزورو أحد أفضل المتزلجين الفنيين في التاريخ، فاز بالذهبية الأولمبية مرتين وهو بطل العالم. سيتعين على من يطمح للتتويج بلقب بكين هزيمته أولاً، حيث سيسعى لتحقيق لقب ثالث على التوالي في منافسة فردي الرجال، إنجاز لم يتحقق منذ عام 1928.

يرجح أن تأتي أكبر تحديات يوزورو من بطل العالم ثلاث مرات (2018، 2019، 2021) والفائز بالبرونزية الأولمبية 2018 في منافسة الفرق، نيثن تشن.

التزلج الحر

التزلج الحر الأولمبي في بكين 2022: أهم خمس حقائق يجب عليك معرفتها

بيرين لافونت (فرنسا): لافونت هي حاملة اللقبين الأولمبي والعالمي في تزلج الموغول للسيدات، وفازت أيضًا بآخر جائزتي كريستال غلوب نظير أدائها العام (جائزة تمنح لمتزعّم الموسم حسب الاختصاص وحسب الأداء العام)

جو أيلينغ إيلين (الصين): أتبعت جو أداءها المتألق في الألعاب الأولمبية للشباب 2020 (حيث فازت بثلاث ميداليات منها ذهبية في اختصاصي القفزات الهوائية والتزلج داخل نصف أنبوب للسيدات) بحملة لا تصدق في 2021، عندما فازت بذهبيات التزلج داخل نصف أنبوب وسلوب ستايل في بطولة العالم والسوبر بايب وسلوب ستايل في ألعاب اكس.

هوكي الجليد

هوكي الجليد الأولمبي في بكين 2022: أهم خمس حقائق يجب عليك معرفتها

كندا وأمريكا: باستثناء هزيمة مدوية، ستؤول بطولة السيدات إلى مبارات على الميدالية الذهبية بين كندا وأمريكا. إنه توقع آمن بدرجة كبيرة، بالنظر إلى حقيقة أنه منذ إدراج هوكي الجليد في برنامج الألعاب الاولمبية الشتوية عام 1998، تبارت الأُمّتان في جميع النهائيات باستثناء واحد فقط.

تتقدم كندا 3 - 2 على أمريكا من حيث عد الألقاب الأولمبية منذ إدراج الرياضة في برنامج الألعاب، لكن أمريكا هي البطلة المدافعة عن اللقب الأولمبي.

الزحافات الثلجية

الزحافات الثلجية في بكين 2022: أهم خمس حقائق يجب عليك معرفتها

ناتالي جيسنبيرجر (ألمانيا): تواصل بطلة الألعاب الأولمبية 2018 جيسنبيرجر هيمنتها على فردي السيدات، حيث فازت بميدالية فضية في بطولة العالم للزحافات الثلجية 2021 في كوينيغسي، ألمانيا. برصيد أربع ميداليات ذهبية وبرونزية، الألمانية هي أنجح وأكثر السيدات تتويجًا في تاريخ الزحافات الثلجية الأولمبية.

التزلج النوردي المزدوج

التزلج النوردي المزدوج في بكين 2022: أهم خمس حقائق يحب عليك معرفتها

إيريك فرانزل (ألمانيا): قدّم فرانزل أداء مذهلاً في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، معززًا مكانته كواحد من أفضل رياضيي التزلج النوردي المزدوج على الإطلاق. فاز الألماني بميدالية في واحدة في منافاسات التزلج النوردي المزدوج - الذهبية في القفز من منصة عادية /10 كم بنظام غوندرسون والقفز من منصة كبيرة/4×5 كم بنظام غوندرسون للفرق، وبرونزية القفز من منصة كبيرة/10 كم بنظام غوندرسون.

التزلج السريع على مضمار قصير

التزلج السريع على مضمار قصير في بكين 2022: أهم خمس حقائق يجب عليك معرفتها

سوزان شولتينغ (هولندا): فازت الظاهرة الهولندية شولتينغ بسباق 1000م في بيونج تشانج، وفازت بالذهبية في جميع منافسات بطولة العالم 2021 (بما فيها المنافسة العامة). قد تجد ابنة الـ24 عامًا صعوبة في تكرار ذلك الإنجاز في بكين، لكنها ستكون دون شك إحدى المرشحات لنيل الميدالية، بصرف النظر عن الاختصاصات التي ستدخل المنافسة فيها.

الزلاجات الصدرية

الزلاجات الصدرية الأولمبية في بكين 2022: أهم خمس حقائق يجب عليك معرفتها

مارتينز دوكورز (لاتفيا): ينافس بطل العالم ست مرات والفائز بالفضية الأولمبية مرتين، ماتينز دوكورز، في سباقات الزلاجات الصدرية منذ عام 1998، ما جعله مخضرم رياضته. احتل اللاتفي المركز الرابع في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونج تشانج، وحل في المركز الـ16 في بطولة العالن 2021، لكن لا تستبعد منافسة دوكور على الميدالية في بكين. في النهاية، لا يزال الرجل المعروف لدى منافسيه "بسوبرمان" الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم في تاريخ الزلاجات الصدرية.

القفز التزلجي

القفز التزلجي الأولمبي في بكين 2022: أهم خمس حقائق يجب عليك معرفتها

أندرياس فيلينجر (ألمانيا): من البديهي أن يكون الفائز بأربع ميداليات أولمبية وبطل بيونج تشانج، فيلينجر، أحد المرشحين لنيل ذهبية منافسة القفز من منصة عادية، غير أنه تجدر الإشارة إلى أنه، منذ إدراج المنافسة في برنامج الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1964، لم يتمكن أي رياضي من الدفاع عن لقبه بنجاح.

التزلج السريع

التزلج السريع الأولمبي في بكين 2022: أهم خمس حقائق يجب عليك معرفتها

إرين فوست (هولندا): متزلجة اختصاص السرعة الهولندية هي أكثر رياضيات الألعاب الأولمبية الشتوية الناشطات تتويجًا بـ11 ميدالية، وسبق أن عززت إرثها في التاريخ الأولمبي الشتوي عندما أضحت أول رياضية تفوز بميدالية ذهبية في منافسة واحدة في أربع نسخ مختلفة من الألعاب الشتوية.

لم يحقق هذا الإنجاز سوى ست رياضيين في الألعاب الصيفية، وإذا ما انتصرت فوست مرة جديدة في بكين، ستصبح أول من فاز بالذهبية في أربع نسخ من الألعاب الأولمبية.

التزلج على الثلوج

التزلج على الثلوج الأولمبي في بكين 2022: أهم خمس حقائق يجب عليك معرفتها

كلوي كيم (أمريكا): أضحت كيم أصغر سيدة تفوز بذهبية التزلج على الثلوج عندما فازت بذهبية اختصاص التزلج داخل نصف أنبوب للسيدات في بيونج تشانج وعمرها 17 عامًا فقط. عمرها الآن 21، وهي بطلة للعالم، للألعاب الأولمبية، وألعاب اكس في اختصاص التزلج داخل نصف أنبوب، وهي أول من فاز بجميع ألقاب تلك المنافسات الثلاث الكبرى، بالإضافة إلى لقب الألعاب الأولمبية للشباب.

المنشآت الأولمبية بكين 2022

تتواجد بكين في وضع فريد كونها أول مدينة تحتضن كلاً من النسختين الصيفية والشتوية للألعاب الأولمبية، سيعاد استعمال العديد من منشآت الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 في الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 كجزء من خطة الاستدامة التي وضعتها لجنة بكين المنظمة للألعاب الأولمبية الرابعة والعشرين.

قُسّمت المنشآت المستضيفة لألعاب الأولمبية الشتوية في 2022 إلى ثلاث مناطق، أو عناقيد: بكين، يانكينغ، وتشانغجياكو.

بإمكانك الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول كل منشأة أولمبية والقرى الأولمبية الخاصة ببكين 2022 هنا

منطقة بكين

تقع وسط بكين، سيستضيف هذا العنقود رياضات الجليد من الألعاب الأولمبية الشتوية، بالإضافة إلى حفلي افتتاح واختتام الألعاب.

مضمار شوغانغ للقفزات الهوائية مضاءٌ في منتزه شوغانغ (تصوير: لينتاو تشانغ/جيتي إيميجس) تصوير 2019 Getty Images

الملعب الوطني : حفلا الافتتاح والاختتام، منشأة موروثة عن ألعاب بكين 2008

: حفلا الافتتاح والاختتام، منشأة موروثة عن ألعاب بكين 2008 المركز الوطني للألعاب المائية: الكيرلنج / الكيرلنج على كراسي متحركة (الألعاب البارالمبية الشتوية)، منشأة موروثة عن ألعاب بكين 2008

الكيرلنج / الكيرلنج على كراسي متحركة (الألعاب البارالمبية الشتوية)، منشأة موروثة عن ألعاب بكين 2008 الملعب الوطني المغطى: هوكي الجليد / هوكي الجليد على الزلاجات (الألعاب البارالمبية الشتوية)، منشأة موروثة عن ألعاب بكين 2008

هوكي الجليد / هوكي الجليد على الزلاجات (الألعاب البارالمبية الشتوية)، منشأة موروثة عن ألعاب بكين 2008 مركز ووكيسونع الرياضي: هوكي الجليد، منشأة موروثة عن ألعاب بكين 2008

هوكي الجليد، منشأة موروثة عن ألعاب بكين 2008 القاعة الوطنية البيضاوية للتزلج السريع: التزلج السريع

التزلج السريع ملعب العاصمة المغظى: التزلج السريع على مضمار قصير والتزلج الفني على الجليد، منشأة موروثة عن ألعاب بكين 2008

التزلج السريع على مضمار قصير والتزلج الفني على الجليد، منشأة موروثة عن ألعاب بكين 2008 مضمار شوغانغ للقفزات الهوائية: القفزات الهوائية في التزلج الحر والقفزات الهوائية في التزلج على الثلوج

منطقة يانكينغ

تقع على بعد 75 كم شمال غرب مركز مدينة بكين، يانكينغ هي ضاحية جبلية للعاصمة الصينية تتميز بفصل ربيع ساخن، منتزهات وطنية، منتجعات تزلج، وقسم بادالينغ من سور الصين العظيم. ستحتضن منشآت يانكينغ الأولمبية منافسات التزلج على المنحدرات الجليدية، بالإضافة إلى منافسات التزحلق: الزلاجة الجماعية، الزحافات الثلجية، والزلاجات الصدرية.

المركز الوطني للتزحلق: الزلاجة الجماعية، الزلاجات الصدرية، الزحافات الثلجية

الزلاجة الجماعية، الزلاجات الصدرية، الزحافات الثلجية المركز الوطني للتزلج الألبي: التزلج الألبي / التزلج الألبي لذوي الاحتياجات الخاصة (الألعاب البارالمبية الشتوية)

منطقة تشانغجياكو

تشانغجياكو هي وجهة تزلج صينية شهيرة تبعد بحوالي 180 كم شمال غرب بكين. ستنقل السكة الحديدية ما بين المدن، بكين-تشانغجياكو، المشيدة حديثًا الضيوف ما بين العناقيد الثلاثة للمنشآت المستضيفة للألعاب الأولمبية الشتوية، وذلك في غضون ساعة واحدة فقط. ستستضيف منشآت تشانغجياكو أغلب منافسات التزلج والتزلج على الثلوج في الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بما فيها منفسات التزلج الحر، التزلج الريفي، القفز التزلجي، النوردي المزدوج، والبياثلون.

المركز الوطني للبياثلون : البياثلون / البياثلون لذوي الاحتياجات الخاصة والتزلج الريفي لذوي الاحتياجات الخاصة (الألعاب الشتوية البارالمبية)

: البياثلون / البياثلون لذوي الاحتياجات الخاصة والتزلج الريفي لذوي الاحتياجات الخاصة (الألعاب الشتوية البارالمبية) المركز الوطني للقفز التزلجي : القفز التزلجي، النوردي المزدوج (القفز التزلجي)

: القفز التزلجي، النوردي المزدوج (القفز التزلجي) المركز الوطني للتزلج الريفي : التزلج الريفي، النوردي المزدوج (التزلج الريفي)

: التزلج الريفي، النوردي المزدوج (التزلج الريفي) حديقة جنتنج الجليدية: التزلج الحر، التزلج على الثلوج / التزلج على الثلوج لذوي الاحتياجات الخاصة (الألعاب البارالمبية الشتوية)

كيفية مشاهدة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022

سيكون الحدث متاحًا للمشاهدة عبر البث التلفزيوني المباشر وعلى منصات البث المباشر الرقمية، مع توفّر أبرز اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتغطية الكاملة على Olympics.com طيلة فترة الألعاب.

سيتم الكشف عن القائمة الكاملة لشركاء البث وبرامج تغطيتهم قبل بدء الألعاب، وسيتم تحيينها هنا بمجرد تأكُّدها.

التميمة، الشعار، الشعار المكتوب والمشعل الأولمبيين بكين 2022

التميمة

سيكون باندا يدعى بينغ دوين دوين (冰墩墩) التميمة الرسمية للألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022.

تعني "بينغ" الجليد وترمز أيضًا للنقاء والقوة، وتمثل "دوين دوين" الأطفال. تجسّد التميمة قوة وإرادة الرياضيين وستساهم في الترويج للروح الأولمبية.

اعرف المزيد عن بينغ دوين دوين هنا.

الشعار

استلهم شعار الألعاب من الحرف الصيني الذي يعني الشتاء، 冬. يفترض أن يشبه أعلى الشعار وأدناه متزلجين اثنين، إلى جانب جبال الصين الملتفّة، المنشآت المستضيفة، مسارات وحلبات التزلج في المنتصف.

اعرف المزيد عن شعار الألعاب الأولمبية بكين 2022 هنا.

الشعار الأولمبي بكين 2022_عالي الوضوح

الشعار المكتوب

"معًا لأجل مستقبل مشترك" هو الشعار الرسمي للألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية بكين 2022.

المشعل

مشعل بكين 2022، الذين يحمل تسمية "Flying" (飞扬 Fei Yang) يحتفي بالتراث الأولمبي في العاصمة الصينية من خلال دمج تصميم شبيه بمرجل الألعاب الأولمبية 2008، الذي بدا شبيهًا بلفافة مخطوط عملاق.

اعرف المزيد عن المشعل الأولمبي هنا.