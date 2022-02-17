ميكايلا شيفرين تستخدم زلاجات صوفيا غوجيا الخاصة بالانحدار في التزلج النوردي: "حلّقي يا ميكا، يمكنك فعل ذلك"

كشفت ميكايلا شيفرين عن سر مُثير كان السبب وراء أدائها القوي في سباق الانحدار في منافسات المزدوج في بكين 2022.

كما اقترحت سابقًا أسطورة التزلج ليندسي فون على التلفزيون الأمريكي، استخدمت الأمريكية زلاجات استعارتها من زميلتها البطلة الأولمبية صوفيا غوجيا، التي فازت مؤخرًا بفضية سباق الانحدار الأولمبي بعد تعافيها من إصابة.

عند عبورها خط النهاية يوم الخميس (17 فبراير)، كشفت شيفرين أن الإيطالية تركت لها رسالة على الزلاجات تقول: "حلّقي يا ميكا، يمكنك فعل ذلك".

"هذه هي الزلاجات التي تعتمدهما حاليًا في المنافسات والتدريب"، صرحت المتزلجة البالغة من العمر 26 عامًا على شبكة إن بي سي.

لم تكن بحاجة إليهما لأنها لم تشارك في المنافسة هنا، لذا تمكنت من تجربتهم يوم أمس، واليوم تمكنت من التزلج عليهم. كتبت رسالة صغيرة في ورقة لاصقة، عندما رأيتها في البداية كدت أبكي... مفادها "يمكنك التحليق على هذه الزلاجات"، أو شيء من هذا القبيل.

وأضافات: "الشيء الوحيد الذي يمكنك التأكد منه هو أن صوفي حققت الفوز، تمتلك زلاجات خارقة، مشرفها يقوم بعمل رائع، لكنها الفضل في انتصاراتها يعود في المقام الأول لمهاراتها، لذا فهم يشكلون الفريق المثالي. "أنا ممتنة لأنني كنت قادرة على الشعور بها، كنت أحاول التحليق بأفضل ما أستطيع!"

تشرف شركة مصنعة للزلاجات على تمويل شيفرين وغوجيا معًا، ومنذ أربع سنوات، أعارت البطلة الأولمبية مرتين ميكايلا شيفرين زلاجاتها للتشيكية استر ليديكا قبل أن تفوز الأخيرة بذهبية السوبر جي في ألعاب بيونج تشانج 2018.

"بصفتي متزلجة، فإنني أولي اهتمامًا كبيرًا لمعدات التزلج. في بعض الأحيان، تنتقي زلاجاتك وتختار ما تريد أو ربما تستبدلها بزوج آخر، وتعود زلاجاتك للمصنع. هذا ما حدث بيني وبين استر في كوريا الجنوبية، حيث كانت تستخدم زلاجاتي في سباق السوبر جي"، أوضحت شيفرين.

خلال الأيام القليلة الماضية، كانت ابنة ولاية كولورادو داعمةً قوية لصوفيا غوجيا بشكل علني بعد استئنافها المنافسة.

هي اليوم في وضع يخوّلها الفوز بميداليتها الأولي في ألعاب بكين 2022 بعد تسجيلها زمن 0.56 ثانية خلف النمساوية كريستين شيير في سباق الانحدار، في منافسات المزدوج للسيدات التي تقام يوم الخميس (17 فبراير).

ستفتتح المتزلجات المتصدرات قائمة الترتيب سباق التعرج أولًا، المبرمج على الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت لوس أنجلوس)، وسنتعرف على هوية الفائزات بميداليات الاختصاص. سيقوم مدرب شيفرين، مايك داي، بتحديد المسار.

برنامج منافسات ميكايلا شيفرين - المزدوج للسيدات في بكين 2022 - 17 فبراير

المزدوج في التزلج الألبي - الانحدار للسيدات

(توقيت بكين) 10:30 - 12:00

المزدوج في التزلج الألبي - التعرج للسيدات - منافسة الميداليات

(توقيت بكين) 14:00 - 15:19

أين يمكنك مشاهدة ميكايلا شيفرين في الألعاب الأولمبية الشتوية

من حفل الافتتاح إلى منافسات المتزلجة، اليك كل ما يخص كيفية مشاهدة الألعاب الشتوية في منطقتك بفضل شركاء البث الأولمبي الرسميين.