كيفية التأهل لمنافسات الـ"بريكينغ" في باريس 2024. شرحٌ لنظامِ التصفياتِ الأولمبية.

بعد الظهور الأول للتزلج اللوحي، التسلق الرياضي، وركوب الأمواج في طوكيو 2020، بالإضافة إلى اختصاصات حضرية أخرى مثل الأسلوب الحر (بي ام اكس) وكرة السلة 3x3، تُدرِجُ الألعاب الأولمبية في باريس رياضة الـ"بريكينغ" عقب ظهورها الأول في الألعاب الأولمبية للشباب فيبوينوس آيرس 2018.

منذ تأكد إضافتها إلى البرنامج الأولمبي في 2020، وضع أفضل البي-بويز والبي-غيرلز في العالم نصب أعينهم هدف الفوز بالميداليات الأولمبية الأولى في تاريخ رياضتهم.

لكن، كي يتمكّنوا من تحقيق أيٍّ من ذلك، سيكون عليهم خوض معركة التأهل للألعاب الأولمبية.

تابع القراءة لتكتشف الإجابات عن أبرز الأسئلة حول عملية التأهل لمنافسات الـ"بريكينغ" والرياضيين الجديرين بالمتابعة في باريس 2024.

ما هو عدد الرياضيين الذين سينافسون في الـ"بريكينغ" في باريس 2024؟

سينافس ما مجموعه 32 رياضيًا (16 بي-بويز و16 بي-غيرلز) على الميداليات الأولى في تاريخ الـ"بريكينغ" الأولمبي.

سيشارك عدد أقصاه أربعة رياضيين عن اللجنة الأولمبية الوطنية الواحدة (NOC) (اثنان من كل جنس)، بينما ضَمِنَ البلد المستضيف، فرنسا، مشاركة رياضيين اثنين (واحد من كل جنس)، وستُخصص المفوضية الثلاثية أربع حصص شمولية (اثنتان لكل جنس). لكي يصبح رياضيٌّ ما مؤهلاً للاستفادة من حصص الشمولية، عليه أن يشارك في سلسلة التصفيات الأولمبية ويحتلَّ إحدى مراكز التصنيف الـ32 الأولى في سلسة التصفيات الأولمبية (OQS).

تتبقى بذلك 26 حصة متاحة، ستُخصص للرياضيين كلٌّ باسمه خلال فترة التصفيات.

ورغم ما يعرف عن الـ"بريكينغ" بأنها رياضة شابَّة، لن يكون كل راقص "بريكينغ" مؤهلاً للمنافسة في الألعاب الأولمبية، إذ من ضمن شروط أخرى، يجب أن يكون البي-بويز والبي-غيرلز مولودين في أو قبل 31 ديسمبر 2008.

ما هو مسار التأهل لباريس 2024؟

ستقام ثلاث منافسات سيتمكن فيها الرياضيون من اقتطاع تأشيرة المشاركة في منافسة الـ"بريكينغ" الأولمبية الافتتاحية في باريس 2024: بطولة العالم 2023، الألعاب/البطولات القارية، وسلسلة التصفيات الأولمبية.

بطولة العالم 2023

سيكون أول رياضيين (واحد من كل جنس) يتأهلان للمنافسة في الـ"بريكينغ" الأولمبي البي-بوي والبي-غيرل الذين سيتوجان بلقب بطولة العالم (WDSF) 2023، التي ستقام في بلجيكا (23-24 سبتمبر 2023).

الألعاب القارية/البطولات القارية [التصفيات القارية]

سيحصل إجمالي 10 رياضيين (خمسة من كل جنس) على حصصهم في الألعاب القارية أو البطولات القارية لمناطقهم. دائمًا مع احترام العدد الأقصى للرياضيين في اللجنة الأولمبية الوطنية الواحدة (NOC)، سيكون هؤلاء هم البي-بوي والبي-غيرل الأعلى تصنيفًا في الألعاب/البطولات القارية الآتية:

إفريقيا – يحدد التاريخ والموقع لاحقًا

آسيا - يحدد التاريخ والموقع لاحقًا

أوروبا - يحدد التاريخ والموقع لاحقًا

أوقيانوسيا - يحدد التاريخ والموقع لاحقًا

عموم أمريكا - يحدد التاريخ والموقع لاحقًا

هناك توقعان يجب أخذهما في الحسبان:

في حال سبق للفائزين بهذه الأحداث ضمان حصصهم عن طريق بطولة العالم، يُترك المقعد للرياضي المؤهل صاحب ثاني أعلى تصنيف، الذي لم يتأهل بعد، في الألعاب/البطولة القارية ذاتها.

في حال لم يكن لدى قارّة ما بطولة تأهيلية أو لم يكن هناك أحداث ميداليات للـ"بريكينغ" في تلك الألعاب/البطولات القارية، سيحصل الرياضي الأعلى تصنيفًا في البطولة القارية للـ"بريكيغ" (WDSF) 2023 للقارة المعنيّة على تذكرة مشاركة في باريس 2024.

سلسلة التصفيات الأولمبية (OQS)

من مارس إلى 24 يونيو، ستقام سلسلة التصفيات الأولمبية، لكن الموقع لم يتأكد بعد. سيحظى البي-بويز والبي-غيلرز الذين لم يتأهلوا بعد بفرصتهم الأخيرة في سلسلة التصفيات الأولمبية (OQS)، التي ستمنح الحصص الـ 14 الأخيرة المتاحة (7 لكل جنس).

ما هو تنسيق وبرنامج منافسات الـ"بريكينغ" في باريس 2024؟

سيُقام حدثان في الـ"بريكينغ" في باريس 2024 – منافستا فردي الرجال وفردي السيدات. سيُقاتل في كل منهما 16 بي-بويز و16 بي-غيرلز من أجل التأهل للأدوار الموالية (أو من أجل الميدالية الذهبية في النهائي) في معارك فردية وجهًا لوجه.

سيكون الظهور الأول للـ"بريكينغ" في باريس 2024 حدثًا مرتقبًا، ليس فقط بسبب التوقعات التي يجلبها، بل أيضًا لأنه سيُقام في نهاية الألعاب الأولمبية. ستقام منافسة الـ"بريكينغ" بأكملها بين 9 و10 أغسطس 2024.

سيكون ميدان لاكونكورد الأيقوني المسرح الذي سيشهد الظهور الأولمبي الأول للـ"بركينغ". سيكون الميدان مَعقِل الرياضات الحضرية خلال الألعاب الأولمبية المقبلة، إذ سيحتضن أيضًا منافسات الأسلوب الحر (بي ام اكس)، التزلج اللوحي، وكرة السلة 3x3.

اقرأ المزيد: تم الكشف برنامج المنافسة في الألعاب الأولمبية باريس 2024

بي-بويز وبي غيلرز يستحقون المتابعة في باريس 2024

تاريخيًا، أمريكا (حيث نشأ الـ"بريكينغ" في السبعينيات)، اليابان وفرنسا هم رواد الـ"بريكينغ"، لكن، شيئًا فشيئًا، أظهرت بلدان أخرى أن رياضييها جاهزون أيضًا للمعركة. البي-بويز والبي-غيرلز من بلدان أمريكا اللاتينية، بلجيكا، إسبانيا، وإيطاليا، على سبيل الذكر لا الحصر، هم أيضًا من ضمن المرشحين للفوز عندما يشاركون في المنافسات الدولية.

في بوينوس آيرس 2018 وبطولة العالم الأخيرة، التي أقيمت في باريس في 2021، وُزّعت الميداليات على رياضيين من عدة بلدان.

ومنذ إعلان الـ"بريكينغ" في 2020 رياضة أولمبية جديدة، بدلت اللجان الأولمبية الوطنية (NOCs) جهودًا أكبر لتطوير الرياضة، ما يعني أن المنافسة في باريس 2024 ستكون مفتوحة أكثر.

في بوينوس آيرس 2018، كانت البي-غيرل اليابانية رام نجمة الرياضة، حيث فازت بكل جولاتها في منافسة السيدات لتظفر بالذهبية. وحققت أولى ميدالياتها عندما اعتلت منصة التتويج في منافسة الفرق المختلطة إلى جانب البي-بوي بي4 (فيتنام)، متفوقة على فريق مكون من البي-بوي برولي (الأرجنتين) والبي-غيرل ليكسي (إيطاليا) في النهائي.

اقرأ المزيد: عندما ظهر الـ"بريكينغ" للمرة الأولى في الألعاب الأولمبية للشباب بوينوس آيرس 2018

في بطولة العالم 2021، سيطرات راقصات الـ"الريكينغ" اليابانيات مرة جديدة.

اعتلت البي-غيرل أيومي (اليابان) منصة تتويج السيدات، بعد تغلبها على مواطنتها البي-غيرل أمي في النهائي، التي لم تستطع الدفاع عن اللقب الذي فازت به في 2020. ونالت البي-غيرل جيلو (ألمانيا) الميدالية البرونزية بعد معركة قوية ضد البي-غيرل أنتي (إيطاليا).

لكن أمي أثبتت أنها لا تزال ضمن البي-غيرلز الجديرات بالمتابعة بعد فوزها بالميدالية الذهبية في الألعاب العالمية التي جرت حديثًا في يوليو 2022، حيث تفوقت على الأمريكية سوني تشوي.

بي-غيرلز أخريات يجب وضعن في الحسبان في المسار إلى باريس 2024 هن مادماكس (بلجيكا)، سوني (أمريكا)، باولينا (بولندا) وفوريا (إسبانيا)، من ضمن أخريات.

على صعيد الرجال، بطل العالم الحالي هو البي-بوي فيكتور (أمريكا). فاز الأمريكي بلقبه الكبير الأول وعمره 14 عامًا، حين اعتلى منصة التتويج في Red Bull BC One Tampa Cypher 2011. ومنذ ذلك الحين، تمحورت مسيرة فيكتور كلها حول النجاح، بما فيه الفوز بالتاج العالمي في 2021، لقب الألعاب العالمية الحضرية 2019، وأحدث ألقاب الألعاب العالمية في 2022.

فاز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم في باريس متفوقًا على فيل ويزارد (كندا)، الذي حلّ ثانيًا، والبي-بوي أمير (كازاخستان)، الذي أنهى في المركز الثالث. وخاض في الألعاب العالمية 2022 معركة ضد مواطنه جيفري لويس في النهائي.

منافسون آخرون سترغب في متابعهم هم لوان سان (البرازيل)، تشاك وجوني فوكس (إسبانيا)، داني دان (فرنسا) وميني جو (فينزويلا)، من ضمن آخرين.

اقرأ المزيد: مقابلة حصرية مع البي-بو تشاك

رغم أن عملية التأهل لباريس 2024 لن تبدأ حتى 2023، إلا أنك هناك بعض المنافسات الكبيرة التي من المستحسن إضافتها إلى رزنامتك إن لم تكن تريد تفويت عروض أفضل البي-بويز والبي-غيلرز، بما فيها الألعاب العالمية 2022 (7-17 يوليو) وبطولة العالم 2022 (ديسمبر).

الجدول الزمني لتصفيات الـ"بريكينغ" باريس 2024

22-24 سبتمبر 2023، بلجيكا: بطولة العالم (WDSF)

يحدد التاريخ والموقع لاحقًا: التصفيات القارية لإفريقيا

21 يونيو – 2 يوليو 2023: التصفيات القارية لأوروبا

23 سبتمبر – 8 أكتوبر 2023، جمهورية الصين الشعبية: تصفيات آسيا، الألعاب الآسيوية

20 أكتوبر – 5 نوفمبر 2023، تشيلي: التصفيات الأمريكية، ألعاب عموم أمريكا

يحدد التاريخ والموقع لاحقًا: التصفيات القارية لأوقيانوسيا

مارس – يونيو 2024، تحدد المواقع لاحقًا: سلسلة التصفيات الأولمبية

خلال الأيام الثلاثة التي تلي الحدث: ينشر الاتحاد العالمي لرياضة الرقص (WDSF) نتائج الحدث على موقعه

خلال الأيام الخمسة التي تلي الحدث: يؤكّد الاتحاد العالمي لرياضة الرقص (WDSF) كتابةً للجان الأولمبية الوطنية (NOCs) المعنية حصولها على الحصص.

بعد أسبوعين من الحدث: تؤكد اللجان الأولمبية الوطنية (NOCs) للاتحاد العالمي لرياضة الرقص (WDSF) استعمال الحصص المخصصة لها

خلال الأيام الخمسة التي تلي الخطوة السابقة: يعيد الاتحاد العالمي لرياضة الرقص (WDSF) توزيع جميع الحصص غير المستعملة

يحدد التاريخ لاحقًا: تؤكد المفوضية الثلاثية كتابةً تخصيص حصص الشمولية للجان الأولمبية الوطنية (NOCs) المعنية

يحدد اليوم لاحقًا في يونيو 2024: يعيد الاتحاد العالمي لرياضة الرقص توزيع جميع الحصص غير المستعملة

8 يوليو 2024: الموعد النهائي لدخول الرياضة في باريس 2024

26 يوليو – 11 أغسطس 2024: الألعاب الأولمبية باريس 2024

اكتشف المزيد عن نظام التصفيات لرياضات أخرى ستشارك في باريس 2024.