كيفية التأهل لمنافسات الترامبولين في باريس 2024. شرحٌ لنظامِ التصفياتِ الأولمبية

الترامبولين هي رياضة ساحرة وآسرة يحلق فيها اللاعبون عاليًا في الهواء على ارتفاع يبلغ 8 أمتار ويؤدون سلسلة من اللفات والشقلبات المعقدة. بصفتها رياضة ذات تقنيات عالية، يشترط في اللاعبين التمتع بحس استثنائي في التوازن والدقة المطلقة.

مقارنة برياضات الجمباز الأخرى، يُعتبر الترامبولين اختصاصًا حديث العهد بالألعاب، حيث سجل ظهوره الأولمبي الأول في سيدني 2000 ممثلَا في منافستي الرجال والسيدات، ومنذ ذلك الحين، ظل عدد المنافسات على حاله.

في باريس 2024، سيتنافس 32 لاعبًا في منافستين اثنتين. تعرف على طريقة التأهل لمنافسات الترامبولين في باريس 2024.

طالع المزيد: انطلاق مسعى التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024

ما هو عدد لاعبي الترامبولين المشاركين في باريس 2024؟

سيتنافس اجمالي 32 لاعبًا، 16 لاعبًا لكل جنس، في منافسات الترامبولين في باريس 2024. سيتم تخصيص حصة واحدة لكلا الجنسين الممثِلين للبلد المضيف وحصة من حصص الشمولية.

بامكان ثلاث لجان أولمبية وطنية كحد أقصى الحصول على حصتين لكل جنس، على أن تحصل بقية اللجان الأولمبية الوطنية على حصة واحدة كحد أقصى لكل جنس.

يشترط أن يكون جميع اللاعبين المشاركين من مواليد 31 ديسمبر 2007 أو قبل ذلك.

ما هو مسار التأهل لمنافسات الترامبولين في باريس 2024؟

ستوزع الحصص بناءً على ثلاثة معايير؛

المعيار 1: بطولة العالم 2023 (نوفمبر 2023)

السيدات: أربع لاعبات كحد أدنى، ثماني لاعبات كحد أقصى

الرجال: أربعة لاعبين كحد أدنى، ثمانية لاعبين كحد أقصى

سيتأهل اللاعبون الثمانية الحاصلين على المراتب الأولى واللاعبات الثماني الأوليات حسب نتائج منافسات النهائي للحصول على مقعد واحد للجانهم الأولمبية الوطنية، مع توفر حصة واحدة فقط كحد أقصى لكل لجنة أولمبية وطنية.

في حال مشاركة لاعبَين من اللجنة الأولمبية الوطنية نفسها في النهائي، فسيتم اختيار اللاعب الأعلى تصنيفًا في الجولة التأهيلية للمعيار 1.

المعيار 2: سلسلة بطولة كأس العالم للترامبولين للفردي 2023 و2024 (فبراير 2023 - أبريل 2024)

السيدات: لاعباتان كحد أدنى، 12 لاعبة كحد أقصى

الرجال: لاعبان كحد أدنى، 12 لاعبًا كحد أقصى

ستقام خمس بطولات لكأس العالم خلال هذه الفترة. سيتم أخذ أفضل ثلاث نتائج من أصل خمس منافسات بعين الاعتبار، بغض النظر عن عدد المنافسات التي شارك فيها اللاعبون.

سيحصل اللاعب واللاعبة الأعلى تصنيفًا حسب قائمة ترتيب التصفيات الأولمبية على حصة للجانهم الأولمبية الوطنية كحد الأقصى، في حال لم تتأهل اللجنة الأولمبية الوطنية في المعيار 1.

بامكان اللاعبين الثلاثة الأعلى ترتيبًا في قائمة ترتيب التصفيات الأولمبية التأهل للحصول على حصة ثانية للجانهم الأولمبية الوطنية في حال تأهلت لجانهم الأولمبية الوطنية في المعيار 1.

بامكان اللاعب الحاصل على حصة واحدة للجنته (ا) الأولمبية الوطنية من خلال المعيار 1 المشاركة لكنه لن يحصل على حصة اضافية للجنته (ا) الأولمبية الوطنية.

المعيار 3: البطولات القارية (أو منافسات تصفوية قارية أخرى ينظمها الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)

المجموع: أربعة لاعبين كحد أقصى

سيحصل اللاعب واللاعبة الأعلى تصنيفًا حسب نهائي البطولات القارية على حصة للجانهم الأولمبية الوطنية، في حال لم تتأهل القارة المعنية بموجب المعيارين 1 و2. سيتم اعتبار البطولة القارية حدثًا رياضيًا مؤهِلًا للألعاب في حال لم تتأهل القارة المعنية للحصول على حصة واحدة من خلال المعيارين 1 و2.

اطلع على تفاصيل أكثر تخص امكانية حصول اللاعب أو اللاعبة الأعلى تصنيفًا في البطولات القارية على حصة واحدة.

ما هو تنسيق وبرنامج منافسات الترامبولين في باريس 2024؟

ستضم أجندة منافسات الترامبولين في ألعاب باريس 2024 حدثَين: فردي الرجال وفردي السيدات.

ستقام كلا المنافستين في 2 أغسطس في صالة بيرسي، وهي أكثر الهياكل المعمارية شهرة في باريس حيث تتميز بشكلها الهرمي المبتور والمغطى بالعشب.

لاعبو الترامبولين الجديرون بالمتابعة في باريس 2024

منذ انضمام الترامبولين إلى البرنامج الأولمبي في ألعاب سيدني 2000، فاز الصينيون بـ14 ميدالية من أصل 36. وعليه يُتوقع أن يكونوا أبرز المرشحين للتألق والفوز في باريس 2024.

ستسعى بطلة ألعاب طوكيو 2020، الصينية زهو شوينغ للدفاع عن لقبها، لكن المهمة لن تكون سهلة خصوصًا أن سجلات التاريخ الأولمبي لا تحفظ غير اسم الكندية روزي ماكلينان، التي تُعد الوحيدة التي فازت بلقبين أولمبيين على التوالي. وعليه ستواجه منافسة شرسة من قبل مواطنتها الصاعدة ساو يونزهو، الفائزة بفضية بطولة العالم 2021 في سن 17 عامًَا.

آل لقب بطولة العالم للاعبة الفائزة بميداليتين أولمبيتين، البريطانية بريوني بيج. كذلك فازت اللاعبة ذات الـ31 عامًا بمكان في بطولة كأس العالم المقامة هذه السنة، إلى جانب اليابانية دوهايتا تشيساتو والأمريكية تشيين سارة ويبستر، كما أنها فاز بلقب بطولة أوروبا للترامبولين 2022.

بعد اعتزال الصيني دونغ دونغ، الفائز بأربع ميداليات أولمبية، قدم الياباني نيشيوكا رويساي والبرتغالي ديوغو أبرو أداءً رائعًا في سلسلة بطولة كأس العالم 2020 في منافسات الرجال، لا سيما النجم الياباني ذو الـ18 ربيعًا الذي فاز بفضية بطولة العالم 2021.

فضلًا عن بطل العالم الحالي، الصيني يان لانغ يو، والنيوزيلندي ديلان شميدت الفائز ببرونزية ألعاب طوكيو 2020 اللذين سيكونان بلا شك محط أنظار عشاق الاختصاص.

الجدول الزمني للتصفيات الأولمبية لمنافسات الترامبولين في باريس 2024

2023 (يونيو - أكتوبر) : 3 بطولات لكأس العالم

: 3 بطولات لكأس العالم 2023 (نوفمبر) : بطولات العالم

: بطولات العالم 2024 (مارس - أبريل) : بطولتا كأس العالم

: بطولتا كأس العالم 2024 (ابريل - ماي) : بطولات قارية (أو منافسات قارية تأهيلية معتمدة من طرف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG))

: بطولات قارية (أو منافسات قارية تأهيلية معتمدة من طرف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)) في انتظار تأكيد التواريخ : مباشرة بعد اقامة الحدث التأهيلي للألعاب الأولمبية باريس 2024، سيقوم الاتحاد الدولي (FIG) باعلام اللجان الأولمبية الوطنية\ الاتحادات الوطنية بحصص ألعاب باريس 2024 الموزعة عليها

: مباشرة بعد اقامة الحدث التأهيلي للألعاب الأولمبية باريس 2024، سيقوم الاتحاد الدولي (FIG) باعلام اللجان الأولمبية الوطنية\ الاتحادات الوطنية بحصص ألعاب باريس 2024 الموزعة عليها بعد أسبوعين أو يزيد: بعد أسبوعين من اخطار الاتحاد الدولي (FIG)، يتوجب على اللجان الأولمبية الوطنية تأكيد استخدامها الحصص الموزعة للاتحاد الدولي (FIG)

بعد أسبوعين من اخطار الاتحاد الدولي (FIG)، يتوجب على اللجان الأولمبية الوطنية تأكيد استخدامها الحصص الموزعة للاتحاد الدولي (FIG) يناير 2024: آخر موعد للجان الأولمبية الوطنية لتقديم طلبات الحصول على حصص الشمولية

آخر موعد للجان الأولمبية الوطنية لتقديم طلبات الحصول على حصص الشمولية فيما يتعلق بنهاية فترة التصفيات لكل رياضة: تقوم اللجنة الثلاثية بتأكيد تخصيص حصص الشمولية كتابةً للجان الأولمبية الوطنية.

تقوم اللجنة الثلاثية بتأكيد تخصيص حصص الشمولية كتابةً للجان الأولمبية الوطنية. في انتظار تأكيد التواريخ: يقوم الاتحاد الدولي (FIG) باعادة توزيع الحصص غير المستخدمة

يقوم الاتحاد الدولي (FIG) باعادة توزيع الحصص غير المستخدمة 8 يوليو 2024: الموعد النهائي للتسجيل في الألعاب الأولمبية باريس 2024

الموعد النهائي للتسجيل في الألعاب الأولمبية باريس 2024 26 يوليو - 11 أغسطس 2024: الألعاب الأولمبية باريس 2024

تعرف أكثر على نُظم التصفيات الخاصة بالرياضات الأخرى المشاركة في باريس 2024.