كيفية التأهل لمنافسات السباحة في باريس 2024. شرحٌ لنظامِ التصفياتِ الأولمبية

تملك رياضة السباحة تاريخًا عريقًا وغنيًا في الألعاب الأولمبية الحديثة، فقد انضمت للبرنامج الأولمبي للمرة الأولى في ألعاب أثينا 1896، لتلتحق منافسات السيدات بأجندة الألعاب في نسخة ستوكهولم 1912 حيث اقتصرت مشاركتهن على منافستين اثنتين.

في باريس 2024، سيشارك السباحون والسباحات في البرنامج نفسه، مثلما كان عليه الحال في طوكيو 2020.

جميع حيثيات مسار التصفيات الأولمبية نفصله لك في المقال أدناه.

ما هو عدد السباحين المشاركين في باريس 2024؟

في المجمل، سيشارك 852 سباحًا في باريس 2024 حيث سيتم توزيع 26 حصة كحد أقصى للرجال و26 حصة للسيدات لكل لجنة أولمبية وطنية. في كلٍ من منافسات الرجال والسيدات، ستحظى كل لجنة أولمبية وطنية بحصة واحدة على الأكثر لسباحين اثنين في منافسات الفردي وحصة واحدة لمنافسات التتابع للفرق.

في الوقت الحالي، لم تتحدد بعدُ حصص الشمولية، لكن ستحظى جميع اللجان الأولمبية الوطنية التي شاركت في بطولة العالم للسباحة (FINA) بفرصة المشاركة في باريس 2024.

سيتم توزيع الحصص على السباحين مباشرة في منافسات الفردي وعلى اللجان الأولمبية الوطنية في منافسات التتابع للفرق.

ما هو مسار التأهل لمنافسات السباحة في باريس 2024؟

تم تحديد الأولويات بناءً على أربع نقاط تخص مسار التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024:

جميع السباحين الحاصلين على وقت التأهل الأولمبي "OQT" السباحون المشاركون في سباقات التتابع (التتابع فقط) حصص الشمولية السباحون المدعوون الذين حصلوا على وقت الاعتبار الأولمبي "OCT"

تصفيات منافسات الفردي

في منافسات الفردي، سيتم أخذ كلٍ من وقت التأهل الأولمبي "OQT" ووقت الاعتبار الأولمبي "OCT" بعين الاعتبار، مع سهولة تحقيق هذا الأخير.

يتم اعتماد توقيت القبول القياسي المحقق في الفترة من 1 مايو 2023 إلى 23 يونيو 2024 فقط، بناءً على برنامج المنافسات الذي يحدده الاتحاد الدولي (FINA).

يتأهل السباحون، الذين حصلوا على وقت التأهل الأولمبي "OQT" في منافسة معينة، على الفور لألعاب باريس 2024، طالما لم تتجاوز لجانهم الأولمبية الوطنية الحد الأقصى للحصص المخصصة لها في كل منافسة.

يمكن للجان الأولمبية الوطنية تسجيل سباحين اثنين في منافسة معينة، ولكن فقط إذا حصل كلاهما على وقت التأهل الأولمبي "OQT".

مع نهاية فترة التصفيات، وفي حال عدم استيفاء العدد الإجمالي لعدد السباحين والمحدد بـ852 وفقًا للفئات الثلاث الأولى بترتيب الأولوية أعلاه، ستتم دعوة السباحين الذين تعادلوا أو حسّنوا من وقت الاعتبار الأولمبي "OCT" للمشاركة في الألعاب إلى غاية الوصول للعدد الاجمالي للحصص المخصصة: 852.

طالع القسم الخاص بتصفيات منافسات الفردي على موقع اللجنة الأولمبية الدولية للحصول على تفاصيل أوفى لعملية الدعوة.

تصفيات منافسات التتابع

سيتنافس عدد أقصاه 16 فريقًا في جميع سباقات التتابع في باريس 2024 مع قدرة كل لجنة أولمبية وطنية على المشاركة بفريق واحد فقط في كل سباق من سباقات التتابع.

ستتأهل ثلاث لجان أولمبية وطنية مشاركة في سباقات التتابع للمنافسات ذات الصلة في باريس 2024 بناءً على النتائج النهائية المحققة في النسخة الـ20 من بطولة العالم (FINA) 2022 المقامة في فوكوكا، اليابان شهر يوليو 2023. في حال تعادل الفرق في المركز الثالث، ستتم دعوة جميع اللجان الأولمبية الوطنية المعنية للمشاركة في باريس 2024.

سيتم انتقاء الفرق الـ13 المتبقية لكل منافسة بناءً على النتائج التي تم الحصول عليها في تصفيات النسخة الـ21 من بطولة العالم (FINA) 2024 في الدوحة، قطر، باستثناء الفرق المتأهلة مسبقًا للنسخة الـ20 من بطولة العالم (FINA) 2022. في حال التعادل بين الفرق المتحصلة على المركز الثالث في النسخة الـ20 من بطولة العالم (FINA) 2022 في فوكوكا، ستتم دعوة 12 فريقًا فقط من النسخة الـ21 من بطولة العالم (FINA) 2024 للمشاركة في باريس 2024.

في حال التعادل بين الفرق المتحصلة على المركز الثالث في النسخة الـ21 من بطولة العالم (FINA) 2024، ستشارك جميع الفرق المتعادلة في منافسة فاصلة لتحديد صاحب الدعوة النهائية.

يمكن لجميع السباحين المسجلين في سباقات الفردي المشاركة في سباقات التتابع، حتى لو لم يحققوا وقت الاعتبار الأولمبي "OCT" الخاص باختصاص ومسافة سباق التتابع ذي الصلة الذي سيشاركون فيه.

حصص الشمولية

يُسمح للجان الأولمبية الوطنية، التي لا يمثلها أي سباح مؤهل أو فريق تتابع، تسجيل سباحين اثنين كحد أقصى - سباحة وسباح - لكل منافسة. علاوة على ذلك، يُسمح للجان الأولمبية الوطنية، التي لا تملك سباحين حصلوا على وقت التأهل الأولمبي "OQT" أو تلك التي لا تملك سباحين مدعوين من قبل الاتحاد الدولي (FINA) من خلال وقت الاعتبار الأولمبي "OCT"، المشاركة بسباحة واحدة وسباح واحد كحد أقصى، بشرط أن يكونا قد شاركا في بطولة واحدة أو أكثر من بطولات العالم 2022 و2024.

يُسمح للجان الأولمبية الوطنية التي تملك سباحًا مؤهلًا من جنس واحد فقط (من خلال "OQT" أو "OCT") تسجيل سباح من الجنس الآخر للاستفادة من حصص الشمولية. علاوة على ذلك، يمكن دعوة السباحين الحاصلين على "OCT"، والذين لم تتم دعوتهم من خلال "OCT" بسبب استيفاء الحد الأقصى من الحصص، للحصول على مقعد عن طريق حصص الشمولية.

معايير وقت التأهل الأولمبي ووقت الاعتبار الأولمبي لألعاب باريس 2024

وقت التأهل الأولمبي "OQT" رجال وقت الاعتبار الأولمبي "OCT" رجال المنافسة وقت التأهل الأولمبي "OQT" سيدات وقت الاعتبار الأولمبي "OCT" سيدات 21.96 22.07 50م سباحة حرة 24.70 24.82 48.34 48.48 100م سباحة حرة 53.61 53.88 1:46.26 1:46.79 200م سباحة حرة 1:57.26 1:57.85 3:46.78 3:47.91 400م سباحة حرة 4:07.90 4:09.14 7:51.65 7:54.01 800م سباحة حرة 8:26.71 8:29.24 15:00.99 15:05.49 1500م سباحة حرة 16:09.09 16:13.94 53.74 54.01 100م سباحة الظهر 59.99 1:00.29 1:57.50 1:58.09 200م سباحة الظهر 2:10.39 2:11.04 59.49 59.79 100م سباحة الصدر 1:06.79 1:07.12 2:09.68 2:10.33 200م سباحة الصدر 2:23.91 2:24.63 51.67 51.93 100م فراشة 57.92 58.21 1:55.78 1:56.36 100م فراشة 2:08.43 2:09.07 1:57.94 1:58.53 200م فردي متنوع 2:11.47 2:12.13 4:12.50 4:13.76 400م فردي متنوع 4:38.53 4:39.92

ما هو تنسيق وبرنامج منافسات السباحة في باريس 2024؟

ستقام منافسات السباحة في باريس 2024 في الفترة من 27 يوليو إلى 4 أغسطس 2024 في الملعب المغطى لا ديفونس أرينا في باريس. ستُبرمج 35 منافسة في المجمل، مقسمة إلى دور التصفيات، نصف النهائي والنهائي.

ستقام المنافسات التالية في الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس:

سباق 50م سباحة حرة (رجال\سيدات)

سباق 100م سباحة حرة (رجال\سيدات)

سباق 200م سباحة حرة (رجال\سيدات)

سباق 400م سباحة حرة (رجال\سيدات)

سباق 800م سباحة حرة (رجال\سيدات)

سباق 1500م سباحة حرة (رجال\سيدات)

سباق 100م سباحة الظهر (رجال\سيدات)

سباق 200م سباحة الظهر (رجال\سيدات)

سباق 100م سباحة الصدر (رجال\سيدات)

سباق 200م سباحة الصدر (رجال\سيدات)

سباق 100م فراشة (رجال\سيدات)

سباق 200م فراشة (رجال\سيدات)

سباق 200م فردي متنوع (رجال\سيدات)

سباق 400م فردي متنوع (رجال\سيدات)

سباق التتابع 4×100م سباحة حرة (سيدات\رجال)

سباق التتابع 4×200م سباحة حرة (سيدات\رجال)

سباق التتابع 4×100 سباحة متنوعة (سيدات\رجال\فرق مختلطة)

السباحون الجديرون بالمتابعة في باريس 2024

في منافسات السيدات، قدمت أستراليا بعضًا من أروع العروض وأمتعها خلال النسخة الأخيرة من الألعاب، حيث غادرت إيما ماكيون العاصمة اليابانية محملةً بأربع ذهبيات وثلاث برونزيات، بما فيها لقبين أولمبيين في سباقي 50م و100م سباحة حرة.

من جانبها، كان لمواطنتها كايلي ماكيون نصيبًا وافرًا من الانجازات في ألعاب طوكيو حيث فازت بثلاث ذهبيات في سباقات 100م سباحة الظهر، 200م سباحة الظهر وسباق التتابع 4×100م سباحة متنوعة، ولم تكتفِ عند هذا الحد، بل أضافت ذهبية في سباق 200م سباحة الظهر في بطولة العالم التي أقيمت هذه السنة. سباحة متألقة أخرى أضافت اسمها إلى قائمة النجمات الأستراليات، انها أريارني تيتموس التي فازت بذهبيات 200م، 400م و800م سباحة حرة، بالاضافة إلى سباق 4×200م سباحة حرة.

على غرار الأستراليات، فازت الكندية ذات الـ16 ربيعًا، سمر ماكينتوش، بأربع ميداليات في بطولة العالم 2022، بما فيها ذهبيتي الفراشة 200م والسباحة المتنوعة 400م. كذلك من المرجح حضور النجمة المتألقة كيتي ليديكي، الفائزة بذهبيتين في طوكيو 2020 وأربع ذهبيات في ريو 2016. أضافت الأمريكية مؤخرًا أربع ميداليات جديدة إلى رصيدها الثري في بطولة العالم في بودابست.

ومن بين الأسماء الأخرى الجديرة بالمتابعة نجد الإيطالية بينيديتا بيلاتو ذات الـ17 ربيعًا، الفائزة بذهبية 100م سباحة الصدر في بطولة العالم والسويدية سارة سيوستروم، حاملة الرقم القياسي العالمي.

بالعودة إلى منافسات الرجال، نجد الأمريكي المخضرم كايليب دريسل، البطل الأولمبي سبع مرات، الإيطالي غريغوريو بالترينييري بطل العالم في اختصاص 1500م سباحة حرة، والبريطاني آدم بيتي البطل الأولمبي ثلاث مرات. من المتوقع أن نشهد تألق هؤلاء النجوم في باريس 2024.

بالمقابل، برزت أسماء أخرى للواجهة تعِد عشاق الرياضة بمزيد من التشويق والاثارة. الأمر يتعلق بالروماني دافيد بوبوفيتشي ذو الـ18 من العمر، الفائز بذهبيتي 100م و200م سباحة حرة في بطولة العالم، الفرنسي ليون مارشون البالغ من العمر 20 عامًا والفائز بذهبيتي 200م و400م سباحة متنوعة للفردي، بالاضافة للهنغاري كريستوف ميلاك البالغ من العمر 22 عامًا والفائز باللقب الأولمبي في اختصاص 200م فراشة. هذه النجوم الصاعدة فرضت أحقيتها بالمتابعة قبل انطلاق الألعاب الأولمبية المقبلة.

الجدول الزمني للتصفيات الأولمبية لمنافسات السباحة في باريس 2024

مايو 2022: يؤكد الاتحاد الدولي (FINA) وقت التأهل القياسي لجميع المنافسات. توزع المعايير على جميع اللجان الأولمبية الوطنية.

يؤكد الاتحاد الدولي (FINA) وقت التأهل القياسي لجميع المنافسات. توزع المعايير على جميع اللجان الأولمبية الوطنية. 15 يناير 2024: انشاء، نشر وتحديث قائمة منافسات التصفيات الأولمبية على موقع www.fina.org 1 مارس - 23 يونيو 2024: الفترة المخصصة للحصول على معايير وقت التأهل الخاصة بمنافسات الفردي

انشاء، نشر وتحديث قائمة منافسات التصفيات الأولمبية على موقع www.fina.org الفترة المخصصة للحصول على معايير وقت التأهل الخاصة بمنافسات الفردي 14 - 30 يوليو 2023: النسخة الـ20 من بطولة العالم للسباحة (FINA) 2022 في فوكوفا (اليابان)

النسخة الـ20 من بطولة العالم للسباحة (FINA) 2022 في فوكوفا (اليابان) 2 - 18 فبراير 2024: النسخة الـ21 من بطولة العالم للسباحة (FINA) 2024، الدوحة (قطر)

النسخة الـ21 من بطولة العالم للسباحة (FINA) 2024، الدوحة (قطر) 3 يونيو 2024: يبلغ الاتحاد الدولي (FINA) اللجان الأولمبية الوطنية بالفرق المتأهلة في منافسات التتابع

يبلغ الاتحاد الدولي (FINA) اللجان الأولمبية الوطنية بالفرق المتأهلة في منافسات التتابع 7 يونيو 2024: تؤكد اللجان الأولمبية الوطنية للاتحاد الدولي (FINA) مشاركة فرقها في منافسات التتابع

تؤكد اللجان الأولمبية الوطنية للاتحاد الدولي (FINA) مشاركة فرقها في منافسات التتابع 14 يونيو 2024: يقوم الاتحاد الدولي (FINA) باعادة توزيع الحصص غير المستخدمة في منافسات التتابع للفرق

يقوم الاتحاد الدولي (FINA) باعادة توزيع الحصص غير المستخدمة في منافسات التتابع للفرق 23 يونيو 2024: انتهاء فترة تحقيق وقت التأهل القياسي بالنسبة لمنافسات الفردي

انتهاء فترة تحقيق وقت التأهل القياسي بالنسبة لمنافسات الفردي 24 يونيو 2024: تؤكد اللجان الأولمبية الوطنية للاتحاد الدولي (FINA) قائمة السباحين المشاركين في منافسات التتابع فقط

تؤكد اللجان الأولمبية الوطنية للاتحاد الدولي (FINA) قائمة السباحين المشاركين في منافسات التتابع فقط 24 يونيو 2024: الموعد النهائي للجان الأولمبية الوطنية لتقديم طلبات الحصول على حصص الشمولية للاتحاد الدولي (FINA)

الموعد النهائي للجان الأولمبية الوطنية لتقديم طلبات الحصول على حصص الشمولية للاتحاد الدولي (FINA) 3 يوليو 2024: يقوم الاتحاد الدولي (FINA) بابلاغ اللجان الأولمبية الدولية بدعوات السباحين الحاصلين على وقت التأهل الأولمبي "OQT" ووقت الاعتبار الأولمبي "OCT"

يقوم الاتحاد الدولي (FINA) بابلاغ اللجان الأولمبية الدولية بدعوات السباحين الحاصلين على وقت التأهل الأولمبي "OQT" ووقت الاعتبار الأولمبي "OCT" 3 يوليو 2024: يقوم الاتحاد الدولي (FINA) بتأكيد توزيع حصص الشمولية على اللجان الأولمبية الوطنية

يقوم الاتحاد الدولي (FINA) بتأكيد توزيع حصص الشمولية على اللجان الأولمبية الوطنية 4 يوليو 2024: تؤكد اللجان الأولمبية الوطنية للاتحاد الدولي (FINA) استخدام الدعوات الموجهة للسباحين الحاصلين على وقت التأهل الأولمبي "OQT" ووقت الاعتبار الأولمبي "OCT"

تؤكد اللجان الأولمبية الوطنية للاتحاد الدولي (FINA) استخدام الدعوات الموجهة للسباحين الحاصلين على وقت التأهل الأولمبي "OQT" ووقت الاعتبار الأولمبي "OCT" 4 يوليو 2024: تؤكد اللجان الأولمبية الوطنية قبول حصص الشمولية

تؤكد اللجان الأولمبية الوطنية قبول حصص الشمولية 5 يوليو 2024: يقوم الاتحاد الدولي (FINA) باعادة استخدام الدعوات الموجهة للسباحين الحاصلين على وقت الاعتبار الأولمبي "OCT"

يقوم الاتحاد الدولي (FINA) باعادة استخدام الدعوات الموجهة للسباحين الحاصلين على وقت الاعتبار الأولمبي "OCT" بحلول 5 يوليو 2024: يقوم الاتحاد الدولي (FINA) باعادة استخدام الحصص غير المستخدمة

يقوم الاتحاد الدولي (FINA) باعادة استخدام الحصص غير المستخدمة بحلول 5 يوليو 2024: يبلغ الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) إدارة المشاركات الرياضية في باريس 2024 بجميع الحصص الموزعة

يبلغ الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) إدارة المشاركات الرياضية في باريس 2024 بجميع الحصص الموزعة 6 يوليو 2024: الموعد النهائي للتسجيل في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الموعد النهائي للتسجيل في الألعاب الأولمبية باريس 2024. 26 يوليو - 11 أغسطس 2024: الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تعرف أكثر على نُظم التصفيات الخاصة بالرياضات الأخرى المشاركة في باريس 2024.