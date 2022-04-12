السباح اللاجئ إياد مسعود: "إنها أكثر من رياضة، إنها تأمل، حافز... سعادة"

بالنسبة لإياد مسعود، لطالما كانت السباحة منقذته دائمًا.

"عندما أسبح فإن ذلك بالنسبة لي أكثر من مجرد رياضة. إنه تأمل، تحدي، حافز، إنجاز وسعادة". صرّح لـ Sports Gazette.

"لا يمكنني إيجاد الكلمات المناسبة لوصفها كما ينبغي غير أن بإمكاني أن أخبرك بما علمتني إيّاه؛ الصبر، العزيمة، قوّة التركيز، التواضع والحب."

عندما اضطر هو وعائلته إلى مغادرة سوريا بسبب الحرب الأهلية، أصبحت السباحة في الألعاب الأولمبية حلمًا بعيد المنال.

لجأ مسعود إلى السعودية أين كان والده يعمل كطبيب، ولم يتمكن من العثور على مكان للتدريب بسبب القيود المفروضة على استخدام الأجانب للمسابح العامة والمشاركة في المنافسات.

لكن لقاءً بالصدفة مع المدرب النيوزيلندي المولد ديفيد رايت غيّر حياته.

بداية جديدة في نيوزيلندا

كان رايت مدرّبًا للمنتخب الوطني للسعودية وكان معجبًا بموهبة الشاب السوري، فدعاه للتدرّب مع المنتخب.

غير أن رايت سرعان ما عاد إلى دياره في نيوزيلندا، وتم رفض السماح بدخول مسعود مرة أخرى إلى المسبح.

أقنعه المدرب النيوزيلندي، الذي سبق وقام بتدريب رياضيّين أولمبيين، بأن الانتقال إلى نيوزيلندا كان أفضل خيار لمستقبله، وبعد مشكلات بالغة التعقيد متعلقة بالتأشيرة وفترة ترقّب مربكة، انتقل بمفرده إلى بلد جديد.

ولم تكن تلك مرحلة انتقالية سهلة.

"ظننتُ أن اللغة والتواصل سيكونان أكبر عقبة للتكيّف والتأقلم. لكنني اكتشفتُ أن الأمر أبعد من ذلك". واصل حديثه.

"كان المجيء إلى نيوزيلندا ومشاهدة الأخبار عن سوريا مؤلمًا حقًا، لم أشعر بالأمان خاصةً بعد مشاهدة الدمار الذي حدث.

"كان البقاء في بلد بعيد عن عائلتي صعبًا أيضًا".

السباحة هي الملاذ الذي "عثر على نفسه" فيه دائمًا، وكانت هي الثابت الوحيد في حياته.

الرياضة والسباحة كحبل النجاة

كانت السباحة منقذته مرة أخرى، إلى جانب قضاء وقت ممتع مع عائلة رايت. حيث ساعدوه على التكيف والاندماج.

"من خلال السباحة والتواجد في المسبح تمكنت من العثور على وظيفة (كمُرشد سباحة)"، يتابع مسعود.

"كما أن تواجدي هناك في أغلب الأوقات، مكّن الأشخاص الذين يرتادون المكان بشكل منتظم، حرّاس الإنقاذ وعمال المقهى من التعرّف عليّ.

"سماعهم لقصتي ورؤية عزيمتي على حضور التدريبات تحت أي ظرف كان بمثابة مصدر إلهام لهم.

"لقد تطلّب الأمر شجاعةً للتغيير. شجاعة، طوّرتُها بالتغلب على العقبات في تدريباتي على السباحة."

يقول السباح السوري المولد أن أكبر العقبات التي واجهها كانت عمليّة ومالية - التمكن من دفع الإيجار، امتلاك ما يكفي لتوفير الطعام وتغطية تكاليف المعيشة.

إياد مسعود: أريد أن أُمثّل رسالة أمل

عندما وردت أنباء تفيد بأنه سيحصل على منحة الرياضي اللاجئ من اللجنة الأولمبية الدولية، تمكّن أخيرًا من تكريس نفسه للسباحة بعيدًا عن القلق.

"كنتُ في غاية السعادة عند تلقي الخبر،" صرّح، لقد تمكنتُ من التركيز على تدريبي وتخفيف القلق بشأن توفير الدخل الكافي للعيش".

واحدٌ من 56 رياضيًا لاجئًا واعدًا حول العالم استفادوا من منحة، لم يكن مسعود ضمن فريق اللاجئين الأولمبي في الألعاب الأولمبية طوكيو، لكن رحلته مستمرة وتفانيه في السباحة راسخٌ لا يتزعزع مع اقتراب ألعاب باريس 2024.

بعيدًا عن طموحاته الشخصية، يدرك هذا السباح اللاجئ أنه يمثّل شيئًا أكبر بكثير، ويعي القوة التي يملكها لإلهام الآخرين.

"أريد أن أمثل رسالة أمل، أريد أن أنشر المحبة واللطف. أريد من العالم أن يكون على دراية بالعدد الكبير من اللاجئين الموجودين حول العالم، وبأنهم يملكون الكثير من المواهب والمهارات.

"أريد أيضًا أن ألهم الناس بأن سعادتهم مرهونةٌ بهم فقط، وأن تحقيقهم لأشياء رائعة، مرتبط بإيمانهم بأنفسهم."