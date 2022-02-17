حصاد التزلج النوردي المزدوج في بكين 2022: أبرز القصص، أجمل اللحظات وأهم الأرقام

صُممت منافسات التزلج النوردي المزدوج لتشهد نهايات مثيرة تصطدم فيها رياضتين مختلفتين ولتُمتعنا بمشاهد درامية إلى أقصى حد. قدمت منافسات ألعاب بكين 2022 نصيبها من الانتصارات المفاجئة، التعرجات المُكلفة والانتفاضات المُلهمة.

حقق النرويجي يورغن غراباك انتفاضة رائعة بعد مشاركة مخيبة للآمال في بيونج تشانج 2018 لينتزع اللقب الأولمبي في القفز من منصة كبيرة وسباق 10 كم على طريقة غوندرسن لفردي الرجال الذي فاز به في ألعاب سوتشي 2014. ذاق المتزلج البالغ من العمر 30 عامًا طعم النجاح مرة أخرى في منافسات القفز من منصة عادية ليرفع رصيد ميدالياته الأولمبية إلى ست.

من جانبه، ضبط الألماني فينسينس جيجر عقارب سباقه على توقيت الكمال، عندما اندفع في وقت متأخر من زمن المنافسة ليتجاوز الجميع ويفوز بذهبية التزلج النوردي المزدوج. ثم قلب الموازين مرة أخرى وأحدث المفاجأة عندما فاز بذهبية القفز من منصة عادية ليرفع رصيد ألقابه الأولمبية إلى اثنين منذ فوزه بمنافسات الفرق في بيونج تشانج 2018.

انتهت حملة غراباك بطريقة رائعة عندما قاد النرويج لتحقيق الانتصار في منافسات الفرق ولينضم بذلك هو والنرويج إلى سجلات الأرقام القياسية.

أفضل ثلاث لحظات

1- غراباك يتقلد الذهب بعد ثماني سنوات

بعد ثماني سنوات منذ فوزه بذهبية سوتشي 2014، كانت عودة غراباك المثيرة إلى قمة منصة التتويج في منافسات القفز من منصة كبيرة حصيلة تلاقي الظروف.

افتتح يارل ماغنوس ريبر، المتزلج المرشح للفوز قبل انطلاق الألعاب، المنافسة بقوة وتصدر قمة الترتيب بعد يوم من انهائه فترة الحجر الصحي وتعافيه من فيروس كورونا. حقق ريبر تقدمًا جيدًا وبدا مستعدًا لتحقيق فوز ملهم قبل أن يأخذ منعطفًا خاطئًا 2.5 كيلومترًا في المضمار.

استدار ريبر لكنه أبطأ أكثر من اللزوم مما فتح المجال أمام منافسه غراباك لانهاء المنافسة بقوة وتجاوز المتصدرين. وهكذا حقق الانتصار في نهائي درامي شهد سرعة جنونية حتى خط النهاية.

2- الألماني المنتصر فينسينس جيجر

جاء فينسينس جيجر إلى بكين 2022 وكُله أمل في انتزاع ميدالية في منافسات الفردي بعد فوزه بذهبية الفرق في ألعاب بيونج تشانج في كوريا الجنوبية قبل أربع سنوات.

وفعلًا فاق الألماني جميع توقعاته الشخصية عندما أعاد احياء قواه الكامنة بعد احتلاله المركز الـ11 في أولى مشاركاته في منافسات التزلج الريفي. حقق جيجر لفة أخيرة ملحمية ليحوّل تأخره بفارق دقيقة ونصف إلى ذهبية في منافسات الفردي.

3 - سلسلة من البدايات

قدم غراباك عرضًا في قمة الروعة في بكين 2022 عندما قاد بلده النرويج لتحقيق ذهبية ثالثة وقياسية في التزلج النوردي المزدوج في منافسات الفرق.

دخل كتب التاريخ وأصبح أول متسابق يفوز بأربع ميداليات أولمبية ذهبية في الرياضة مضيفًا لقب الفرق إلى ذلك في منافسات المنصة الكبيرة ومكررًا انجازه في ألعاب سوتشي 2014. هو الرياضي الثاني فقط الذي يفوز بثلاث ميداليات في منافسات التزلج النوردي مجتمعة في نسخة أولمبية واحدة.

احتلت ألمانيا المركز الثاني في منافسات الفرق مانحةً اريك فرينزل ميداليته الأولمبية السابعة ليعادل رقم النمساوي فيليكس غوتفالد في التزلج النوردي المزدوج.

ماذا قالوا

"لم يكن هذا هدفي أبدًا، لكنك تملك حلمًا عندما تصل إلى الألعاب. كنت أدرك أن الأمر يعتمد على التركيز بشكل كلّي والقيام بعملي لهذا لم أفكر كثيرًا بشأن النتائج، كنت أحاول فقط القفز والتزلج بطريقة جيدة. أن أفوز بميدالية فضية ثم بعدها بذهبية، أنا فخور للغاية، وأنا سعيد جدًا، انه انجاز فاق توقعاتي بقليل.

يورغن غراباك، يعبر عن دهشته بفوزه بالميداليتين الذهبية والفضية في منافسات الفردي.

"انه أمر لا يصدق، لا أعرف كيف فعلت ذلك. حاولت دفع نفسي وكنت أملك زلاجات سريعة للغاية. قام مساعديَ بعمل مثالي. لم أتخيل الفوز بميدالية. ميدالية ذهبية هي انجاز مجنون. كان لنجاح الفريق (في بيونج تشانج 2018) وقعُ خاص، واليوم أيضًا مميز للغاية. لم أفكر قط في ذلك (الفوز) ولا أستطيع تصديق ذلك."

البطل الأولمبي للمرة الأولى، فينسينس جيجر، يتحدث عن دهشته بالفوز بذهبية القفز من منصة كبيرة

"انه خطأ سخيف وليس من الممتع أن أخسر ميدالية ذهبية على مرأى من العالم. من السخف ارتكاب ذلك الخطأ ولكن حتى لو ارتكبته في الأيام العادية فكنت سأواصل القتال، أنا متزلج سريع وكنت سأقتال من أجل الذهبية بأي طريقة.

يارل ماغنوس ريبر يتحدث عن خطئه المكلف في منافسات القفز من منصة كبيرة بعد يوم من انهائه فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

القائمة الكاملة للفائزين بميداليات منافسات التزلج النوردي المزدوج في بكين 2022

القفز من منصة عادية وسباق 10 كم للفردي

الذهبية: فينسينس جيجر (ألمانيا)

الفضية: يورغن غراباك (النرويج)

البرونزية: لوكاس غريدرير (النمسا)

القفز من منصة كبيرة وسباق 10 كم للفردي

الذهبية: يورغن غراباك (النرويج)

الفضية: ينس لوراس أوفتيبرو (النرويج)

البرونزية: واتابي أكيتو (اليابان)

القفز من منصة كبيرة وسباق التتابع 4×5 كم للفرق

الذهبية: النرويج

الفضية: ألمانيا

البرونزية: اليابان