حصاد البياثلون في بكين 2022: أبرز القصص، أجمل اللحظات وأهم الأرقام

كانت منافسات البياثلون في الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022 مليئة بالاثارة والدراما. صنع بطل العالم، الفرنسي كونتان فيون ماييه، التاريخ الأولمبي عندما فاز بخمس ميداليات في السباقات الخمسة التي خاضها.

في منافسات السيدات، استحقت النرويجية مارته أولسبو رويزلاند لقب ملكة البياثلون عندما فازت اللاعبة البالغة من العمر 31 عامًا بثلاث ذهبيات وبرونزيتين. بالمقابل، كانت نسخة بكين أكثر الألعاب نجاحًا في مسيرة تاري، الشقيق الأكبر ليوهانس والبالغ من العمر 33 عامًا. فاز تاري بميدالية ذهبية في سوتشي 2014 وفضية سباق التتابع للرجال في بيونج تشانج 2018، لكن في بكين 2022، فاز بذهبيتين في سباق التتابع وبرونزية وفضية في سباقات الفردي. من جانبه حقق شقيقه الأصغر يوهانس ثينغنيس بوي نتيجة أفضل عندما أضاف إلى رصيده أربع ذهبيات: اثنتين منها في سباق التتابع ولقبين في سباق السرعة 10 كم وسباق الانطلاق الجماعي 15 كم للفردي، وختم مشاركته الرائعة ببرونزية في سباق 20 كم للفردي.

شهد سباق التتابع 10 كم للسيدات واحدة من أكثر اللحظات اثارة. فعندما اقتربت النرويجية انغريد لاندمارك تاندريفولد من تحقيق فوز محقق بالميدالية البرونزية، شعرت بألم في اللفة الأخيرة ولم تستطع بلوغ خط النهاية إلا بشق الأنفس (المركز الـ14) حيث احتاجت إلى عناية طبية.

ولم يخلُ سباق التتابع للرجال من الدراما كذلك. قاد فريق ROC معظم مراحل السباق قبل أن تنفلت الذهبية من بين يديه بعدما أضاع ادوارد لاتيبوف أربع تسديدات من أصل خمس في الجولة النهائية للرماية في وضع الوقوف مما أجبره على انهاء لفتين اضافيتين كعقوبة، واكتفى على اثرها بميدالية برونزية. بالمقابل تجسّدت روح #أقوى_معًا في أجمل صورة عندما دعم النرويجيون اللاعب لابيتوف من فريق ROC حيث أظهر البطل الأولمبي تاري بوي مواساته له على الاتسغرام. غرّد لاعب البياثلون المعتزل إميل هيجله سفيندسن، الذي عاش وضعًا مماثلًا في سوتشي 2014 قائلًا: "تعاطفي ومشاعري مع إد لاتيبوف، عشت الظروف نفسها (2014). اعتنوا به جيدًا أيها الروس".

ثلاث أفضل لحظات

1. هيمنة النرويج

فاز النرويجيون بجميع ميداليات منافسات البياثلون في بكين 2022 ما عدا ميدالية التتابع للسيدات (برصيد ست ذهبيات، فضيتين وست برونزيات)، فما هو السر وراء هذا الأداء المتألق؟ حسب ستورلا هولم ليغريد، السر يكمن في روح التكاتف بين أعضاء الفريق ورغبتهم في مساعدة بعضهم البعض لبلوغ النجاح.

"إنه عامل يعزز الثقة بالنفس عندما تدرك أن زملائك في الفريق سوف يدعمونك بغض النظر عن أي شيء. لا يهم إن كان يومك سيئًا أو جيدًا، فسيشجعونك دائمًا ويدعمونك. ونحن أيضًا نشارك الكثير من الأشياء بيننا، فمثلًا، قد يكون تخصصي هو الرماية، اذن أحاول مساعدة الآخرين على تحسين مهاراتهم. ويمكنهم بالمقابل مساعدتي على التزلج بشكل أسرع. لذلك نحن دائمًا ندعم بعضنا البعض. في النهاية، نحن مجرد فريق رائع يؤازر بعضه البعض ولكننا نستمتع بوقتنا أيضًا".

مارته أولسبو رويزلاند، تاري بوي، تيريل اكهوف ويوهانس ثينغنيس بوي من فريق النرويج تصوير 2022 Getty Images

2. كونتان فيون ماييه يحقق نجاحًا تاريخيًا

بعد فوزه بميداليته الرابعة في أربعة سباقات (فضية التتابع للفرق المختلطة وسباق السرعة 10 كم، ذهبية سباق 20 كم وذهبيتين في سباق 20 كم وسباق التتابع 12.5 كم)، اعترف الفرنسي أنه لم يتوقع تحقيق هذا الانجاز الكبير. كان هدفه الفوز بميدالية في سباق التتابع وأخرى في سباق الفردي. لكنه فاق توقعاته وفاز بميداليته الخامسة (فضية) في سباق التتابع للرجال، وهو انجاز لم يسبقه إليه أي لاعب بياثلون في التاريخ الأولمبي. أصبح فيون ماييه أول رياضي يفوز بخمس ميداليات في الألعاب الشتوية نفسها منذ 1980. كذلك هو الفرنسي الأول الذي يفوز بخمس ميداليات في الألعاب نفسها منذ 1924.

في اليوم الأخير من منافسات البياثلون، أصبحت مارته أولسبو رويزلاند ويوهانس ثينغنيس بوي ثاني وثالث رياضيين، بعد فيون ماييه، يفوزان بخمس ميداليات في البياثلون في الألعاب الشتوية نفسها.

كونتان فيون ماييه من فريق فرنسا تصوير 1 Getty Images

3. أشقاء يتقاسمون منصة التتويج

تقاسم الشقيقان بوي منصة التتويج ثلاث مرات في ألعاب بكين: ذهبية التتابع للفرق المختلطة وذهبية التتابع للرجال، ذهبية ليوهانس وبرونزية لتاري في سباق السرعة 10 كم. ربما. تقاسمهما منصة التتويج جعل منهما أسعد شقيقين في هذه الألعاب.

لكنهما لم يكونا الشقيقين الوحيدين الفائزين معًا. خلال مشاركتها الأولمبية الأولى، فازت السويدية الفيرا أويبيرج ذات الـ22 ربيعًا بفضيتي سباق السرعة 7.5 كم وسباق التتابع 10 كم. بينما أخفقت شقيقتها الكبرى، هانا أويبيرج، 26 عامًا، في الفوز بميداليتها الشخصية في بكين وهي التي فازت بذهبية سباق 15 كم للفردي في ألعاب 2018، لكنها كانت لاعبة أساسية في سباق التتابع للسيدات. إلى جانب لين بيرسون ومنى برورسون، قدمت الشقيقتان أويبيرج مجهودًا جماعيًا رائعًا وقادتا بلادهما للفوز بميداليتها الأولمبية الذهبية الأولى في هذه المنافسة.

هانا وافيرا أويبيرج من فريق السويد تصوير 1 Getty Images

ماذا قالوا

"صراحة لا أعرف كيف حدث ذلك. هدفي كان الفوز بميدالية ذهبية واحدة. الآن أملك ثلاث ذهبيات وبرونزيتان. انه أمر رائع. أنا فخورة بنفسي للغاية".

مارته أولسبو رويزلاند عقب فوزها بميداليتها الخامسة في بكين 2022

"من السهل الاشادة بكونتان. كان أداؤه مبهرًا طوال الموسم واليوم، كانت مهاراته في الرماية في القمة. إنها ميداليته الذهبية الثانية، وأنا منبهر جدًا بما يفعله. إنه ليس رياضيًا رائعًا فحسب، بل شخص جيد أيضًا. إنه أحد أصدقائي الجيدين ويستحق ما يحدث له".

يوهانس ثينغنيس بوي يتحدث عن الذهبية الثانية التي فاز بها كونتان فيون ماييه في سباق التتابع 12.5 كم حيث حقق الفرنسي علامة 20 من أصل 20 في الرماية

"أنا فخورة جدًا بها، أنا اليوم شقيقة كبرى في غاية الاعتزاز، وسعيدة حقًا لأجلها بعد فضيتين في منافسات الفردي. لكن تحقيق هذا الانجاز معًا يعني لي الكثير. انه انجاز كبير".

هانا أويبيرج تتحدث عن فوزها بذهبية التتابع للسيدات مع شقيقتها الفيرا

القائمة الكاملة للفائزين بميداليات البياثلون في بكين 2022

التتابع للفرق المخلتطة 4×6 كم (سيدات + رجال)

الذهبية: النرويج

الفضية: فرنسا

البرونزية: ROC

منافسات السيدات

سباق 15 كم لفردي السيدات

الذهبية: دينيس هيرمان (ألمانيا)

الفضية: أنايس شوفالييه-بوشيه (فرنسا)

البرونزية: مارته أولسبو رويزلاند (النرويج)

سباق السرعة 7.5 كم للسيدات

الذهبية: مارته أولسبو رويزلاند (النرويج)

الفضية:الفيرا أويبيرج (السويد)

البرونزية: دوروثيا فيرير (إيطاليا)

سباق التتابع 10 كم للسيدات

الذهبية: مارته أولسبو رويزلاند (النرويج)

الفضية:الفيرا أويبيرج (السويد)

البرونزية: تيريل ايكهوف (النرويج)

سباق التتابع 4×6 كم للسيدات

الذهبية: السويد

الفضية: ROC

البرونزية: ألمانيا

سباق الانطلاق الجماعي 12.5 كم للسيدات

الذهبية: جوستين بريساز-بوشيه (فرنسا)

الفضية: تيريل ايكهوف (النرويج)

البرونزية: مارته أولسبو رويزلاند (النرويج)

منافسات الرجال

سباق 20 كم لفردي الرجال

الذهبية: كونتان فيون ماييه (فرنسا)

الفضية: أنتون سمولسكي (بيلاروسيا)

البرونزية: يوهانس ثينغنيس بوي (النرويج)

سباق السرعة 10 كم للرجال

الذهبية: يوهانس ثينغنيس بوي (النرويج)

الفضية: كونتان فيون ماييه (فرنسا)

البرونزية: تاري بوي (النرويج)

سباق التتابع 12.5 كم للرجال

الذهبية: كونتان فيون ماييه (فرنسا)

الفضية: تاري بوي (النرويج)

البرونزية: ادوارد لاتيبوف (ROC)

سباق التتابع 4×7.5 كم للرجال

الذهبية: النرويج

الفضية: فرنسا

البرونزية: ROC

سباق الانطلاق الجماعي 15 كم للرجال

الذهبية: يوهانس ثينغنيس بوي (النرويج)

الفضية: مارتن بونسيليوما (السويد)

البرونزية: فيتله شيوستاد كريستيانسن (النرويج)